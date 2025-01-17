https://sarabic.ae/20250117/إحباط-محاولة-تهريب-أسلحة-وصواريخ-من-سوريا-إلى-لبنان-صور-1096879192.html
إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ من سوريا إلى لبنان... صور
إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ من سوريا إلى لبنان... صور
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية في الإدارة السورية الجديدة، اليوم الجمعة، عن نجاحها في إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ إلى لبنان عبر معابر غير شرعية. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T13:43+0000
2025-01-17T13:43+0000
2025-01-17T13:43+0000
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أوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنها تمكنت من ضبط أسلحة نارية وقذائف صاروخية كانت في طريقها إلى الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التهريب وتعزيز الأمن على الحدود.وأشارت المديرية إلى أن العملية جاءت ضمن حملة موسعة لمكافحة الأنشطة غير القانونية عبر المعابر الحدودية، مؤكدة التزامها بتعزيز الأمن والاستقرار على الحدود السورية اللبنانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي, الأخبار
إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ من سوريا إلى لبنان... صور
أعلنت وزارة الداخلية في الإدارة السورية الجديدة، اليوم الجمعة، عن نجاحها في إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ إلى لبنان عبر معابر غير شرعية.
أوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنها تمكنت من ضبط أسلحة نارية وقذائف صاروخية كانت في طريقها إلى الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التهريب وتعزيز الأمن على الحدود.
وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن مديرية الأمن العام في طرطوس، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات في المحافظة، نفذت عملية نوعية بعد متابعة ورصد دقيقين، تمكنت خلالها من مصادرة الأسلحة والصواريخ قبل تهريبها إلى داخل الأراضي اللبنانية.
وأشارت المديرية إلى أن العملية جاءت ضمن حملة موسعة لمكافحة الأنشطة غير القانونية عبر المعابر الحدودية، مؤكدة التزامها بتعزيز الأمن والاستقرار على الحدود السورية اللبنانية
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