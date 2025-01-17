https://sarabic.ae/20250117/بوتين-يحث-على-تكثيف-الجهود-لحل-النزاع-في-الشرق-الأوسط-1096888320.html
بوتين يحث على تكثيف الجهود لحل النزاع في الشرق الأوسط
بوتين يحث على تكثيف الجهود لحل النزاع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه من المهم تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T18:48+0000
2025-01-17T18:48+0000
2025-01-17T18:48+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية الإيرانية، إنه "من المهم عدم إضعاف الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قانوني دولي معترف به عموما، والذي ينص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام وأمن مع إسرائيل".وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية الإيرانية: "لقد قمنا على مدى فترة طويلة من الزمن بتنسيق جهودنا على الساحة الدولية. ويتعلق ذلك بالقضايا الأكثر إلحاحًا المدرجة على جدول أعمال المجتمع الدولي - في الشرق الأوسط، وكما تحدثت للتو عن منطقة جنوب القوقاز كذلك، كل هذا يؤثر بشكل مباشر على مصالحنا".وفي حزيران/يونيو 2024 بات معلومًا أن الطرفين اتفقا على نَص الاتفاق. وكما أشار الكرملين في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران إلى مستوى جديد.
https://sarabic.ae/20250117/محمود-عباس-يؤكد-أن-السلطة-الفلسطينية-مستعدة-لتحمل-المسؤولية-الكاملة-في-غزة-1096886982.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
بوتين يحث على تكثيف الجهود لحل النزاع في الشرق الأوسط
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه من المهم تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية الإيرانية، إنه "من المهم عدم إضعاف الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قانوني دولي معترف به عموما، والذي ينص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام وأمن مع إسرائيل".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا وإيران تنسقان جهودهما على الساحة الدولية، وأن هذا الأمر يتعلق بالقضايا الأكثر إلحاحًا.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية الإيرانية: "لقد قمنا على مدى فترة طويلة من الزمن بتنسيق جهودنا على الساحة الدولية. ويتعلق ذلك بالقضايا الأكثر إلحاحًا المدرجة على جدول أعمال المجتمع الدولي - في الشرق الأوسط، وكما تحدثت للتو عن منطقة جنوب القوقاز كذلك، كل هذا يؤثر بشكل مباشر على مصالحنا".
جرت في الكرملين مفاوضات بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي أعقاب ذلك، تم التوقيع على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. ويجري العمل على الاتفاق الجديد منذ عام 2022.
وفي حزيران/يونيو 2024 بات معلومًا أن الطرفين اتفقا على نَص الاتفاق. وكما أشار الكرملين في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران إلى مستوى جديد.