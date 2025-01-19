دول العالم كما يراها الذكاء الاصطناعي

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اليابان على هيئة ثعلب
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© Photo / AI generated
اليابان على هيئة ثعلب
© Photo / AI generated
الولايات المتحدة الأمريكية على هيئة نسر
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© Photo / AI generated
الولايات المتحدة الأمريكية على هيئة نسر
© Photo / AI generated
الهند على هيئة فيل
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الهند على هيئة فيل
© Photo / AI generated
فرنسا على هيئة ديك
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© Photo / AI generated
فرنسا على هيئة ديك
© Photo / AI generated
الصين على هئية باندا
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© Photo / AI generated
الصين على هئية باندا
© Photo / AI generated
بريطانيا على هيئة أسد
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بريطانيا على هيئة أسد
© Photo / AI generated
فيتنام على هيئة جاموس الماء
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© Photo / AI generated
فيتنام على هيئة جاموس الماء
© Photo / AI generated
مصر على هيئة قطة "سفنكس"
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© Photo / AI generated
مصر على هيئة قطة "سفنكس"
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روسيا على هيئة دب
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روسيا على هيئة دب
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إسبانيا على هيئة ثور
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© Photo / AI generated
إسبانيا على هيئة ثور