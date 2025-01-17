إعلام: العراق يمنح الضوء الأخضر لتسلم "جيش داعش المحتجز"
© AP Photo / Hussein Mallaالقوات العراقية في قرية علي راش تقوم بتوجيه ضربات نحو مواقع تنظيم "داعش" في الموصل، العراق 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016
القوات العراقية في قرية علي راش تقوم بتوجيه ضربات نحو مواقع تنظيم "داعش" في الموصل، العراق 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016
© AP Photo / Hussein Malla
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كشف مسؤول أمني عراقي، اليوم الجمعة، عن إجراء مباحثات بين التحالف الدولي والحكومة العراقية لنقل نحو ألفي معتقل عراقي من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى مخيم الجدعة بمحافظة نينوى.
كما تشمل الخطة نقل 900 عائلة شهريا من مخيم الهول، و160 عائلة عراقية من مخيم الروج في سوريا إلى العراق، وفقا لموقع "شفق نيوز".
كما أكد المصدر أن هذه الخطوات تأتي بالتنسيق مع التحالف الدولي، لتعزيز الأمن وإدارة ملف المعتقلين والعائدين من مناطق النزاع.
وتزامنت تلك المباحثات مع إجراء قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، زيارة إلى مخيمات الهول والروج، التي تضم أكثر من 40 ألف نازح مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي، وأشار بيان القيادة إلى أن هذه المخيمات تشكل تهديدا لتجديد نشاط التنظيم إذا لم تُبذل جهود دولية لإعادة تأهيل سكانها.
قائد #القيادة_المركزية_الأمريكية يقوم بزيارة #سورية— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) January 16, 2025
في 16 يناير/كانون الثاني، سافر الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إلى سورية، حيث التقى بقادة عسكريين وأفراد من الخدمة العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى شركائنا في هزيمة داعش، قوات سوريا الديمقراطية،… pic.twitter.com/wriBcY5zxG
وأكد بيان القيادة الأمريكية وجود أكثر من 9000 معتقل من 50 دولة تحت احتجاز قوات سوريا الديمقراطية، مع تركيز الجهود الدولية على إعادتهم إلى بلدانهم للنظر في أوضاعهم.