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بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني... فيديو
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مجلس الأمن يقر استثناءات بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا
مجلس الأمن يقر استثناءات بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا
سبوتنيك عربي
أقرّ مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، استثناءات بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، خاصة ما يتعلق منها بالسفن والطائرات القادمة للمساعدة الإنسانية. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T10:10+0000
2025-01-17T10:10+0000
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وذكرت بوابة الوسط، صباح اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الأمن حظى بموافقة 14 عضوا وامتناع دولة واحدة عن التصويت، وتضمن السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة، وهو الأمر الذي جاء استجابة لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية، للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر.وأوضحت أن "القرار تضمن فقرة جديدة تستثني الطائرات العسكرية أو السفن البحرية التي تدخلها دولة عضو مؤقتاً إلى ليبيا لغرض وحيد هو تيسير الأنشطة المستثناة أو غير المشمولة بالحظر، بما في ذلك المساعدة الإنسانية".وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد ناقشوا هذه المسألة نفسها خلال المفاوضات حول القرار 2701، التي جرت في أعقاب العاصفة دانيال، التي ضربت المنطقة الشرقية في ليبيا، في سبتمبر/أيلول 2023، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على هذه المسألة نفسها، عندما حدد مشروع قرار مجلس الأمن دخول سفن بحرية أجنبية إلى ليبيا لإيصال المساعدات الإنسانية على أنه انتهاك للحظر.فيما نص القرار على "استثناء جديد من حظر الأسلحة، بإقرار أن الحظر لا يسري على المساعدة التقنية أو التدريب الذي تقدمه الدول الأعضاء إلى قوات الأمن الليبية والمقصود به فقط تعزيز عملية إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية".وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر في الأول من يونيو/حزيران الماضي، تجديد التدابير المتعلقة بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا عاما إضافيا، خاصة التفويض الممنوح للدول الأعضاء لتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا المشتبه في أنها تنتهك القرارات الأممية.على أن يسمح القرار للدول الأعضاء، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، بتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة ليبيا.
https://sarabic.ae/20210319/الاتحاد-الأوروبي-يعلق-على-حظر-توريد-السلاح-إلى-ليبيا-وخروج-المرتزقة-1048404010.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

مجلس الأمن يقر استثناءات بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

10:10 GMT 17.01.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
أقرّ مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، استثناءات بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، خاصة ما يتعلق منها بالسفن والطائرات القادمة للمساعدة الإنسانية.
وذكرت بوابة الوسط، صباح اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الأمن حظى بموافقة 14 عضوا وامتناع دولة واحدة عن التصويت، وتضمن السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة، وهو الأمر الذي جاء استجابة لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية، للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر.
الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2021
الاتحاد الأوروبي يعلق على حظر توريد السلاح إلى ليبيا وخروج المرتزقة
19 مارس 2021, 11:14 GMT
وأوضحت أن "القرار تضمن فقرة جديدة تستثني الطائرات العسكرية أو السفن البحرية التي تدخلها دولة عضو مؤقتاً إلى ليبيا لغرض وحيد هو تيسير الأنشطة المستثناة أو غير المشمولة بالحظر، بما في ذلك المساعدة الإنسانية".
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد ناقشوا هذه المسألة نفسها خلال المفاوضات حول القرار 2701، التي جرت في أعقاب العاصفة دانيال، التي ضربت المنطقة الشرقية في ليبيا، في سبتمبر/أيلول 2023، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على هذه المسألة نفسها، عندما حدد مشروع قرار مجلس الأمن دخول سفن بحرية أجنبية إلى ليبيا لإيصال المساعدات الإنسانية على أنه انتهاك للحظر.
فيما نص القرار على "استثناء جديد من حظر الأسلحة، بإقرار أن الحظر لا يسري على المساعدة التقنية أو التدريب الذي تقدمه الدول الأعضاء إلى قوات الأمن الليبية والمقصود به فقط تعزيز عملية إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية".
وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر في الأول من يونيو/حزيران الماضي، تجديد التدابير المتعلقة بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا عاما إضافيا، خاصة التفويض الممنوح للدول الأعضاء لتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا المشتبه في أنها تنتهك القرارات الأممية.
على أن يسمح القرار للدول الأعضاء، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، بتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة ليبيا.
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