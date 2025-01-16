https://sarabic.ae/20250116/إدارة-السدود-الليبية-ترفع-حالة-التأهب-بسبب-تحذيرات-1096835315.html

إدارة السدود الليبية ترفع حالة التأهب بسبب تحذيرات

إدارة السدود الليبية ترفع حالة التأهب بسبب تحذيرات

سبوتنيك عربي

قررت إدارة السدود بوزارة الموارد في حكومة الوحدة الوطنية الليبية رفع درجة التأهب استعدادا لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة متوقعة على المناطق الشمالية الغربية... 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T11:31+0000

2025-01-16T11:31+0000

2025-01-16T11:31+0000

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وقالت بوابة "الوسط" الليبية إن رفع حالة التأهب جاء في أعقاب تحذيرات جوية صادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، حيث شددت إدارة السدود على أن فرقها الميدانية ستتابع كميات المياه المتدفقة إلى السدود لضمان جاهزيتها لاستقبال كميات الأمطار وضمان سلامتها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي طارئ.ودعت إدارة السدود الليبية مواطنيها إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، خاصة في المناطق القريبة من مجاري الأودية والسدود.ووفقا لتحذيرات، فمن المتوقع هطول أمطار تبدأ من اليوم الخميس وتستمر حتى صباح غد الجمعة 17 يناير، ما قد يؤدي إلى جريان الأودية وتدفق المياه باتجاه سدود التخزين بالمنطقة. وكان المركز الليبي للأرصاد الجوية قد حذر أمس الأربعاء من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة اليوم الخميس على طول المنطقة الحدودية مع تونس من رأس اجدير إلى صبراتة ونالوت بالجبل الغربي، مما يتسبب في جريان عدد من الأودية المحلية وتجمع للمياه داخل المناطق المنخفضة.وكانت مدينة طبرق، الواقعة في أقصى شرق ليبيا، قد شهدت منخفضًا جويًا جديدًا بدأ منذ ساعات الصباح الأولى يوم 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، متسببًا في غرق العديد من المنازل وإغلاق الطرق الرئيسية والفرعية في المدينة.وبحسب خبراء، فإن هذا المنخفض خلف أضرارًا مادية جسيمة في المدينة وضواحيها، حيث تأثرت البنية التحتية بشكل كبير نتيجة الأمطار الغزيرة. ووفقًا لما نقلته منصة "رؤية" المتخصصة في أخبار الطقس، فقد سجلت محطة قياس الأمطار في المدينة معدلًا بلغ 61 ملم، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما جعل هذا المنخفض من بين الأكثر تأثيرًا على المنطقة مؤخرًا.يذكر أنه في 11 من سبتمبر/ أيلول 2023، استيقظت مدينة درنة الليبية على كارثة إعصار "دانيال" التي راح ضحيتها الآلاف من الأهالي، وعم حزن كبير ليبيا في تلك الأيام على كارثة وصفت بـ"المروعة" هدمت الجسور والمنازل وقتلت عائلات بكاملها.

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