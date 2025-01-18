https://sarabic.ae/20250118/كلبة-تحمل-جروها-إلى-المستشفى-لإسعافه-فيديو---1096903469.html
كلبة تحمل جروها إلى عيادة بيطرية لإسعافه... فيديو
كلبة تحمل جروها إلى عيادة بيطرية لإسعافه... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لكلبة أحضرت جروها المحتضر إلى باب عيادة بيطرية، وبدت وكأنها تطلب المساعدة من الناس لإنقاذ جروها. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T11:36+0000
2025-01-18T11:36+0000
2025-01-18T11:37+0000
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والتُقطت مشاهد هذه الحادثة الغربية في تركيا، بمنطقة بيليك دوزو بإسطنبول، وعندما رأى أحد الأطباء الكلبة الضالة أمام عيادته مع جرو يحتضر في فمها، بدأ على الفور بعلاج الجرو المريض.وأثار تصرف الكلبة بغريزة الأم، تعاطفا كبيرا من قبل المتابعين، حيث كتب أحد المعلقين: "يالها من أم عظيمة، لقد راودتني رغبة في البكاء"، فيما علّق آخر بأن "الأم من جميع الأجناس تمتلك عاطفة الأمومة وتتصرف بشكل لا إرادي تجاه صغارها"، وكتب آخرون عن إمكانية مساعدة الكلبة وصغيرها وتأمين مأوى لهما.
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سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, منوعات
كلبة تحمل جروها إلى عيادة بيطرية لإسعافه... فيديو
11:36 GMT 18.01.2025 (تم التحديث: 11:37 GMT 18.01.2025)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لكلبة أحضرت جروها المحتضر إلى باب عيادة بيطرية، وبدت وكأنها تطلب المساعدة من الناس لإنقاذ جروها.
والتُقطت مشاهد هذه الحادثة الغربية في تركيا، بمنطقة بيليك دوزو بإسطنبول، وعندما رأى أحد الأطباء الكلبة الضالة أمام عيادته مع جرو يحتضر في فمها، بدأ على الفور بعلاج الجرو المريض.
وظهرت الكلبة في الفيديو، وهي تقف بجانب صغيرها عندما باشر الطبيب بإجراء الفحص السريري له، ونتيجة لذلك، تمكن الطبيب من إنقاذ الجرو.
وأثار تصرف الكلبة بغريزة الأم، تعاطفا كبيرا من قبل المتابعين، حيث كتب أحد المعلقين: "يالها من أم عظيمة، لقد راودتني رغبة في البكاء"، فيما علّق آخر بأن "الأم من جميع الأجناس تمتلك عاطفة الأمومة وتتصرف بشكل لا إرادي تجاه صغارها"، وكتب آخرون عن إمكانية مساعدة الكلبة وصغيرها وتأمين مأوى لهما.