"عجلة من الشوك"... مخلوق بحري يكتسح الإنترنت بجماله الغريب... فيديو

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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل حقاً نملك أي فكرة عن سبب نشوء الكون كما يبدو؟!
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما طبيعة الدور الروسي في دعم الانتقال السياسي في سوريا؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، والحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق تبادل الأسرى
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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الإنسان والثقافة
الذكرى ال142 لميلاد الكاتب الروسي أليكسي تولستوي
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مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
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29 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يشن هجمات على قطاع غزة رغم بدء اتفاق الهدنة.. بن جفير يعلن استقالته من حكومة نتنياهو
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https://sarabic.ae/20250119/عجلة-من-الشوك-مخلوق-بحري-يكتسح-الإنترنت-بجماله-الغريب-فيديو-1096935476.html
"عجلة من الشوك"... مخلوق بحري يكتسح الإنترنت بجماله الغريب... فيديو
"عجلة من الشوك"... مخلوق بحري يكتسح الإنترنت بجماله الغريب... فيديو
سبوتنيك عربي
أصبح سلطعون "الملك" الصغير الأكثر روعة وغرابة على الإطلاق، إذ أحدث التقاطه من قبل باحثي الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في خليج المكسيك، ضجة كبيرة على... 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T12:59+0000
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تزعم تقارير إخبارية أن "الكتلة الشائكة الصغيرة" تم سحبها إلى قارب بحثي عبر كيس بلاستيكي بينما كان العلماء يجمعون عينات من المرجان، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.يعيش هذا السلطعون الشائك عادة على أعماق تتراوح بين 200 إلى 1900 متر (650 إلى 6200 قدم) ويصل طوله إلى 12 سم من الرأس إلى الذيل عندما يكبر، دون احتساب أرجله.لذا فإن هذا السلطعون لا يزال صغيرًا جدًا، بحجم إصبع فقط، ومن الواضح أنه لا يزال بحاجة إلى النمو بالنظر إلى "شعره" الغريب المثير للإعجاب.وعلى الرغم من اسمه، فإن سرطان البحر الملكي لا ينتمي في الواقع إلى مجموعة السرطانات الحقيقية (Brachyura)، وفي الواقع، كان آخر سلف مشترك له مع السرطانات الحقيقية منذ 250 مليون عام، أي قبل أن تظهر الثدييات الحقيقية.
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نادي الفيديو

"عجلة من الشوك"... مخلوق بحري يكتسح الإنترنت بجماله الغريب... فيديو

12:59 GMT 19.01.2025 (تم التحديث: 13:40 GMT 19.01.2025)
© Getty Images / estivillmlسلطعون شبح غالاباغوس الملون في جزيرة سان كريستوبال، جزر غالاباغوس، الإكوادور
سلطعون شبح غالاباغوس الملون في جزيرة سان كريستوبال، جزر غالاباغوس، الإكوادور - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© Getty Images / estivillml
تابعنا عبر
أصبح سلطعون "الملك" الصغير الأكثر روعة وغرابة على الإطلاق، إذ أحدث التقاطه من قبل باحثي الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في خليج المكسيك، ضجة كبيرة على الإنترنت.
تزعم تقارير إخبارية أن "الكتلة الشائكة الصغيرة" تم سحبها إلى قارب بحثي عبر كيس بلاستيكي بينما كان العلماء يجمعون عينات من المرجان، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
يعيش هذا السلطعون الشائك عادة على أعماق تتراوح بين 200 إلى 1900 متر (650 إلى 6200 قدم) ويصل طوله إلى 12 سم من الرأس إلى الذيل عندما يكبر، دون احتساب أرجله.
لذا فإن هذا السلطعون لا يزال صغيرًا جدًا، بحجم إصبع فقط، ومن الواضح أنه لا يزال بحاجة إلى النمو بالنظر إلى "شعره" الغريب المثير للإعجاب.
وعلى الرغم من اسمه، فإن سرطان البحر الملكي لا ينتمي في الواقع إلى مجموعة السرطانات الحقيقية (Brachyura)، وفي الواقع، كان آخر سلف مشترك له مع السرطانات الحقيقية منذ 250 مليون عام، أي قبل أن تظهر الثدييات الحقيقية.
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