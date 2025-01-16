https://sarabic.ae/20250116/استقالة-رئيس-المؤسسة-الوطنية-للنفط-في-ليبيا-لهذا-السبب-والدبيبة-يقبلها-1096851183.html

استقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لهذا السبب.. والدبيبة يقبلها

استقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لهذا السبب.. والدبيبة يقبلها

سبوتنيك عربي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مساء اليوم الخميس، استقالة رئيس مجلس إدارتها، الدكتور فرحات بن قدارة. 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T19:06+0000

2025-01-16T19:06+0000

2025-01-16T19:06+0000

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وقالت المؤسسة في بيان رسمي لها، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، "وافق على استقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الدكتور فرحات بن قدارة، والتي تقدم بها نتيجة لظروف صحية طارئة حالت دون تمكنه من أداء مهامه ومسؤولياته بالشكل الأمثل".وتابع البيان: "في هذا السياق، قرر رئيس الحكومة تكليف المهندس، مسعود سليمان موسى، عضو مجلس إدارة المؤسسة والرئيس المكلف، بتولي مهام رئيس مجلس الإدارة مؤقتا، لحين انعقاد الاجتماع المرتقب لمجلس الوزراء، من أجل اتخاذ قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد".وختمت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ببيانها، التأكيد على "التزامها الكامل بمواصلة العمل لضمان استقرار قطاع النفط، وتعزيز دوره كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني".ويأتي قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، بتكليف مسعود سليمان موسى، برئاسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في البلاد، خلفا لفرحات بن قدارة، "في ظل تحديات متصاعدة يشهدها قطاع النفط، سواء على المستوى الداخلي المتعلق بالإدارة والسياسات، أو الخارجي المرتبط بتقلبات السوق العالمية"، وفقا لمصدران في تصريحات لبوابة "الوسط" الليبية.وتعد المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، من أهم المؤسسات السيادية في البلاد؛ والتي دورا محوريا في إدارة وتطوير قطاع النفط، الذي يشكّل أساس الاقتصاد الليبي.

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