"عجلة من الشوك"... مخلوق بحري يكتسح الإنترنت بجماله الغريب... فيديو
12:59 GMT 19.01.2025 (تم التحديث: 13:40 GMT 19.01.2025)
© Getty Images / estivillmlسلطعون شبح غالاباغوس الملون في جزيرة سان كريستوبال، جزر غالاباغوس، الإكوادور
© Getty Images / estivillml
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أصبح سلطعون "الملك" الصغير الأكثر روعة وغرابة على الإطلاق، إذ أحدث التقاطه من قبل باحثي الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في خليج المكسيك، ضجة كبيرة على الإنترنت.
تزعم تقارير إخبارية أن "الكتلة الشائكة الصغيرة" تم سحبها إلى قارب بحثي عبر كيس بلاستيكي بينما كان العلماء يجمعون عينات من المرجان، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
يعيش هذا السلطعون الشائك عادة على أعماق تتراوح بين 200 إلى 1900 متر (650 إلى 6200 قدم) ويصل طوله إلى 12 سم من الرأس إلى الذيل عندما يكبر، دون احتساب أرجله.
This baby crab is likely Neolithodes agassizii, nickname: king crab (not the kind at your local seafood restaurant). 🦀— NOAA Fish Southeast (@NOAAFisheriesSE) January 18, 2025
This little dude hitched a ride up from a depth of 1,060 meters (3,477 feet) in the Gulf of Mexico while a restoration team was cleaning up marine debris! https://t.co/PtLbO8AMKA
لذا فإن هذا السلطعون لا يزال صغيرًا جدًا، بحجم إصبع فقط، ومن الواضح أنه لا يزال بحاجة إلى النمو بالنظر إلى "شعره" الغريب المثير للإعجاب.
وعلى الرغم من اسمه، فإن سرطان البحر الملكي لا ينتمي في الواقع إلى مجموعة السرطانات الحقيقية (Brachyura)، وفي الواقع، كان آخر سلف مشترك له مع السرطانات الحقيقية منذ 250 مليون عام، أي قبل أن تظهر الثدييات الحقيقية.