دول العالم كما يراها الذكاء الاصطناعي

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل حقاً نملك أي فكرة عن سبب نشوء الكون كما يبدو؟!
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما طبيعة الدور الروسي في دعم الانتقال السياسي في سوريا؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، والحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق تبادل الأسرى
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
13:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال142 لميلاد الكاتب الروسي أليكسي تولستوي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250119/دول-العالم-كما-يراها-الذكاء-الاصطناعي-1096930748.html
دول العالم كما يراها الذكاء الاصطناعي
دول العالم كما يراها الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
جمع فريق عمل وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المميزة تظهر فيها بعض دول العالم كما تخيلها الذكاء الاصطناعي. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

دول العالم كما يراها الذكاء الاصطناعي

12:07 GMT 19.01.2025 (تم التحديث: 12:14 GMT 19.01.2025)
تابعنا عبر
جمع فريق عمل وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المميزة تظهر فيها بعض دول العالم كما تخيلها الذكاء الاصطناعي.
© Photo / AI generated

اليابان على هيئة ثعلب

اليابان على هيئة ثعلب - سبوتنيك عربي
1/10
© Photo / AI generated

اليابان على هيئة ثعلب

© Photo / AI generated

الولايات المتحدة الأمريكية على هيئة نسر

الولايات المتحدة الأمريكية على هيئة نسر - سبوتنيك عربي
2/10
© Photo / AI generated

الولايات المتحدة الأمريكية على هيئة نسر

© Photo / AI generated

الهند على هيئة فيل

الهند على هيئة فيل - سبوتنيك عربي
3/10
© Photo / AI generated

الهند على هيئة فيل

© Photo / AI generated

فرنسا على هيئة ديك

فرنسا على هيئة ديك - سبوتنيك عربي
4/10
© Photo / AI generated

فرنسا على هيئة ديك

© Photo / AI generated

الصين على هئية باندا

الصين على هئية باندا - سبوتنيك عربي
5/10
© Photo / AI generated

الصين على هئية باندا

© Photo / AI generated

بريطانيا على هيئة أسد

بريطانيا على هيئة أسد - سبوتنيك عربي
6/10
© Photo / AI generated

بريطانيا على هيئة أسد

© Photo / AI generated

فيتنام على هيئة جاموس الماء

فيتنام على هيئة جاموس الماء - سبوتنيك عربي
7/10
© Photo / AI generated

فيتنام على هيئة جاموس الماء

© Photo / AI generated

مصر على هيئة قطة "سفنكس"

مصر على هيئة قطة &quot;سفنكس&quot; - سبوتنيك عربي
8/10
© Photo / AI generated

مصر على هيئة قطة "سفنكس"

© Photo / AI generated

روسيا على هيئة دب

روسيا على هيئة دب - سبوتنيك عربي
9/10
© Photo / AI generated

روسيا على هيئة دب

© Photo / AI generated

إسبانيا على هيئة ثور

إسبانيا على هيئة ثور - سبوتنيك عربي
10/10
© Photo / AI generated

إسبانيا على هيئة ثور

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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:06 GMT
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