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بوتين وبيزشكيان يوقعان معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
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إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ من سوريا إلى لبنان... صور
إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ من سوريا إلى لبنان... صور
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية في الإدارة السورية الجديدة، اليوم الجمعة، عن نجاحها في إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ إلى لبنان عبر معابر غير شرعية. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T13:43+0000
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أوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنها تمكنت من ضبط أسلحة نارية وقذائف صاروخية كانت في طريقها إلى الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التهريب وتعزيز الأمن على الحدود.وأشارت المديرية إلى أن العملية جاءت ضمن حملة موسعة لمكافحة الأنشطة غير القانونية عبر المعابر الحدودية، مؤكدة التزامها بتعزيز الأمن والاستقرار على الحدود السورية اللبنانية.
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أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي, الأخبار

إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ من سوريا إلى لبنان... صور

13:43 GMT 17.01.2025
© Sputnik . morad saeedالشرطة السورية تدعم صفوفها بدورات جديدة
الشرطة السورية تدعم صفوفها بدورات جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© Sputnik . morad saeed
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية في الإدارة السورية الجديدة، اليوم الجمعة، عن نجاحها في إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ إلى لبنان عبر معابر غير شرعية.
أوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنها تمكنت من ضبط أسلحة نارية وقذائف صاروخية كانت في طريقها إلى الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التهريب وتعزيز الأمن على الحدود.
وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن مديرية الأمن العام في طرطوس، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات في المحافظة، نفذت عملية نوعية بعد متابعة ورصد دقيقين، تمكنت خلالها من مصادرة الأسلحة والصواريخ قبل تهريبها إلى داخل الأراضي اللبنانية.
وأشارت المديرية إلى أن العملية جاءت ضمن حملة موسعة لمكافحة الأنشطة غير القانونية عبر المعابر الحدودية، مؤكدة التزامها بتعزيز الأمن والاستقرار على الحدود السورية اللبنانية.
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