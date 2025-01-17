https://sarabic.ae/20250117/80-عاما-على-تحرير-وارسو-من-الاحتلال-النازي-1096882780.html
80 عاما على تحرير وارسو من الاحتلال النازي
80 عاما على تحرير وارسو من الاحتلال النازي
سبوتنيك عربي
منذ 80 عاما، قامت قوات من الجيش الأحمر بتحرير وارسو، التي وقعت تحت الاحتلال النازي الألماني لأكثر من 5 سنوات. يوضح الإنفوغراف، الذي أعدته وكالة "سبوتنيك"،... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T15:42+0000
2025-01-17T15:42+0000
2025-01-17T15:42+0000
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
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انفوجرافيك, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, روسيا, инфографика
انفوجرافيك, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, روسيا, инфографика
80 عاما على تحرير وارسو من الاحتلال النازي
منذ 80 عاما، قامت قوات من الجيش الأحمر بتحرير وارسو، التي وقعت تحت الاحتلال النازي الألماني لأكثر من 5 سنوات. يوضح الإنفوغراف، الذي أعدته وكالة "سبوتنيك"، العملية العسكرية التي ساهمت في تحرير وارسو من ألمانيا النازية، والتي استمرت في الفترة بين 14 - 17 يناير 1945.