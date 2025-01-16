https://sarabic.ae/20250116/رياح-قوية-تؤجج-حرائق-هائلة-في-لوس-أنجلوس-وتدمر-آلاف-المنازل-1096826452.html

رياح قوية تؤجج حرائق هائلة في لوس أنجلوس وتدمر آلاف المنازل

رياح قوية تؤجج حرائق هائلة في لوس أنجلوس وتدمر آلاف المنازل

سبوتنيك عربي

واجه رجال الإطفاء في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية رياحا قوية وجافة، مما أدى إلى تأجيج حريقين هائلين أرعبا المدينة طوال ثمانية أيام. 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T04:13+0000

2025-01-16T04:13+0000

2025-01-16T04:13+0000

لوس أنجلوس

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وحث المسؤولون السكان على البقاء في حالة تأهب والاستعداد للإخلاء في أي وقت مع توقع استمرار الرياح حتى بعد ظهر الخميس.ولا يزال حوالي 6.5 مليون شخص تحت تهديد حرائق خطيرة، بعد أن التهمت النيران منطقة بحجم واشنطن العاصمة تقريبا، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل حتى الآن، وفقا للبيانات الرسمية.وقالت ليندسي هورفاث، المسؤولة بمقاطعة لوس أنجلوس، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: "نريد أن نؤكد على الموقف الخطير بشكل خاص اليوم. استعدوا الآن واستعدوا للمغادرة".وتسببت الحرائق في إتلاف وتدمير أكثر من 12 ألف منزل ومنشآت أخرى، وأجبرت ما يصل إلى 200 ألف شخص على النزوح. وقال قائد شرطة المقاطعة روبرت لونا إن أوامر الإخلاء صدرت لنحو 82,400 شخص، وتلقى 90,400 شخص آخرين تحذيرات بالإخلاء حتى يوم الأربعاء.وسوت النيران أحياء بأكملها بالأرض.وتمكن نحو 8,500 رجل إطفاء من غرب الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من السيطرة على نمو الحرائق لمدة ثلاثة أيام.وارتفعت نسبة احتواء الحرائق في منطقة باليساديس على الحافة الغربية للمدينة إلى 19 بالمئة، بينما بلغت نسبة الاحتواء لحريق إيتون في سفوح التلال شرق المدينة 45 بالمئة.وأسقطت طائرات المياه ومواد لإخماد النيران على التلال الوعرة، بينما عملت أطقم أرضية بأدوات يدوية وخراطيم على احتواء الحرائق.واندلع حريق جديد أمس الأربعاء في مقاطعة سان برناردينو شرق لوس أنجلوس، مما أدى إلى حرق 30 فدانا، وفقا لتقارير إدارة الإطفاء في كاليفورنيا. وجرت السيطرة على حريقين آخرين في جنوب كاليفورنيا إلى حد كبير.

https://sarabic.ae/20250114/شركة-أرصاد-جوية-تكشف-قيمة-الأضرار-الناجمة-عن-الحرائق-في-لوس-أنجلوس-1096792960.html

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