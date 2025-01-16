https://sarabic.ae/20250116/في-العناية-الفائقة-كشف-حالة-نجم-بوليوود-بعد-تعرضه-للطعن-1096840691.html
في العناية الفائقة.. كشف حالة نجم بوليوود بعد تعرضه للطعن
في العناية الفائقة.. كشف حالة نجم بوليوود بعد تعرضه للطعن
سبوتنيك عربي
تعرض أحد نجوم بوليوود الهندية لعملية طعن على يد شخص اقتحم منزله، واضطراره لإجراء عملية جراحية عاجلة. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T13:02+0000
2025-01-16T13:02+0000
2025-01-16T13:02+0000
مجتمع
أخبار الهند اليوم
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وذكر الموقع الإلكتروني "بوليوود شاديز"، صباح اليوم الخميس، أن النجم الهندي الشهير سيف علي خان تعرض لست طعنات قاتلة، خضع بعدها لعملية جراحية عاجلة، وحالته لم تعد خطيرة وفي سبيله للتعافي التام.ونقل الموقع عن مجموعة من الأطباء أن حالة خان البالغ من العمر (54 عاما) في سبيله للتعافي التام بعد الطعنات التي أصابت عموده الفقري والرقبة واليد، خاصة وأنه "تلقى إصابة بالغة في الحبل الشوكي للعمود الفقري من ناحية الصدر بسبب غرس سكين في العمود الفقري، وأجريت جراحة لإزالة السكين وعلاج التسرب في السائل الشوكي".وأفادت الشرطة الهندية ووسائل إعلام محلية بأن سيف علي خان تعرض للهجوم بعد منتصف الليل بفترة وجيزة عندما حاول منع متسلل، يعتقد أنه لص حاول اقتحام منزله في حي باندرا الراقي بالهند.ولفت الموقع إلى أن عاملة في المنزل تعرضت أيضا للهجوم وتتلقى العلاج، كما أوضح من خلال الأطباء المشرفين على العملية، أن خان لا يزال في وحدة العناية المركزة للمراقبة.وأكد الموقع الهندي أن دخول سيف علي خان في عملية جراحية يمكن أن يؤثر على جدول أعماله والقائمة الطويلة من الأفلام التي من المقرر أن يدخلها قريبا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم
في العناية الفائقة.. كشف حالة نجم بوليوود بعد تعرضه للطعن
تعرض أحد نجوم بوليوود الهندية لعملية طعن على يد شخص اقتحم منزله، واضطراره لإجراء عملية جراحية عاجلة.
وذكر الموقع الإلكتروني "بوليوود شاديز"، صباح اليوم الخميس، أن النجم الهندي الشهير سيف علي خان تعرض لست طعنات قاتلة، خضع بعدها لعملية جراحية عاجلة، وحالته لم تعد خطيرة وفي سبيله للتعافي التام.
ونقل الموقع عن مجموعة من الأطباء أن حالة خان البالغ من العمر (54 عاما) في سبيله للتعافي التام بعد الطعنات التي أصابت عموده الفقري والرقبة واليد، خاصة وأنه "تلقى إصابة بالغة في الحبل الشوكي للعمود الفقري
من ناحية الصدر بسبب غرس سكين في العمود الفقري، وأجريت جراحة لإزالة السكين وعلاج التسرب في السائل الشوكي".
وأفادت الشرطة الهندية ووسائل إعلام محلية بأن سيف علي خان تعرض للهجوم بعد منتصف الليل بفترة وجيزة عندما حاول منع متسلل، يعتقد أنه لص حاول اقتحام منزله في حي باندرا الراقي بالهند.
ولفت الموقع إلى أن عاملة في المنزل تعرضت أيضا للهجوم وتتلقى العلاج، كما أوضح من خلال الأطباء المشرفين على العملية، أن خان لا يزال في وحدة العناية المركزة للمراقبة.
وأكد الموقع الهندي أن دخول سيف علي خان
في عملية جراحية يمكن أن يؤثر على جدول أعماله والقائمة الطويلة من الأفلام التي من المقرر أن يدخلها قريبا.