https://sarabic.ae/20250120/بينها-بلد-عربي-وزير-سوداني-يدين-5-دول-لدعمها-الدعم-السريع-1096976145.html
بينها بلد عربي.. وزير سوداني يدين 5 دول لدعمها "الدعم السريع"
بينها بلد عربي.. وزير سوداني يدين 5 دول لدعمها "الدعم السريع"
سبوتنيك عربي
اتهم وزير سوداني 5 دول بدعم معارك قوات "الدعم السريع"، داعيا إياها إلى "ضرورة مراعاة حقوق الجوار والعلاقات الصديقة". 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T14:48+0000
2025-01-20T14:48+0000
2025-01-20T14:48+0000
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ودان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي، ما أسماه "الدعم المستمر الذي تتلقاه قوات الدعم السريع من دول الجوار"، معددا، "ليبيا وتشاد وكينيا وأوغندا وجنوب السودان".وأكد إبراهيم أن "النصر وشيك وقريب التحقيق"، معربا عن تفاؤله بقرب انتهاء الحرب في الحرب، ودعا إلى توحيد الصف الوطني لدعم المقاتلين سياسيا وتحقيق النصر في "حرب الكرامة"، وفقا لصحيفة "الوسط" الليبية.كما طالب وزير المالية والخطيط الاقتصادي السوداني، "بضرورة محاسبة المتورطين في دعم الميليشيات عبر القضاء"، وكذلك "تعزيز النسيج الاجتماعي على أسس سليمة"، معبرا عن رفضه لما حدث في الجزيرة آملا عدم تكراره.وتعليقا على العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، فقد اعتبر جبريل إبراهيم أنها "خطوة مرفوضة من غالبية الشعب السوداني"، مشددا أن "العقوبات الأمريكية، المستمرة منذ عام 1958، لم تحقق أهدافها".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sarabic.ae/20241229/هل-تنجح-الوساطة-التركية-في-حل-الخلافات-بين-السودان-والإمارات؟-1096315779.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
بينها بلد عربي.. وزير سوداني يدين 5 دول لدعمها "الدعم السريع"
اتهم وزير سوداني 5 دول بدعم معارك قوات "الدعم السريع"، داعيا إياها إلى "ضرورة مراعاة حقوق الجوار والعلاقات الصديقة".
ودان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي، ما أسماه "الدعم المستمر الذي تتلقاه قوات الدعم السريع من دول الجوار"، معددا، "ليبيا وتشاد وكينيا وأوغندا وجنوب السودان".
وأكد إبراهيم أن "النصر وشيك وقريب التحقيق"، معربا عن تفاؤله بقرب انتهاء الحرب في الحرب، ودعا إلى توحيد الصف الوطني لدعم المقاتلين سياسيا وتحقيق النصر في "حرب الكرامة"، وفقا لصحيفة
"الوسط" الليبية.
كما طالب وزير المالية والخطيط الاقتصادي السوداني، "بضرورة محاسبة المتورطين في دعم الميليشيات عبر القضاء"، وكذلك "تعزيز النسيج الاجتماعي على أسس سليمة"، معبرا عن رفضه لما حدث في الجزيرة آملا عدم تكراره.
29 ديسمبر 2024, 17:23 GMT
وتعليقا على العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على قائد الجيش السوداني
، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، فقد اعتبر جبريل إبراهيم أنها "خطوة مرفوضة من غالبية الشعب السوداني"، مشددا أن "العقوبات الأمريكية، المستمرة منذ عام 1958، لم تحقق أهدافها".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان
، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.