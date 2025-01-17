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مساحة حرة
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
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ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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المقهى الثقافي
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خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
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بوتين يحث على تكثيف الجهود لحل النزاع في الشرق الأوسط
بوتين يحث على تكثيف الجهود لحل النزاع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه من المهم تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-17T18:48+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية الإيرانية، إنه "من المهم عدم إضعاف الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قانوني دولي معترف به عموما، والذي ينص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام وأمن مع إسرائيل".وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية الإيرانية: "لقد قمنا على مدى فترة طويلة من الزمن بتنسيق جهودنا على الساحة الدولية. ويتعلق ذلك بالقضايا الأكثر إلحاحًا المدرجة على جدول أعمال المجتمع الدولي - في الشرق الأوسط، وكما تحدثت للتو عن منطقة جنوب القوقاز كذلك، كل هذا يؤثر بشكل مباشر على مصالحنا".وفي حزيران/يونيو 2024 بات معلومًا أن الطرفين اتفقا على نَص الاتفاق. وكما أشار الكرملين في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران إلى مستوى جديد.
https://sarabic.ae/20250117/محمود-عباس-يؤكد-أن-السلطة-الفلسطينية-مستعدة-لتحمل-المسؤولية-الكاملة-في-غزة-1096886982.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

بوتين يحث على تكثيف الجهود لحل النزاع في الشرق الأوسط

18:48 GMT 17.01.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه من المهم تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية الإيرانية، إنه "من المهم عدم إضعاف الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قانوني دولي معترف به عموما، والذي ينص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام وأمن مع إسرائيل".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا وإيران تنسقان جهودهما على الساحة الدولية، وأن هذا الأمر يتعلق بالقضايا الأكثر إلحاحًا.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
محمود عباس يؤكد أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتحمل المسؤولية الكاملة في غزة
18:21 GMT
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية الإيرانية: "لقد قمنا على مدى فترة طويلة من الزمن بتنسيق جهودنا على الساحة الدولية. ويتعلق ذلك بالقضايا الأكثر إلحاحًا المدرجة على جدول أعمال المجتمع الدولي - في الشرق الأوسط، وكما تحدثت للتو عن منطقة جنوب القوقاز كذلك، كل هذا يؤثر بشكل مباشر على مصالحنا".
جرت في الكرملين مفاوضات بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي أعقاب ذلك، تم التوقيع على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. ويجري العمل على الاتفاق الجديد منذ عام 2022.
وفي حزيران/يونيو 2024 بات معلومًا أن الطرفين اتفقا على نَص الاتفاق. وكما أشار الكرملين في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران إلى مستوى جديد.
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Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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