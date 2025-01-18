https://sarabic.ae/20250118/تصويت-برأيك-كيف-يمكن-تجنب-مأساة-جديدة-بحق-الفلسطنيين-كما-حدث-في-قطاع-غزة؟--1096895835.html
تصويت... برأيك كيف يمكن تجنب مأساة جديدة بحق الفلسطنيين كما حدث في قطاع غزة؟
تصويت... برأيك كيف يمكن تجنب مأساة جديدة بحق الفلسطنيين كما حدث في قطاع غزة؟
سبوتنيك عربي
يترقب العالم اللحظات الأخيرة للبدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الأزمة الإنسانية، التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، وراح ضحيتها... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T08:13+0000
2025-01-18T08:13+0000
2025-01-18T08:13+0000
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وعلى الرغم من مصادقة الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، على اتفاق تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يوم غد الأحد، إلا أن المخاوف من "خرق الاتفاق" لاتزال قائمة وتؤرق شريحة واسعة من الفسطينيين.برأيك، ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها إنهاء مأساة الأزمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وضمان عدم تكرارها مستقبلا؟تصويت… برأيك ما سبب قبول إسرائيل باتفاقية وقف الحرب على غزة؟تصويت... هل تستجيب إسرائيل لدعوات أردوغان للانسحاب من الأراضي السورية؟
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, опросы
تصويت... برأيك كيف يمكن تجنب مأساة جديدة بحق الفلسطنيين كما حدث في قطاع غزة؟
يترقب العالم اللحظات الأخيرة للبدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الأزمة الإنسانية، التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، وراح ضحيتها الآلاف من الفلسطينيين.
وعلى الرغم من مصادقة الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، على اتفاق تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يوم غد الأحد، إلا أن المخاوف من "خرق الاتفاق" لاتزال قائمة وتؤرق شريحة واسعة من الفسطينيين.
ويتوجس الكثير من الفلسطيين من استمرار هذا الوضع والمعاناة التي يعيشونها منذ خسارة أراضيهم عام 1948، مع تشكل دولة إسرائيل، الأمر الذي تبعه سلسلة طويلة من الأزمات والحروب والنزوح القسري جيلا بعد جيل، وزاد الأزمة منع إسرائيل بعدم تطبيق أمريكي لحل الدولتين، الذي قد يضمن إنهاء هذه المأساة.
برأيك، ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها إنهاء مأساة الأزمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وضمان عدم تكرارها مستقبلا؟