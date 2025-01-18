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قتيل ومصابون في إطلاق نار وسط مدينة تل أبيب
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:25 GMT
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ملفات ساخنة
غزة... ما ضمانات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و ما فرص صموده
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خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
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09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
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عرب بوينت بودكاست
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روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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مساحة حرة
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عالم سبوتنيك
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مصر تعلن عن "كشف أثري ضخم" في مياه الإسكندرية... صور
مصر تعلن عن "كشف أثري ضخم" في مياه الإسكندرية... صور
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم السبت، عن التوصل إلى كشف أثري ضخم، غرب محافظة الإسكندرية. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T14:22+0000
2025-01-18T14:22+0000
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ونجحت البعثة الأثرية الفرنسية من جامعة ليون، والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، برئاسة الدكتور، يواكيم لو بومين، في اكتشاف رأس تمثال رخامي لرجل مسن من العصر البطلمي، في أطلال منزل من القرن السابع الميلادي، بمنطقة تابوزيريس ماجنا، غرب الإسكندرية، وفقا لبيان من الوزارة.وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الرأس، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 38 سنتيمترا - أكبر من الحجم الطبيعي لرأس الإنسان - يشير إلى أنه جزء من تمثال ضخم كان قائما في مبنى ذو أهمية سياسية.ويتميز الرأس بدقة نحته وواقعية ملامحه، التي تعكس فن التصوير الواقعي في نهاية الحقبة الهلنستية، ويُعتقد أنه يمثل شخصية عامة بارزة من تلك الفترة.وأشار الدكتور يواكيم لو بومين، إلى أن البعثة تجري دراسات لمعرفة هوية التمثال، وأسباب وجوده في هذا الموقع، حيث يعود إلى فترة أقدم من المنزل المكتشف بحوالي 700 عام.وتعد منطقة تابوزيريس ماجنا من أهم المواقع الأثرية في الساحل الشمالي المصري، إذ تضم "معبدا مخصصا لعبادة الإله أوزير"، ومقابر البلانتين، وفنار أبو صير الشبيه بفنار الإسكندرية القديم، بالإضافة إلى منشآت تجارية وكنيسة بيزنطية.وتعمل البعثة بالموقع منذ عام 1998، مركزة على الحفائر والترميم في مناطق عدة، أبرزها الحمام البطلمي والمقابر والمنطقة الجنوبية المطلة على بحيرة مريوط.
https://sarabic.ae/20241211/ضجة-في-مصر-بعد-اكتشاف-تمثال-جديد-هل-هذه-كليوباترا-الحقيقية-1095700743.html
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات

مصر تعلن عن "كشف أثري ضخم" في مياه الإسكندرية... صور

14:22 GMT 18.01.2025
© AP Photo / Amr Nabilشاطئ الإسكندرية
شاطئ الإسكندرية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
شاطئ الإسكندرية
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم السبت، عن التوصل إلى كشف أثري ضخم، غرب محافظة الإسكندرية.
ونجحت البعثة الأثرية الفرنسية من جامعة ليون، والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، برئاسة الدكتور، يواكيم لو بومين، في اكتشاف رأس تمثال رخامي لرجل مسن من العصر البطلمي، في أطلال منزل من القرن السابع الميلادي، بمنطقة تابوزيريس ماجنا، غرب الإسكندرية، وفقا لبيان من الوزارة.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الرأس، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 38 سنتيمترا - أكبر من الحجم الطبيعي لرأس الإنسان - يشير إلى أنه جزء من تمثال ضخم كان قائما في مبنى ذو أهمية سياسية.
ويتميز الرأس بدقة نحته وواقعية ملامحه، التي تعكس فن التصوير الواقعي في نهاية الحقبة الهلنستية، ويُعتقد أنه يمثل شخصية عامة بارزة من تلك الفترة.
وأشار الدكتور يواكيم لو بومين، إلى أن البعثة تجري دراسات لمعرفة هوية التمثال، وأسباب وجوده في هذا الموقع، حيث يعود إلى فترة أقدم من المنزل المكتشف بحوالي 700 عام.
دكتور زاهي حواس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
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11 ديسمبر 2024, 16:14 GMT
وتعد منطقة تابوزيريس ماجنا من أهم المواقع الأثرية في الساحل الشمالي المصري، إذ تضم "معبدا مخصصا لعبادة الإله أوزير"، ومقابر البلانتين، وفنار أبو صير الشبيه بفنار الإسكندرية القديم، بالإضافة إلى منشآت تجارية وكنيسة بيزنطية.
وتعمل البعثة بالموقع منذ عام 1998، مركزة على الحفائر والترميم في مناطق عدة، أبرزها الحمام البطلمي والمقابر والمنطقة الجنوبية المطلة على بحيرة مريوط.
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