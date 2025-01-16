https://sarabic.ae/20250116/سيارة-ذاتية-القيادة-تدور-حول-نفسها-بدلا-من-توصيل-راكب-إلى-المطار-فيديو-1096853797.html
سيارة ذاتية القيادة تدور حول نفسها بدلا من توصيل راكب إلى المطار.. فيديو
سيارة ذاتية القيادة تدور حول نفسها بدلا من توصيل راكب إلى المطار.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل، فيديو طريف لراكب يوثق معاناته مع سيارة ذاتية القيادة، تسببت في ضياع رحلته الجوية. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T21:31+0000
2025-01-16T21:31+0000
2025-01-16T21:31+0000
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096853298_0:70:1017:642_1920x0_80_0_0_1611d75559615b443e5140f3b3bde734.jpg
وبينما كان بطل الفيديو، مايك جونز، وهو عامل تقني، يستعد للذهاب بالسيارة طراز "جاغوار ي بيس" إلى مطار فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، للسفر إلى مدينة لوس أنجلوس بكاليفورنيا، فوجئ بها وهي تدور حول نفسها 8 مرات على الأقل ولمدة 5 دقائق، بدلا من سيرها تجاه الوجهة المنشودة.وبعدما اتصل جونز بمشغل الخدمة الخاصة بالسيارة للتقدم بشكوى، استأنفت المركبة رحلتها إلى مطار فينيكس، لكن بعد تفويت رحلته، وفقا لمجلة "رود آند تراك".وأفاد جونز بأنه غير متأكد مما إذا كان يتحدث مع إنسان أم روبوت من تطوير "الذكاء الاصطناعي"، عندما تقدّم بالشكوى، وشعر بعدم الدعم في مأزقه الغريب.وحرص مايك جونز على توثيق تجربته الطريفة مع السيارة ذاتية القيادة، وشاركها عبر "السوشيال ميديا"، لتحصد الكثير من المشاهدات.وقال في الفيديو: "لدي رحلة يجب أن ألحق بها، لماذا يدور هذا الشيء في دائرة؟" إنني أشعر بالدوار، انظروا ماذا تفعل".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
سيارة ذاتية القيادة تدور حول نفسها بدلا من توصيل راكب إلى المطار.. فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل، فيديو طريف لراكب يوثق معاناته مع سيارة ذاتية القيادة، تسببت في ضياع رحلته الجوية.
وبينما كان بطل الفيديو، مايك جونز، وهو عامل تقني، يستعد للذهاب بالسيارة طراز "جاغوار ي بيس" إلى مطار فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، للسفر إلى مدينة لوس أنجلوس بكاليفورنيا، فوجئ بها وهي تدور حول نفسها 8 مرات على الأقل ولمدة 5 دقائق، بدلا من سيرها تجاه الوجهة المنشودة.
وبعدما اتصل جونز بمشغل الخدمة الخاصة بالسيارة للتقدم بشكوى، استأنفت المركبة رحلتها إلى مطار فينيكس، لكن بعد تفويت رحلته، وفقا لمجلة
"رود آند تراك".
وأفاد جونز بأنه غير متأكد مما إذا كان يتحدث مع إنسان أم روبوت من تطوير "الذكاء الاصطناعي
"، عندما تقدّم بالشكوى، وشعر بعدم الدعم في مأزقه الغريب.
وحرص مايك جونز على توثيق تجربته الطريفة مع السيارة ذاتية القيادة، وشاركها عبر "السوشيال ميديا"، لتحصد الكثير من المشاهدات.
وقال في الفيديو: "لدي رحلة يجب أن ألحق بها، لماذا يدور هذا الشيء في دائرة؟" إنني أشعر بالدوار، انظروا ماذا تفعل".