https://sarabic.ae/20250117/بوتين-يحث-على-تكثيف-الجهود-لحل-النزاع-في-الشرق-الأوسط-1096888320.html

بوتين يحث على تكثيف الجهود لحل النزاع في الشرق الأوسط

بوتين يحث على تكثيف الجهود لحل النزاع في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه من المهم تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة. 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T18:48+0000

2025-01-17T18:48+0000

2025-01-17T18:48+0000

روسيا

العالم العربي

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وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية الإيرانية، إنه "من المهم عدم إضعاف الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قانوني دولي معترف به عموما، والذي ينص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام وأمن مع إسرائيل".وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية الإيرانية: "لقد قمنا على مدى فترة طويلة من الزمن بتنسيق جهودنا على الساحة الدولية. ويتعلق ذلك بالقضايا الأكثر إلحاحًا المدرجة على جدول أعمال المجتمع الدولي - في الشرق الأوسط، وكما تحدثت للتو عن منطقة جنوب القوقاز كذلك، كل هذا يؤثر بشكل مباشر على مصالحنا".وفي حزيران/يونيو 2024 بات معلومًا أن الطرفين اتفقا على نَص الاتفاق. وكما أشار الكرملين في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران إلى مستوى جديد.

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