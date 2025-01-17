صور مذهلة بعدسة "الفائزين في مسابقة فنون المحيطات 2024"

عربي
بوتين وبيزشكيان يوقعان معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:03 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
10:14 GMT
46 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:30 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:37 GMT
23 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتفاق بين إسرائيل وحماس ليس حل سلام
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:25 GMT
34 د
ملفات ساخنة
غزة... ما ضمانات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و ما فرص صموده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
انباء عن حل خلافات إسرائيلية حول هوية السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم، وحماس تؤكد التزامها بتنفيذ الاتفاق
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
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صور مذهلة بعدسة "الفائزين في مسابقة فنون المحيطات 2024"
صور مذهلة بعدسة "الفائزين في مسابقة فنون المحيطات 2024"
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المذهلة لـ"الفائزين في مسابقة فنون المحيطات 2024". 17.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

صور مذهلة بعدسة "الفائزين في مسابقة فنون المحيطات 2024"

14:03 GMT 17.01.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المذهلة لـ"الفائزين في مسابقة فنون المحيطات 2024".
© Photo / Eduardo Labat/2024 Ocean Art

عرض مذهل لـ"أسماك القرش البيضاء الراقصة" مع ضوء الشمس الخافت.

عرض مذهل لـ&quot;أسماك القرش البيضاء الراقصة&quot; مع ضوء الشمس الخافت. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Eduardo Labat/2024 Ocean Art

عرض مذهل لـ"أسماك القرش البيضاء الراقصة" مع ضوء الشمس الخافت.

© Photo / Hwanhee Kim/2024 Ocean Art

الصورة الحائزة على المركز الأول، للمصور هوانهي كيم بعنوان "الضوء"، تظهر ألوان مذهلة بسبب اختلاف التركيز، واختراق ضوء الشمس للمياه.

الصورة الحائزة على المركز الأول، للمصور هوانهي كيم بعنوان &quot;الضوء&quot;، تظهر ألوان مذهلة بسبب اختلاف التركيز، واختراق ضوء الشمس للمياه. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Hwanhee Kim/2024 Ocean Art

الصورة الحائزة على المركز الأول، للمصور هوانهي كيم بعنوان "الضوء"، تظهر ألوان مذهلة بسبب اختلاف التركيز، واختراق ضوء الشمس للمياه.

© Photo / Naomi Springett/2024 Ocean Art

صورة بعنوان "التكافل" تظهر سمكة الراس المنظفة، وسمكة السحلية المتنوعة، على الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا.

صورة بعنوان &quot;التكافل&quot; تظهر سمكة الراس المنظفة، وسمكة السحلية المتنوعة، على الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Naomi Springett/2024 Ocean Art

صورة بعنوان "التكافل" تظهر سمكة الراس المنظفة، وسمكة السحلية المتنوعة، على الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا.

© Photo / Kimber Greenwood/2024 Ocean Art

"الغرق في البلاستيك" تم التقاط هذه الصورة كجزء من مشروع توعية لمجلس فلوريدا سبرينغز، حول تأثيرات تعبئة المياه على ينابيع فلوريدا المحلية.

&quot;الغرق في البلاستيك&quot; تم التقاط هذه الصورة كجزء من مشروع توعية لمجلس فلوريدا سبرينغز، حول تأثيرات تعبئة المياه على ينابيع فلوريدا المحلية. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Kimber Greenwood/2024 Ocean Art

"الغرق في البلاستيك" تم التقاط هذه الصورة كجزء من مشروع توعية لمجلس فلوريدا سبرينغز، حول تأثيرات تعبئة المياه على ينابيع فلوريدا المحلية.

© Photo / Unkoo Kim/2024 Ocean Art

صورة تظهر فن التصوير الرقمي تحت الماء، بالقرب من جزيرة جيجو، كوريا الجنوبية.

صورة تظهر فن التصوير الرقمي تحت الماء، بالقرب من جزيرة جيجو، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Unkoo Kim/2024 Ocean Art

صورة تظهر فن التصوير الرقمي تحت الماء، بالقرب من جزيرة جيجو، كوريا الجنوبية.

© Photo / Sylvie Ayer/2024 Ocean Art

صورة بعنوان "وجهًا لوجه" مع سمكة القرش، في جزر المالديف.

صورة بعنوان &quot;وجهًا لوجه&quot; مع سمكة القرش، في جزر المالديف. - سبوتنيك عربي
6/15
© Photo / Sylvie Ayer/2024 Ocean Art

صورة بعنوان "وجهًا لوجه" مع سمكة القرش، في جزر المالديف.

© Photo / Stefano Cerbai/2024 Ocean Art

حيوان "تنين البحر" المراوغ، وهو يحمل بيضه على ظهره بالقرب من ذيله، أستراليا.

حيوان &quot;تنين البحر&quot; المراوغ، وهو يحمل بيضه على ظهره بالقرب من ذيله، أستراليا. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Stefano Cerbai/2024 Ocean Art

حيوان "تنين البحر" المراوغ، وهو يحمل بيضه على ظهره بالقرب من ذيله، أستراليا.

© Photo / Borut Furlan/2024 Ocean Art

صورة لـ"الدود البزاق" وهو يسبح في أعماق البحر بالقرب من جزيرة فانكوفر، كندا.

صورة لـ&quot;الدود البزاق&quot; وهو يسبح في أعماق البحر بالقرب من جزيرة فانكوفر، كندا. - سبوتنيك عربي
8/15
© Photo / Borut Furlan/2024 Ocean Art

صورة لـ"الدود البزاق" وهو يسبح في أعماق البحر بالقرب من جزيرة فانكوفر، كندا.

© Photo / Adam Martin/2024 Ocean Art

سمكة "الخفاش الصغيرة" على عمق 85 قدمًا في بالي، إندونيسيا.

سمكة &quot;الخفاش الصغيرة&quot; على عمق 85 قدمًا في بالي، إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
9/15
© Photo / Adam Martin/2024 Ocean Art

سمكة "الخفاش الصغيرة" على عمق 85 قدمًا في بالي، إندونيسيا.

© Photo / Naomi Springett/2024 Ocean Art

"سمكة الصقر طويلة الأنف" بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم، أستراليا.

&quot;سمكة الصقر طويلة الأنف&quot; بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم، أستراليا. - سبوتنيك عربي
10/15
© Photo / Naomi Springett/2024 Ocean Art

"سمكة الصقر طويلة الأنف" بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم، أستراليا.

© Photo / Kyungshin Kim/2024 Ocean Art

صورة لحبارين ملتصقين ببعضهما بعضا، حيث كان أحد الحبارين يأكل الآخر في أنيلاو، الفلبين.

صورة لحبارين ملتصقين ببعضهما بعضا، حيث كان أحد الحبارين يأكل الآخر في أنيلاو، الفلبين. - سبوتنيك عربي
11/15
© Photo / Kyungshin Kim/2024 Ocean Art

صورة لحبارين ملتصقين ببعضهما بعضا، حيث كان أحد الحبارين يأكل الآخر في أنيلاو، الفلبين.

© Photo / Marco Lausdei/2024 Ocean Art

صورة بعنوان "الصيد في الليل"، حيث تقوم سمكة قرش بيضاء بالتوجه إلى سحابة من الأسماك الفضية المتمركزة على طول منحدر ثيلا، في جزر المالديف.

صورة بعنوان &quot;الصيد في الليل&quot;، حيث تقوم سمكة قرش بيضاء بالتوجه إلى سحابة من الأسماك الفضية المتمركزة على طول منحدر ثيلا، في جزر المالديف. - سبوتنيك عربي
12/15
© Photo / Marco Lausdei/2024 Ocean Art

صورة بعنوان "الصيد في الليل"، حيث تقوم سمكة قرش بيضاء بالتوجه إلى سحابة من الأسماك الفضية المتمركزة على طول منحدر ثيلا، في جزر المالديف.

© Photo / Lucie Drlikova/2024 Ocean Art

صورة بعنوان "عاشت الملكة"، مستوحاة من شخصية الملكة الشريرة، التي رفعتها شياطينها، من قصة "سنو وايت" الخيالية.

صورة بعنوان &quot;عاشت الملكة&quot;، مستوحاة من شخصية الملكة الشريرة، التي رفعتها شياطينها، من قصة &quot;سنو وايت&quot; الخيالية. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Lucie Drlikova/2024 Ocean Art

صورة بعنوان "عاشت الملكة"، مستوحاة من شخصية الملكة الشريرة، التي رفعتها شياطينها، من قصة "سنو وايت" الخيالية.

© Photo / Curious Cormorant/2024 Ocean Art

لقطة مذهلة لحيوان "الغاق الفضولي" في مونتيري، كاليفورنيا.

لقطة مذهلة لحيوان &quot;الغاق الفضولي&quot; في مونتيري، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Curious Cormorant/2024 Ocean Art

لقطة مذهلة لحيوان "الغاق الفضولي" في مونتيري، كاليفورنيا.

© Photo / Yoichi Sato/2024 Ocean Art

صورة بعنوان "الولادة من الفم" تظهر سمكة تطلق سربًا من اليرقات من فمها، في كاجوشيما، اليابان.

صورة بعنوان &quot;الولادة من الفم&quot; تظهر سمكة تطلق سربًا من اليرقات من فمها، في كاجوشيما، اليابان. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Yoichi Sato/2024 Ocean Art

صورة بعنوان "الولادة من الفم" تظهر سمكة تطلق سربًا من اليرقات من فمها، في كاجوشيما، اليابان.

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Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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