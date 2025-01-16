إدارة السدود الليبية ترفع حالة التأهب بسبب تحذيرات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
13:29 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: من غير المبرر بقاء الولايات المتحدة في سوريا وسياستها أوجدت داعش
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لانسحاب تدريجي من غزة ، مع استمرار التصعيد في الضفة الغربية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:03 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
10:14 GMT
46 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:30 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:37 GMT
23 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250116/إدارة-السدود-الليبية-ترفع-حالة-التأهب-بسبب-تحذيرات-1096835315.html
إدارة السدود الليبية ترفع حالة التأهب بسبب تحذيرات
إدارة السدود الليبية ترفع حالة التأهب بسبب تحذيرات
سبوتنيك عربي
قررت إدارة السدود بوزارة الموارد في حكومة الوحدة الوطنية الليبية رفع درجة التأهب استعدادا لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة متوقعة على المناطق الشمالية الغربية... 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T11:31+0000
2025-01-16T11:31+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
أخبار المناخ في العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/11/1081127063_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_608fb55082eceb464efecc6c3dc349d2.jpg
وقالت بوابة "الوسط" الليبية إن رفع حالة التأهب جاء في أعقاب تحذيرات جوية صادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، حيث شددت إدارة السدود على أن فرقها الميدانية ستتابع كميات المياه المتدفقة إلى السدود لضمان جاهزيتها لاستقبال كميات الأمطار وضمان سلامتها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي طارئ.ودعت إدارة السدود الليبية مواطنيها إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، خاصة في المناطق القريبة من مجاري الأودية والسدود.ووفقا لتحذيرات، فمن المتوقع هطول أمطار تبدأ من اليوم الخميس وتستمر حتى صباح غد الجمعة 17 يناير، ما قد يؤدي إلى جريان الأودية وتدفق المياه باتجاه سدود التخزين بالمنطقة. وكان المركز الليبي للأرصاد الجوية قد حذر أمس الأربعاء من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة اليوم الخميس على طول المنطقة الحدودية مع تونس من رأس اجدير إلى صبراتة ونالوت بالجبل الغربي، مما يتسبب في جريان عدد من الأودية المحلية وتجمع للمياه داخل المناطق المنخفضة.وكانت مدينة طبرق، الواقعة في أقصى شرق ليبيا، قد شهدت منخفضًا جويًا جديدًا بدأ منذ ساعات الصباح الأولى يوم 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، متسببًا في غرق العديد من المنازل وإغلاق الطرق الرئيسية والفرعية في المدينة.وبحسب خبراء، فإن هذا المنخفض خلف أضرارًا مادية جسيمة في المدينة وضواحيها، حيث تأثرت البنية التحتية بشكل كبير نتيجة الأمطار الغزيرة. ووفقًا لما نقلته منصة "رؤية" المتخصصة في أخبار الطقس، فقد سجلت محطة قياس الأمطار في المدينة معدلًا بلغ 61 ملم، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما جعل هذا المنخفض من بين الأكثر تأثيرًا على المنطقة مؤخرًا.يذكر أنه في 11 من سبتمبر/ أيلول 2023، استيقظت مدينة درنة الليبية على كارثة إعصار "دانيال" التي راح ضحيتها الآلاف من الأهالي، وعم حزن كبير ليبيا في تلك الأيام على كارثة وصفت بـ"المروعة" هدمت الجسور والمنازل وقتلت عائلات بكاملها.
https://sarabic.ae/20240911/عام-على-إعصار-دانيال-لم-ينس-الليبيون-تلك-الكارثة-التي-حلت-بهم--1092529697.html
https://sarabic.ae/20250113/خبراء-الفساد-في-ليبيا-آفة-مستفحلة-تعيق-بناء-الدولة-1096742050.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/11/1081127063_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_695cff3a1326a53e2f0798c36e5f5b5f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المناخ في العالم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المناخ في العالم

إدارة السدود الليبية ترفع حالة التأهب بسبب تحذيرات

11:31 GMT 16.01.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالفيضانات التي تسبب بها إعصار دانيال في مدينة المرج الليبية
الفيضانات التي تسبب بها إعصار دانيال في مدينة المرج الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
قررت إدارة السدود بوزارة الموارد في حكومة الوحدة الوطنية الليبية رفع درجة التأهب استعدادا لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة متوقعة على المناطق الشمالية الغربية للبلاد.
وقالت بوابة "الوسط" الليبية إن رفع حالة التأهب جاء في أعقاب تحذيرات جوية صادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، حيث شددت إدارة السدود على أن فرقها الميدانية ستتابع كميات المياه المتدفقة إلى السدود لضمان جاهزيتها لاستقبال كميات الأمطار وضمان سلامتها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي طارئ.
ودعت إدارة السدود الليبية مواطنيها إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، خاصة في المناطق القريبة من مجاري الأودية والسدود.
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار دانيال - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
في ليبيا... أهوال لا توصف
عام على إعصار "دانيال"... لم ينس الليبيون تلك الكارثة التي حلت بهم
11 سبتمبر 2024, 07:39 GMT
ووفقا لتحذيرات، فمن المتوقع هطول أمطار تبدأ من اليوم الخميس وتستمر حتى صباح غد الجمعة 17 يناير، ما قد يؤدي إلى جريان الأودية وتدفق المياه باتجاه سدود التخزين بالمنطقة.
وكان المركز الليبي للأرصاد الجوية قد حذر أمس الأربعاء من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة اليوم الخميس على طول المنطقة الحدودية مع تونس من رأس اجدير إلى صبراتة ونالوت بالجبل الغربي، مما يتسبب في جريان عدد من الأودية المحلية وتجمع للمياه داخل المناطق المنخفضة.
وكانت مدينة طبرق، الواقعة في أقصى شرق ليبيا، قد شهدت منخفضًا جويًا جديدًا بدأ منذ ساعات الصباح الأولى يوم 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، متسببًا في غرق العديد من المنازل وإغلاق الطرق الرئيسية والفرعية في المدينة.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
خبراء: الفساد في ليبيا آفة مستفحلة تعيق بناء الدولة
13 يناير, 08:35 GMT
وبحسب خبراء، فإن هذا المنخفض خلف أضرارًا مادية جسيمة في المدينة وضواحيها، حيث تأثرت البنية التحتية بشكل كبير نتيجة الأمطار الغزيرة.
ووفقًا لما نقلته منصة "رؤية" المتخصصة في أخبار الطقس، فقد سجلت محطة قياس الأمطار في المدينة معدلًا بلغ 61 ملم، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما جعل هذا المنخفض من بين الأكثر تأثيرًا على المنطقة مؤخرًا.
يذكر أنه في 11 من سبتمبر/ أيلول 2023، استيقظت مدينة درنة الليبية على كارثة إعصار "دانيال" التي راح ضحيتها الآلاف من الأهالي، وعم حزن كبير ليبيا في تلك الأيام على كارثة وصفت بـ"المروعة" هدمت الجسور والمنازل وقتلت عائلات بكاملها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала