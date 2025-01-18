https://sarabic.ae/20250118/أخطر-عنكبوت-في-العالم-يخفي-سرا-قاتلا-1096909060.html
أخطر عنكبوت في العالم يخفي سرا قاتلا
أخطر عنكبوت في العالم يخفي سرا قاتلا
سبوتنيك عربي
تشكل العناكب تهديدا خطيرا لحياة السكان في أستراليا، التي تعتبر الموطن الأصلي لأكثر العناكب سمية في العالم، لذا يُعلَّم كل أسترالي تقريبًا، منذ سن مبكرة جدًا،... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T13:37+0000
2025-01-18T13:37+0000
2025-01-18T13:37+0000
مجتمع
علوم
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اكتشفت دراسة جديدة متعمقة للعناكب وجود نوعين جديدين من العنكبوت القمعي في سيدني، والذي يعد أكثر العناكب سمية في العالم.ولاحظ الباحثون أن النوع الذي تم اكتشافه حديثا يعيش في شمالي أستراليا، وهو عنكبوت نيوكاسل القمعي، وهذه هي العناكب الضخمة: اتضح أن بيج بوي كان عنكبوتًا قمعيًا من نيوكاسل، كما أن بعض العناكب الأخرى ذات الشبكة القمعية الكبيرة من المنطقة، مثل العنكبوت الذي تم اكتشافه أخيرا والذي يدعى هيمسورث، قد نسبت خطأً إلى نفس النوع.وأفاد الباحثون أن أعداد العنكبوت الشبكي القمعي في انخفاض، وعلى الرغم من أنها قد تكون مخيفة للبشر، إلا أن هذه العناكب تلعب دورًا مهمًا في البيئات التي تعيش فيها من ناحية التوازن البيئي، بحسب مقال علمي منشور على موقع "sciencealert".
https://sarabic.ae/20250105/هومو-جولو--علماء-يزعمون-اكتشاف-نوع-جديد-من-البشر-1096499447.html
https://sarabic.ae/20250118/علماء-يكشفون-سرا-عن-العنكبوت-الأكثر-دموية-1096898157.html
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علوم
أخطر عنكبوت في العالم يخفي سرا قاتلا
تشكل العناكب تهديدا خطيرا لحياة السكان في أستراليا، التي تعتبر الموطن الأصلي لأكثر العناكب سمية في العالم، لذا يُعلَّم كل أسترالي تقريبًا، منذ سن مبكرة جدًا، توخي الحذر عند التعامل مع عنكبوت الشبكة القمعية.
اكتشفت دراسة جديدة متعمقة للعناكب وجود نوعين جديدين من العنكبوت القمعي في سيدني، والذي يعد أكثر العناكب سمية في العالم.
وقرر فريق من الباحثين بقيادة عالمة العناكب ستيفاني لوريا من معهد لايبنتز لتحليل تغير التنوع البيولوجي في ألمانيا، إجراء التحليل الجيني للعناكب، ووجدوا أن ما كنا نطلق عليه سابقًا اسم أ. روبستوس يشمل نوعين آخرين.
ولاحظ الباحثون أن النوع الذي تم اكتشافه حديثا يعيش في شمالي أستراليا، وهو عنكبوت نيوكاسل القمعي، وهذه هي العناكب الضخمة: اتضح أن بيج بوي كان عنكبوتًا قمعيًا من نيوكاسل، كما أن بعض العناكب الأخرى ذات الشبكة القمعية الكبيرة من المنطقة، مثل العنكبوت الذي تم اكتشافه أخيرا والذي يدعى هيمسورث، قد نسبت خطأً إلى نفس النوع.
وأوضح الباحثون أن القدرة على تصنيف هذه العناكب إلى أنواعها المناسبة ستحدث فرقًا كبيرًا في فهم سمها القاتل - والذي، لسبب ما، لا يشكل خطرًا إلا على المخلوقات الصغيرة التي تتغذى عليها، والقردة، والبشر أيضا.
وعلى الرغم من أن سمها هو الأكثر فتكًا في العالم، إلا أنه لم يمت أحد في أستراليا بسبب لدغة عنكبوت قمعي منذ تقديم مضاد للسم في عام 1981، على الرغم من تسجيل 30 إلى 40 لدغة من لدغاته كل عام. وهذا لأن مضاد السم علاج فعال بشكل ممتاز - ولكن الاكتشاف الجديد قد يساعد في تعديله.
وأفاد الباحثون أن أعداد العنكبوت الشبكي القمعي في انخفاض، وعلى الرغم من أنها قد تكون مخيفة للبشر، إلا أن هذه العناكب تلعب دورًا مهمًا في البيئات التي تعيش فيها من ناحية التوازن البيئي، بحسب مقال علمي منشور على موقع "sciencealert
".