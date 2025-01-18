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22 د
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:25 GMT
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ملفات ساخنة
غزة... ما ضمانات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و ما فرص صموده
12:03 GMT
29 د
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
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29 د
مدار الليل والنهار
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14:00 GMT
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شؤون عسكرية
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29 د
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خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
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29 د
عالم سبوتنيك
انباء عن حل خلافات إسرائيلية حول هوية السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم، وحماس تؤكد التزامها بتنفيذ الاتفاق
18:03 GMT
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
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عرب بوينت بودكاست
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تصويت... برأيك كيف يمكن تجنب مأساة جديدة بحق الفلسطنيين كما حدث في قطاع غزة؟
تصويت... برأيك كيف يمكن تجنب مأساة جديدة بحق الفلسطنيين كما حدث في قطاع غزة؟
سبوتنيك عربي
يترقب العالم اللحظات الأخيرة للبدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الأزمة الإنسانية، التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، وراح ضحيتها... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T08:13+0000
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وعلى الرغم من مصادقة الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، على اتفاق تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يوم غد الأحد، إلا أن المخاوف من "خرق الاتفاق" لاتزال قائمة وتؤرق شريحة واسعة من الفسطينيين.برأيك، ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها إنهاء مأساة الأزمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وضمان عدم تكرارها مستقبلا؟تصويت… برأيك ما سبب قبول إسرائيل باتفاقية وقف الحرب على غزة؟تصويت... هل تستجيب إسرائيل لدعوات أردوغان للانسحاب من الأراضي السورية؟
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, опросы

تصويت... برأيك كيف يمكن تجنب مأساة جديدة بحق الفلسطنيين كما حدث في قطاع غزة؟

08:13 GMT 18.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatمبادرة ترفيهية لرسم الابتسامة على وجوه أطفال قطاع غزة والتخفيف من آثار الحرب، فلسطين 28 مايو 2021
مبادرة ترفيهية لرسم الابتسامة على وجوه أطفال قطاع غزة والتخفيف من آثار الحرب، فلسطين 28 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
يترقب العالم اللحظات الأخيرة للبدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الأزمة الإنسانية، التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، وراح ضحيتها الآلاف من الفلسطينيين.
وعلى الرغم من مصادقة الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، على اتفاق تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يوم غد الأحد، إلا أن المخاوف من "خرق الاتفاق" لاتزال قائمة وتؤرق شريحة واسعة من الفسطينيين.

ويتوجس الكثير من الفلسطيين من استمرار هذا الوضع والمعاناة التي يعيشونها منذ خسارة أراضيهم عام 1948، مع تشكل دولة إسرائيل، الأمر الذي تبعه سلسلة طويلة من الأزمات والحروب والنزوح القسري جيلا بعد جيل، وزاد الأزمة منع إسرائيل بعدم تطبيق أمريكي لحل الدولتين، الذي قد يضمن إنهاء هذه المأساة.

برأيك، ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها إنهاء مأساة الأزمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وضمان عدم تكرارها مستقبلا؟
عدد الأصوات41
تصويت… برأيك ما سبب قبول إسرائيل باتفاقية وقف الحرب على غزة؟
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