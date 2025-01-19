شهادات من سائقي حافلات المساعدات لـ"سبوتنيك" في يوم وقف إطلاق النار بقطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل حقاً نملك أي فكرة عن سبب نشوء الكون كما يبدو؟!
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما طبيعة الدور الروسي في دعم الانتقال السياسي في سوريا؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، والحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق تبادل الأسرى
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
13:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال142 لميلاد الكاتب الروسي أليكسي تولستوي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يشن هجمات على قطاع غزة رغم بدء اتفاق الهدنة.. بن جفير يعلن استقالته من حكومة نتنياهو
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250119/شهادات-من-سائقي-حافلات-المساعدات-لـسبوتنيك-في-يوم-وقف-إطلاق-النار-بقطاع-غزة-1096941628.html
شهادات من سائقي حافلات المساعدات لـ"سبوتنيك" في يوم وقف إطلاق النار بقطاع غزة
شهادات من سائقي حافلات المساعدات لـ"سبوتنيك" في يوم وقف إطلاق النار بقطاع غزة
سبوتنيك عربي
عبر بعض سائقي شاحنات المساعدات من مصر، لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، عن فرحتهم البالغة لوقف إطلاق النار في غزة، وهو القرار الذي سيسمح لهم بإدخال المساعدات... 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T16:24+0000
2025-01-19T16:24+0000
حصري
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096935833_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6e13eaa61fdf0906adce81be07c90b22.jpg
وأشار السائق، محمد عبد اللطيف، أن شاحنته تحمل ملابس وأحذية، وظل منتظرا عند معبر رفح للمرور لمدة 37 يوما.ولفت إلى أنه ظل يوصل المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ بداية الحرب، وأن نقلة اليوم الأحد هي الـ21 له، ما بين رفح الفلسطينية ومعبر كرم أبو سالم.وأضاف محمد عبد اللطيف أنه كان مسموحا للشاحنات أن توصل المساعدات إلى قطاع غزة مع بداية الحرب فقط، عندما كان معبر رفح الفلسطيني مفتوحا.وأشار إلى أن الشحنة المرفقة معه اليوم الأحد تحمل دقيقا، وظل منتظرا لعبور معبر رفح قرابة الشهر ونصف الشهر.كما لفت إلى أنه دخل عند معبر كرم أبو سالم 3 مرات.أما السائق، رضا محمد محمد، فقال إنه ظل منتظرا الدخول بالمساعدات عبر معبر رفح 3 أشهر، مشيرا إلى أن شاحنته تحمل مواد غذائية، وسبق له أن دخل غزة 5 مرات.
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096935833_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_471ae67b66a49ab8d36f444c1d4269e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم
حصري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم

شهادات من سائقي حافلات المساعدات لـ"سبوتنيك" في يوم وقف إطلاق النار بقطاع غزة

16:24 GMT 19.01.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIشاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية على الحدود المصرية في انتظار عبورها إلى قطاع غزة
شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية على الحدود المصرية في انتظار عبورها إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
حصري
عبر بعض سائقي شاحنات المساعدات من مصر، لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، عن فرحتهم البالغة لوقف إطلاق النار في غزة، وهو القرار الذي سيسمح لهم بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع الذي مزقته الحرب.
وأشار السائق، محمد عبد اللطيف، أن شاحنته تحمل ملابس وأحذية، وظل منتظرا عند معبر رفح للمرور لمدة 37 يوما.
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "المصريين يشعرون بسعادة أكبر من التي يشعر بها أهالي غزة، لقرار وقف إطلاق النار، بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل".
ولفت إلى أنه ظل يوصل المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ بداية الحرب، وأن نقلة اليوم الأحد هي الـ21 له، ما بين رفح الفلسطينية ومعبر كرم أبو سالم.
وأضاف محمد عبد اللطيف أنه كان مسموحا للشاحنات أن توصل المساعدات إلى قطاع غزة مع بداية الحرب فقط، عندما كان معبر رفح الفلسطيني مفتوحا.
من ناحيته، قال السائق، أحمد شيخون صديق، إنه "يشعر بالفرح لأهله وناسه في غزة، متمنيا أن تنتهي الحرب للأبد".
وأشار إلى أن الشحنة المرفقة معه اليوم الأحد تحمل دقيقا، وظل منتظرا لعبور معبر رفح قرابة الشهر ونصف الشهر.
كما لفت إلى أنه دخل عند معبر كرم أبو سالم 3 مرات.
أما السائق، رضا محمد محمد، فقال إنه ظل منتظرا الدخول بالمساعدات عبر معبر رفح 3 أشهر، مشيرا إلى أن شاحنته تحمل مواد غذائية، وسبق له أن دخل غزة 5 مرات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала