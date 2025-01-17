https://sarabic.ae/20250117/مادة-مصنوعة-في-دولة-عربية-تصل-إلى-الفضاء---1096879018.html
مادة مصنوعة في دولة عربية تصل إلى الفضاء
مادة مصنوعة في دولة عربية تصل إلى الفضاء
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم"، عن وصول ألمنيوم "سيليستيال" المصنوع بالطاقة الشمسية إلى الفضاء عبر القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، الذي طُوّر في... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T13:38+0000
2025-01-17T13:38+0000
2025-01-17T13:38+0000
العالم العربي
اقتصاد
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واستخدم المعدن لتصنيع الأجزاء الأساسية للقمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، في خطوة بارزة لقطاع الفضاء الإماراتي في تنفيذ مبادرة "اصنع في الإمارات".ويشكّل الألمنيوم المصنوع بالطاقة الشمسية أحد المشروعات الاستراتيجية في الإمارات الهادفة إلى خفض الانبعاثات من الصناعات الكثيفة الاستهلاك للكهرباء، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، بحسب موقع "الطاقة".
https://sarabic.ae/20241220/-لأول-مرة-في-المنطقة-الإمارات-تطلق-مشروعا-لاستزراع-اللؤلؤ-1096013848.html
https://sarabic.ae/20241116/مع-انضمام-الإمارات-باحث-تدفق-عالمي-متزايد-نحو-عالم-بريكس-الجديد-1094859142.html
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نواف إبراهيم
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نواف إبراهيم
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العالم العربي, اقتصاد
مادة مصنوعة في دولة عربية تصل إلى الفضاء
أعلنت شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم"، عن وصول ألمنيوم "سيليستيال" المصنوع بالطاقة الشمسية إلى الفضاء عبر القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، الذي طُوّر في مركز محمد بن راشد للفضاء.
واستخدم المعدن لتصنيع الأجزاء الأساسية للقمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، في خطوة بارزة لقطاع الفضاء الإماراتي في تنفيذ مبادرة "اصنع في الإمارات".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم عبد الناصر بن كلبان، إن الإمارات العالمية للألمنيوم تُعد أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم تجاريًا باستعمال الطاقة الشمسية ومن أكبر صادرات الدولة المصنوعة محليًا، إذ يباع في أكثر من 50 دولة حول العالم.
20 ديسمبر 2024, 13:19 GMT
وأنتجت الشركة منذ عام 2021 حتى نهاية 2023، نحو 162 ألف طن من ألمنيوم "سيليستيال" بالطاقة الشمسية، وتعدّ مجموعة بي إم دبليو BMW أول عملاء هذا المعدن وأكبرهم.
16 نوفمبر 2024, 11:32 GMT
ويشكّل الألمنيوم المصنوع بالطاقة الشمسية أحد المشروعات الاستراتيجية في الإمارات الهادفة إلى خفض الانبعاثات من الصناعات الكثيفة الاستهلاك للكهرباء، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، بحسب موقع "الطاقة
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