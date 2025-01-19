https://sarabic.ae/20250119/سلطات-بريانسك-اعتراض-11-طائرة-مسيرة-لنظام-كييف-فوق-أراضي-المقاطعة-1096949175.html
سلطات بريانسك: اعتراض 11 طائرة مسيرة لنظام كييف فوق أراضي المقاطعة
سلطات بريانسك: اعتراض 11 طائرة مسيرة لنظام كييف فوق أراضي المقاطعة
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم الأحد، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت 4 طائرات مسيرة أوكرانية في سماء المقاطعة. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T20:21+0000
2025-01-19T20:21+0000
2025-01-19T20:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال الحاكم، عبر حسابه في "تلغرام": "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أراضي مقاطعة بريانسك. تم اكتشاف 4 طائرات بدون طيار من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية وتدميرها".وأوضح أنه "لم تقع إصابات أو أضرار، وخدمات العمليات والطوارئ تعمل في المنطقة".من جهتها، ذكرت غرفة عمليات مقاطعة كورسك منذ ساعات أنه "تم إسقاط قنبلة جوية أوكرانية موجهة في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك"، بالإضافة إلى إسقاط صاروخين آخرين فوق المقاطعة اليوم.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250119/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1096930316.html
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روسيا, رصد عسكري
سلطات بريانسك: اعتراض 11 طائرة مسيرة لنظام كييف فوق أراضي المقاطعة
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم الأحد، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت 4 طائرات مسيرة أوكرانية في سماء المقاطعة.
وقال الحاكم، عبر حسابه في "تلغرام": "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أراضي مقاطعة بريانسك. تم اكتشاف 4 طائرات بدون طيار من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية وتدميرها".
وأضاف خلال دقائق أنه "تم اكتشاف وتدمير 7 طائرات مُسيّرة أخرى من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وأوضح أنه "لم تقع إصابات أو أضرار، وخدمات العمليات والطوارئ تعمل في المنطقة".
من جهتها، ذكرت غرفة عمليات مقاطعة كورسك منذ ساعات أنه "تم إسقاط قنبلة جوية أوكرانية موجهة في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك"، بالإضافة إلى إسقاط صاروخين آخرين فوق المقاطعة اليوم.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.