https://sarabic.ae/20250118/تصويت-برأيك-كيف-يمكن-تجنب-مأساة-جديدة-بحق-الفلسطنيين-كما-حدث-في-قطاع-غزة؟--1096895835.html

تصويت... برأيك كيف يمكن تجنب مأساة جديدة بحق الفلسطنيين كما حدث في قطاع غزة؟

تصويت... برأيك كيف يمكن تجنب مأساة جديدة بحق الفلسطنيين كما حدث في قطاع غزة؟

سبوتنيك عربي

يترقب العالم اللحظات الأخيرة للبدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الأزمة الإنسانية، التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، وراح ضحيتها... 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T08:13+0000

2025-01-18T08:13+0000

2025-01-18T08:13+0000

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وعلى الرغم من مصادقة الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، على اتفاق تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يوم غد الأحد، إلا أن المخاوف من "خرق الاتفاق" لاتزال قائمة وتؤرق شريحة واسعة من الفسطينيين.برأيك، ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها إنهاء مأساة الأزمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وضمان عدم تكرارها مستقبلا؟تصويت… برأيك ما سبب قبول إسرائيل باتفاقية وقف الحرب على غزة؟تصويت... هل تستجيب إسرائيل لدعوات أردوغان للانسحاب من الأراضي السورية؟

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