صور مذهلة بعدسة "الفائزين في مسابقة فنون المحيطات 2024"

عرض مذهل لـ"أسماك القرش البيضاء الراقصة" مع ضوء الشمس الخافت.
الصورة الحائزة على المركز الأول، للمصور هوانهي كيم بعنوان "الضوء"، تظهر ألوان مذهلة بسبب اختلاف التركيز، واختراق ضوء الشمس للمياه.
الصورة الحائزة على المركز الأول، للمصور هوانهي كيم بعنوان "الضوء"، تظهر ألوان مذهلة بسبب اختلاف التركيز، واختراق ضوء الشمس للمياه.
صورة بعنوان "التكافل" تظهر سمكة الراس المنظفة، وسمكة السحلية المتنوعة، على الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا.
صورة بعنوان "التكافل" تظهر سمكة الراس المنظفة، وسمكة السحلية المتنوعة، على الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا.
"الغرق في البلاستيك" تم التقاط هذه الصورة كجزء من مشروع توعية لمجلس فلوريدا سبرينغز، حول تأثيرات تعبئة المياه على ينابيع فلوريدا المحلية.
"الغرق في البلاستيك" تم التقاط هذه الصورة كجزء من مشروع توعية لمجلس فلوريدا سبرينغز، حول تأثيرات تعبئة المياه على ينابيع فلوريدا المحلية.
صورة تظهر فن التصوير الرقمي تحت الماء، بالقرب من جزيرة جيجو، كوريا الجنوبية.
صورة تظهر فن التصوير الرقمي تحت الماء، بالقرب من جزيرة جيجو، كوريا الجنوبية.
صورة بعنوان "وجهًا لوجه" مع سمكة القرش، في جزر المالديف.
حيوان "تنين البحر" المراوغ، وهو يحمل بيضه على ظهره بالقرب من ذيله، أستراليا.
حيوان "تنين البحر" المراوغ، وهو يحمل بيضه على ظهره بالقرب من ذيله، أستراليا.
صورة لـ"الدود البزاق" وهو يسبح في أعماق البحر بالقرب من جزيرة فانكوفر، كندا.
صورة لـ"الدود البزاق" وهو يسبح في أعماق البحر بالقرب من جزيرة فانكوفر، كندا.
سمكة "الخفاش الصغيرة" على عمق 85 قدمًا في بالي، إندونيسيا.
"سمكة الصقر طويلة الأنف" بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم، أستراليا.
"سمكة الصقر طويلة الأنف" بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم، أستراليا.
صورة لحبارين ملتصقين ببعضهما بعضا، حيث كان أحد الحبارين يأكل الآخر في أنيلاو، الفلبين.
صورة لحبارين ملتصقين ببعضهما بعضا، حيث كان أحد الحبارين يأكل الآخر في أنيلاو، الفلبين.
صورة بعنوان "الصيد في الليل"، حيث تقوم سمكة قرش بيضاء بالتوجه إلى سحابة من الأسماك الفضية المتمركزة على طول منحدر ثيلا، في جزر المالديف.
صورة بعنوان "الصيد في الليل"، حيث تقوم سمكة قرش بيضاء بالتوجه إلى سحابة من الأسماك الفضية المتمركزة على طول منحدر ثيلا، في جزر المالديف.
صورة بعنوان "عاشت الملكة"، مستوحاة من شخصية الملكة الشريرة، التي رفعتها شياطينها، من قصة "سنو وايت" الخيالية.
صورة بعنوان "عاشت الملكة"، مستوحاة من شخصية الملكة الشريرة، التي رفعتها شياطينها، من قصة "سنو وايت" الخيالية.
لقطة مذهلة لحيوان "الغاق الفضولي" في مونتيري، كاليفورنيا.
صورة بعنوان "الولادة من الفم" تظهر سمكة تطلق سربًا من اليرقات من فمها، في كاجوشيما، اليابان.
صورة بعنوان "الولادة من الفم" تظهر سمكة تطلق سربًا من اليرقات من فمها، في كاجوشيما، اليابان.