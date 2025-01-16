https://sarabic.ae/20250116/أبرز-بنود-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096828975.html
أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت قطر، أمس الأربعاء، عن إتمام اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، والذي يقضي بوقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في قطاع غزة، وعودة... 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T07:32+0000
2025-01-16T07:32+0000
2025-01-16T07:32+0000
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انفوجرافيك, инфографика
أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أعلنت قطر، أمس الأربعاء، عن إتمام اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، والذي يقضي بوقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في قطاع غزة، وعودة عشرات الرهائن الإسرائيليين، وفيما يلي أبرز البنود التي تضمنها الاتفاق.