https://sarabic.ae/20250119/شهادات-من-سائقي-حافلات-المساعدات-لـسبوتنيك-في-يوم-وقف-إطلاق-النار-بقطاع-غزة-1096941628.html

شهادات من سائقي حافلات المساعدات لـ"سبوتنيك" في يوم وقف إطلاق النار بقطاع غزة

شهادات من سائقي حافلات المساعدات لـ"سبوتنيك" في يوم وقف إطلاق النار بقطاع غزة

سبوتنيك عربي

عبر بعض سائقي شاحنات المساعدات من مصر، لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، عن فرحتهم البالغة لوقف إطلاق النار في غزة، وهو القرار الذي سيسمح لهم بإدخال المساعدات... 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T16:24+0000

2025-01-19T16:24+0000

2025-01-19T16:24+0000

حصري

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096935833_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6e13eaa61fdf0906adce81be07c90b22.jpg

وأشار السائق، محمد عبد اللطيف، أن شاحنته تحمل ملابس وأحذية، وظل منتظرا عند معبر رفح للمرور لمدة 37 يوما.ولفت إلى أنه ظل يوصل المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ بداية الحرب، وأن نقلة اليوم الأحد هي الـ21 له، ما بين رفح الفلسطينية ومعبر كرم أبو سالم.وأضاف محمد عبد اللطيف أنه كان مسموحا للشاحنات أن توصل المساعدات إلى قطاع غزة مع بداية الحرب فقط، عندما كان معبر رفح الفلسطيني مفتوحا.وأشار إلى أن الشحنة المرفقة معه اليوم الأحد تحمل دقيقا، وظل منتظرا لعبور معبر رفح قرابة الشهر ونصف الشهر.كما لفت إلى أنه دخل عند معبر كرم أبو سالم 3 مرات.أما السائق، رضا محمد محمد، فقال إنه ظل منتظرا الدخول بالمساعدات عبر معبر رفح 3 أشهر، مشيرا إلى أن شاحنته تحمل مواد غذائية، وسبق له أن دخل غزة 5 مرات.

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم