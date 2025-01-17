https://sarabic.ae/20250117/بعد-زيارة-رسمية-رفيعة-علام-اتفقت-إثيوبيا-وإيران؟-1096886491.html
بعد زيارة رسمية رفيعة.. علام اتفقت إثيوبيا وإيران؟
بعد زيارة رسمية رفيعة.. علام اتفقت إثيوبيا وإيران؟
سبوتنيك عربي
وصل وفد إيراني برئاسة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، يوم أمس الخميس، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأعرب رئيس مجلس النواب الإثيوبي، تاجسي تشافو، وقاليباف، عن التزامهما بتعزيز التعاون بين برلماني البلدين.وخلال استقبال الوفد، أكد تشافو أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القائم بين البلدين، مشيرا إلى الروابط الدبلوماسية والاجتماعية والثقافية الطويلة الأمد التي تجمعهما، كما لفت إلى أن الفرص المتاحة يمكن أن تسهم في تقوية العلاقات الثنائية بشكل أكبر، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.من جانبه، شدد محمد باقر قاليباف على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين إثيوبيا وإيران، مؤكدا التزام الجانبين بتقوية العلاقات البرلمانية.وتتمتع كلا من إثيوبيا وإيران بشراكة قوية تشمل مجالات متعددة، مثل التجارة، والاستثمار، والسياحة، ونقل التكنولوجيا، ويذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت رسميا منذ عام 1950، وشهدت تطورا مستمرا على مر السنين.
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إيران, أخبار إيران, أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن
بعد زيارة رسمية رفيعة.. علام اتفقت إثيوبيا وإيران؟
وصل وفد إيراني برئاسة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، يوم أمس الخميس، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.
وأعرب رئيس مجلس النواب الإثيوبي، تاجسي تشافو، وقاليباف، عن التزامهما بتعزيز التعاون بين برلماني البلدين.
وخلال استقبال الوفد، أكد تشافو أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القائم بين البلدين، مشيرا إلى الروابط الدبلوماسية والاجتماعية والثقافية الطويلة الأمد التي تجمعهما، كما لفت إلى أن الفرص المتاحة يمكن أن تسهم في تقوية العلاقات الثنائية بشكل أكبر، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
من جانبه، شدد محمد باقر قاليباف على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين إثيوبيا وإيران، مؤكدا التزام الجانبين بتقوية العلاقات البرلمانية.
وتتمتع كلا من إثيوبيا وإيران بشراكة قوية تشمل مجالات متعددة، مثل التجارة، والاستثمار، والسياحة، ونقل التكنولوجيا، ويذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت رسميا منذ عام 1950، وشهدت تطورا مستمرا على مر السنين.