سيارة ذاتية القيادة تدور حول نفسها بدلا من توصيل راكب إلى المطار.. فيديو

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هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
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مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
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27 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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خبير: من غير المبرر بقاء الولايات المتحدة في سوريا وسياستها أوجدت داعش
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لقاء سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لانسحاب تدريجي من غزة ، مع استمرار التصعيد في الضفة الغربية
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183 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:37 GMT
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لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
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خبير: الاتفاق بين إسرائيل وحماس ليس حل سلام
17:03 GMT
59 د
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هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
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https://sarabic.ae/20250116/سيارة-ذاتية-القيادة-تدور-حول-نفسها-بدلا-من-توصيل-راكب-إلى-المطار-فيديو-1096853797.html
سيارة ذاتية القيادة تدور حول نفسها بدلا من توصيل راكب إلى المطار.. فيديو
سيارة ذاتية القيادة تدور حول نفسها بدلا من توصيل راكب إلى المطار.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل، فيديو طريف لراكب يوثق معاناته مع سيارة ذاتية القيادة، تسببت في ضياع رحلته الجوية. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو
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وبينما كان بطل الفيديو، مايك جونز، وهو عامل تقني، يستعد للذهاب بالسيارة طراز "جاغوار ي بيس" إلى مطار فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، للسفر إلى مدينة لوس أنجلوس بكاليفورنيا، فوجئ بها وهي تدور حول نفسها 8 مرات على الأقل ولمدة 5 دقائق، بدلا من سيرها تجاه الوجهة المنشودة.وبعدما اتصل جونز بمشغل الخدمة الخاصة بالسيارة للتقدم بشكوى، استأنفت المركبة رحلتها إلى مطار فينيكس، لكن بعد تفويت رحلته، وفقا لمجلة "رود آند تراك".وأفاد جونز بأنه غير متأكد مما إذا كان يتحدث مع إنسان أم روبوت من تطوير "الذكاء الاصطناعي"، عندما تقدّم بالشكوى، وشعر بعدم الدعم في مأزقه الغريب.وحرص مايك جونز على توثيق تجربته الطريفة مع السيارة ذاتية القيادة، وشاركها عبر "السوشيال ميديا"، لتحصد الكثير من المشاهدات.وقال في الفيديو: "لدي رحلة يجب أن ألحق بها، لماذا يدور هذا الشيء في دائرة؟" إنني أشعر بالدوار، انظروا ماذا تفعل".
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

سيارة ذاتية القيادة تدور حول نفسها بدلا من توصيل راكب إلى المطار.. فيديو

21:31 GMT 16.01.2025
© Photo / Unsplash/ CHUTTERSNAPعداد سرعة في سيارة
عداد سرعة في سيارة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© Photo / Unsplash/ CHUTTERSNAP
تابعنا عبر
تداول مستخدمو مواقع التواصل، فيديو طريف لراكب يوثق معاناته مع سيارة ذاتية القيادة، تسببت في ضياع رحلته الجوية.
وبينما كان بطل الفيديو، مايك جونز، وهو عامل تقني، يستعد للذهاب بالسيارة طراز "جاغوار ي بيس" إلى مطار فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، للسفر إلى مدينة لوس أنجلوس بكاليفورنيا، فوجئ بها وهي تدور حول نفسها 8 مرات على الأقل ولمدة 5 دقائق، بدلا من سيرها تجاه الوجهة المنشودة.
وبعدما اتصل جونز بمشغل الخدمة الخاصة بالسيارة للتقدم بشكوى، استأنفت المركبة رحلتها إلى مطار فينيكس، لكن بعد تفويت رحلته، وفقا لمجلة "رود آند تراك".
وأفاد جونز بأنه غير متأكد مما إذا كان يتحدث مع إنسان أم روبوت من تطوير "الذكاء الاصطناعي"، عندما تقدّم بالشكوى، وشعر بعدم الدعم في مأزقه الغريب.
وحرص مايك جونز على توثيق تجربته الطريفة مع السيارة ذاتية القيادة، وشاركها عبر "السوشيال ميديا"، لتحصد الكثير من المشاهدات.
وقال في الفيديو: "لدي رحلة يجب أن ألحق بها، لماذا يدور هذا الشيء في دائرة؟" إنني أشعر بالدوار، انظروا ماذا تفعل".
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