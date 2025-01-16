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أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت قطر، أمس الأربعاء، عن إتمام اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، والذي يقضي بوقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في قطاع غزة، وعودة... 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T07:32+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

07:32 GMT 16.01.2025
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أعلنت قطر، أمس الأربعاء، عن إتمام اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، والذي يقضي بوقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في قطاع غزة، وعودة عشرات الرهائن الإسرائيليين، وفيما يلي أبرز البنود التي تضمنها الاتفاق.
أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - سبوتنيك عربي
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