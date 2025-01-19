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المقهى الثقافي
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250119/سلطات-بريانسك-اعتراض-11-طائرة-مسيرة-لنظام-كييف-فوق-أراضي-المقاطعة-1096949175.html
سلطات بريانسك: اعتراض 11 طائرة مسيرة لنظام كييف فوق أراضي المقاطعة
سلطات بريانسك: اعتراض 11 طائرة مسيرة لنظام كييف فوق أراضي المقاطعة
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم الأحد، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت 4 طائرات مسيرة أوكرانية في سماء المقاطعة. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T20:21+0000
2025-01-19T20:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال الحاكم، عبر حسابه في "تلغرام": "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أراضي مقاطعة بريانسك. تم اكتشاف 4 طائرات بدون طيار من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية وتدميرها".وأوضح أنه "لم تقع إصابات أو أضرار، وخدمات العمليات والطوارئ تعمل في المنطقة".من جهتها، ذكرت غرفة عمليات مقاطعة كورسك منذ ساعات أنه "تم إسقاط قنبلة جوية أوكرانية موجهة في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك"، بالإضافة إلى إسقاط صاروخين آخرين فوق المقاطعة اليوم.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250119/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1096930316.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

سلطات بريانسك: اعتراض 11 طائرة مسيرة لنظام كييف فوق أراضي المقاطعة

20:21 GMT 19.01.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatovمجموعة "بانتسير - إس1" الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات
مجموعة بانتسير - إس1 الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم الأحد، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت 4 طائرات مسيرة أوكرانية في سماء المقاطعة.
وقال الحاكم، عبر حسابه في "تلغرام": "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أراضي مقاطعة بريانسك. تم اكتشاف 4 طائرات بدون طيار من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية وتدميرها".
وأضاف خلال دقائق أنه "تم اكتشاف وتدمير 7 طائرات مُسيّرة أخرى من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
11:03 GMT
وأوضح أنه "لم تقع إصابات أو أضرار، وخدمات العمليات والطوارئ تعمل في المنطقة".
من جهتها، ذكرت غرفة عمليات مقاطعة كورسك منذ ساعات أنه "تم إسقاط قنبلة جوية أوكرانية موجهة في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك"، بالإضافة إلى إسقاط صاروخين آخرين فوق المقاطعة اليوم.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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