https://sarabic.ae/20250119/ترامب-يصل-إلى-واشنطن-تمهيدا-لبدء-احتفالات-تنصيبه-فيديو-1096924819.html
ترامب يصل إلى واشنطن تمهيدا لبدء احتفالات تنصيبه... فيديو
ترامب يصل إلى واشنطن تمهيدا لبدء احتفالات تنصيبه... فيديو
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى العاصمة واشنطن، مساء أمس السبت، للاحتفال بعودته إلى البيت الأبيض، وتنصيبه لولاية ثانية. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T07:07+0000
2025-01-19T07:07+0000
2025-01-19T07:07+0000
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفادت تقارير إعلامية، بأن طائرة ترامب هبطت في مطار واشنطن دالاس، مساء أمس السبت، وبعد ذلك توجه مع عائلته إلى نادي الغولف الخاص به، حيث تم تنظيم حفل عشاء وعرض للألعاب النارية.وبدأت الاحتفالات بعودة ترامب إلى السلطة بعرض للألعاب النارية في نادي ترامب للغولف في ستيرلينج، بولاية فيرجينيا.وتستعد واشنطن لاحتفالات تنصيب ترامب، التي جُمع لتمويلها أكثر من 170 مليون دولار، ومن المقرر أن يبدأ انتقال السلطة لترامب، بحفل يشمل عروضا للألعاب النارية بحضور ضيوف من بينهم عمالقة صناعة التكنولوجيا وأصدقاء من عالم الأعمال ونجوم الإعلام المحافظين، مع تدفق آلاف من أنصاره من جميع أنحاء البلاد.ومن المقرر أن يتم تنصيب ترامب، في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، ويعود إلى البيت الأبيض بعد أربع سنوات من رئاسة الديمقراطي جو بايدن.
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يصل إلى واشنطن تمهيدا لبدء احتفالات تنصيبه... فيديو
وصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى العاصمة واشنطن، مساء أمس السبت، للاحتفال بعودته إلى البيت الأبيض، وتنصيبه لولاية ثانية.
وأفادت تقارير إعلامية، بأن طائرة ترامب هبطت في مطار واشنطن دالاس، مساء أمس السبت، وبعد ذلك توجه مع عائلته إلى نادي الغولف الخاص به، حيث تم تنظيم حفل عشاء وعرض للألعاب النارية.
وأشارت التقارير إلى أن ترامب توجه إلى العاصمة الأمريكية برفقة زوجته ميلانيا وابنه الأصغر بارون.
وبدأت الاحتفالات بعودة ترامب إلى السلطة بعرض للألعاب النارية في نادي ترامب للغولف في ستيرلينج، بولاية فيرجينيا.
وتستعد واشنطن لاحتفالات تنصيب ترامب، التي جُمع لتمويلها أكثر من 170 مليون دولار، ومن المقرر أن يبدأ انتقال السلطة لترامب، بحفل يشمل عروضا للألعاب النارية بحضور ضيوف من بينهم عمالقة صناعة التكنولوجيا وأصدقاء من عالم الأعمال ونجوم الإعلام المحافظين، مع تدفق آلاف من أنصاره من جميع أنحاء البلاد.
ومن المقرر أن يتم تنصيب ترامب، في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، ويعود إلى البيت الأبيض بعد أربع سنوات من رئاسة الديمقراطي جو بايدن.