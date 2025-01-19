https://sarabic.ae/20250119/شهادات-من-سائقي-حافلات-المساعدات-لـسبوتنيك-في-يوم-وقف-إطلاق-النار-بقطاع-غزة-1096941628.html
شهادات من سائقي حافلات المساعدات لـ"سبوتنيك" في يوم وقف إطلاق النار بقطاع غزة
شهادات من سائقي حافلات المساعدات لـ"سبوتنيك" في يوم وقف إطلاق النار بقطاع غزة
سبوتنيك عربي
عبر بعض سائقي شاحنات المساعدات من مصر، لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، عن فرحتهم البالغة لوقف إطلاق النار في غزة، وهو القرار الذي سيسمح لهم بإدخال المساعدات... 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T16:24+0000
2025-01-19T16:24+0000
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وأشار السائق، محمد عبد اللطيف، أن شاحنته تحمل ملابس وأحذية، وظل منتظرا عند معبر رفح للمرور لمدة 37 يوما.ولفت إلى أنه ظل يوصل المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ بداية الحرب، وأن نقلة اليوم الأحد هي الـ21 له، ما بين رفح الفلسطينية ومعبر كرم أبو سالم.وأضاف محمد عبد اللطيف أنه كان مسموحا للشاحنات أن توصل المساعدات إلى قطاع غزة مع بداية الحرب فقط، عندما كان معبر رفح الفلسطيني مفتوحا.وأشار إلى أن الشحنة المرفقة معه اليوم الأحد تحمل دقيقا، وظل منتظرا لعبور معبر رفح قرابة الشهر ونصف الشهر.كما لفت إلى أنه دخل عند معبر كرم أبو سالم 3 مرات.أما السائق، رضا محمد محمد، فقال إنه ظل منتظرا الدخول بالمساعدات عبر معبر رفح 3 أشهر، مشيرا إلى أن شاحنته تحمل مواد غذائية، وسبق له أن دخل غزة 5 مرات.
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حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم
حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم
شهادات من سائقي حافلات المساعدات لـ"سبوتنيك" في يوم وقف إطلاق النار بقطاع غزة
حصري
عبر بعض سائقي شاحنات المساعدات من مصر، لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، عن فرحتهم البالغة لوقف إطلاق النار في غزة، وهو القرار الذي سيسمح لهم بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع الذي مزقته الحرب.
وأشار السائق، محمد عبد اللطيف، أن شاحنته تحمل ملابس وأحذية، وظل منتظرا عند معبر رفح للمرور لمدة 37 يوما.
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "المصريين يشعرون بسعادة أكبر من التي يشعر بها أهالي غزة، لقرار وقف إطلاق النار، بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل".
ولفت إلى أنه ظل يوصل المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ بداية الحرب، وأن نقلة اليوم الأحد هي الـ21 له، ما بين رفح الفلسطينية ومعبر كرم أبو سالم.
وأضاف محمد عبد اللطيف أنه كان مسموحا للشاحنات أن توصل المساعدات إلى قطاع غزة مع بداية الحرب فقط، عندما كان معبر رفح الفلسطيني مفتوحا.
من ناحيته، قال السائق، أحمد شيخون صديق، إنه "يشعر بالفرح لأهله وناسه في غزة، متمنيا أن تنتهي الحرب للأبد".
وأشار إلى أن الشحنة المرفقة معه اليوم الأحد تحمل دقيقا، وظل منتظرا لعبور معبر رفح قرابة الشهر ونصف الشهر.
كما لفت إلى أنه دخل عند معبر كرم أبو سالم 3 مرات.
أما السائق، رضا محمد محمد، فقال إنه ظل منتظرا الدخول بالمساعدات عبر معبر رفح 3 أشهر، مشيرا إلى أن شاحنته تحمل مواد غذائية، وسبق له أن دخل غزة 5 مرات.