غوتيريش في ختام زيارته للبنان: فرصة لمستقبل مفعم بالأمل واستقرار مستدام ولتنفيذ القرار 1701 بالكامل
© Sputnik . Abdul Kader Albay الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مؤتمرًا صحفيًا شدد فيه على أهمية الاستقرار المؤسسي وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وذلك في ختام زيارته الرسمية إلى لبنان التي استغرقت يومين.
وأكد دغوتيريش أن لبنان يقف على أعتاب مستقبل مفعم بالأمل، مشيرًا إلى أن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة يمكن أن يفتح الباب أمام تحقيق طموحات الشعب اللبناني واستعادة الدولة لدورها، داعيا إلى احترام القرار 1701 بكل أبعاده، وضمان سلامة قوات "اليونيفيل" وأمنها، والتخطيط لما بعد فترة الستين يومًا المقبلة للبدء بتنفيذ هذا القرار بشكل كامل.
وقال غوتيرش بعد الجولة التي قام بها: "لقد تأثرت بعمق بكل ما رأيته وسمعته خلال زيارتي إلى لبنان. طوال هذه الفترة، شعرت بجو من الفرص، حيث يقف لبنان على أعتاب مستقبل مفعم بالأمل بعد واحدة من أصعب السنوات التي شهدها منذ أجيال. هناك نافذة جديدة تفتح الطريق نحو حقبة من الاستقرار المؤسسي، ودولة قادرة على حماية مواطنيها، ونظام يمكن الشعب اللبناني من تحقيق إمكاناته الهائلة".
© Sputnik . Abdul Kader Albay الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأضاف: "انطلاقًا من هذا الواقع، علينا جميعًا أن نعمل جاهدين لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس. ومع انتخاب رئيس للدولة وتشكيل حكومة، سيكون لبنان قادرًا على تلبية احتياجات شعبه وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيه".
وفيما يتعلق بإعادة البناء، أشار غوتيرش إلى أن "احتياجات التعافي وإعادة الإعمار هائلة، ولكن ليس من المستحيل تلبيتها. فمن خلال التعاون الوثيق بين السلطات اللبنانية وشركاء المجتمع الدولي، ستكثف الأمم المتحدة دعمها لتعزيز هذه الجهود في جميع أنحاء البلاد".
© Sputnik . Abdul Kader Albay الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأضاف غوتيريش قائلًا: "وقف الأعمال العدائية هش ولكنه مستمر. أدعو الطرفين ومن لهم القدرة على التأثير إلى ضمان تحقيق الالتزامات، ويجب استخدام الآلية التي تأسست مؤخرًا لمعالجة القضايا العالقة".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام أن "قوات الدفاع الإسرائيلية بدأت انسحابها التدريجي من الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع زيادة انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني. ومع ذلك ما زلنا نرى تدميرا مستمرا للمباني والبنية التحتية في جنوب لبنان اضافة الى غارات جوية فتاكة".
وأوضح غوتيريش أن قوات "اليونيفيل" عثرت خلال الأربعين يومًا الماضية على أكثر من 100 مخبأ للأسلحة والذخائر، وأبلغت الجيش اللبناني بمواقعها فورًا.
© Sputnik . Abdul Kader Albay الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأشار إلى أن القرار 1701 ينص بوضوح على ضرورة أن تكون المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي عناصر مسلحة أو معدات عسكرية، باستثناء تلك التابعة للحكومة اللبنانية وقوات "اليونيفيل".
ولفت إلى أن قوات "اليونيفيل" نفذت أكثر من 730 مهمة بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، وأسهمت في إعادة انتشار الجيش في أكثر من 50 موقعًا. بالإضافة إلى ذلك، سهلت القوات الدولية تنفيذ 39 مهمة إنسانية بالتنسيق مع الجيش اللبناني والصليب الأحمر اللبناني وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
© Sputnik . Abdul Kader Albay الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وشدد الأمين العام على ضرورة ضمان سلامة قوات "اليونيفيل" وأمنها وحرية تنقلها بالكامل، مشيرًا إلى أن الطرفين جددا التزامهما بالقرار 1701 كإطار لإحلال سلام دائم.
© Sputnik . Abdul Kader Albay الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وفي ختام حديثه، قال غوتيريش: "من الضروري أن نشهد انسحابًا كاملًا لقوات الدفاع الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في جميع أنحاء جنوب لبنان وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه. بالإضافة إلى ذلك، يجب احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه. وينبغي أن تبسط الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على السلاح في جميع أنحاء البلاد، فهذا هو المبدأ الجوهري للقرار 1701".
واستدرك: "أخيرًا، وبالتوازي من المهم أيضا أن ننظر إلى ما بعد فترة الستين يوما لكي نبدأ بالعمل على تنفيذ القرار 1701 بالكامل بجميع أبعاده".