عربي
بوتين وبيزشكيان يوقعان معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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ملفات ساخنة
غزة... ما ضمانات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و ما فرص صموده
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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مساحة حرة
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13:31 GMT
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مدار الليل والنهار
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شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250117/مادة-مصنوعة-في-دولة-عربية-تصل-إلى-الفضاء---1096879018.html
مادة مصنوعة في دولة عربية تصل إلى الفضاء
مادة مصنوعة في دولة عربية تصل إلى الفضاء
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم"، عن وصول ألمنيوم "سيليستيال" المصنوع بالطاقة الشمسية إلى الفضاء عبر القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، الذي طُوّر في... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T13:38+0000
2025-01-17T13:38+0000
العالم العربي
اقتصاد
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واستخدم المعدن لتصنيع الأجزاء الأساسية للقمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، في خطوة بارزة لقطاع الفضاء الإماراتي في تنفيذ مبادرة "اصنع في الإمارات".ويشكّل الألمنيوم المصنوع بالطاقة الشمسية أحد المشروعات الاستراتيجية في الإمارات الهادفة إلى خفض الانبعاثات من الصناعات الكثيفة الاستهلاك للكهرباء، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، بحسب موقع "الطاقة".
https://sarabic.ae/20241220/-لأول-مرة-في-المنطقة-الإمارات-تطلق-مشروعا-لاستزراع-اللؤلؤ-1096013848.html
https://sarabic.ae/20241116/مع-انضمام-الإمارات-باحث-تدفق-عالمي-متزايد-نحو-عالم-بريكس-الجديد-1094859142.html
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نواف إبراهيم
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نواف إبراهيم
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العالم العربي, اقتصاد
العالم العربي, اقتصاد

مادة مصنوعة في دولة عربية تصل إلى الفضاء

13:38 GMT 17.01.2025
© unsplash/ NASA Hubble Space Telescopeمحطة فضاء
محطة فضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© unsplash/ NASA Hubble Space Telescope
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نواف إبراهيم - سبوتنيك عربي
نواف إبراهيم
كل المواضيع
أعلنت شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم"، عن وصول ألمنيوم "سيليستيال" المصنوع بالطاقة الشمسية إلى الفضاء عبر القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، الذي طُوّر في مركز محمد بن راشد للفضاء.
واستخدم المعدن لتصنيع الأجزاء الأساسية للقمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، في خطوة بارزة لقطاع الفضاء الإماراتي في تنفيذ مبادرة "اصنع في الإمارات".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم عبد الناصر بن كلبان، إن الإمارات العالمية للألمنيوم تُعد أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم تجاريًا باستعمال الطاقة الشمسية ومن أكبر صادرات الدولة المصنوعة محليًا، إذ يباع في أكثر من 50 دولة حول العالم.

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وأنتجت الشركة منذ عام 2021 حتى نهاية 2023، نحو 162 ألف طن من ألمنيوم "سيليستيال" بالطاقة الشمسية، وتعدّ مجموعة بي إم دبليو BMW أول عملاء هذا المعدن وأكبرهم.

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16 نوفمبر 2024, 11:32 GMT
ويشكّل الألمنيوم المصنوع بالطاقة الشمسية أحد المشروعات الاستراتيجية في الإمارات الهادفة إلى خفض الانبعاثات من الصناعات الكثيفة الاستهلاك للكهرباء، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، بحسب موقع "الطاقة".
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Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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