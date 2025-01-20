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"غزة بعد الحرب"... صور جوية تكشف حجم الدمار في أول يوم للهدنة
"غزة بعد الحرب"... صور جوية تكشف حجم الدمار في أول يوم للهدنة
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور تم التقاطها بواسطة طائرة دون طيار، تظهر حجم الدمار الكبير في قطاع غزة، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس"... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, غزة
фото, صور, غزة

"غزة بعد الحرب"... صور جوية تكشف حجم الدمار في أول يوم للهدنة

11:06 GMT 20.01.2025
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور تم التقاطها بواسطة طائرة دون طيار، تظهر حجم الدمار الكبير في قطاع غزة، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل.
© AP Photo / Jehad Alshrafi

صورة التقطتها طائرة دون طيار تظهر فلسطينيين يسيرون في الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في رفح، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، قطاع غزة.

صورة التقطتها طائرة دون طيار تظهر فلسطينيين يسيرون في الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في رفح، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين &quot;حماس&quot; وإسرائيل، قطاع غزة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jehad Alshrafi

صورة التقطتها طائرة دون طيار تظهر فلسطينيين يسيرون في الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في رفح، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، قطاع غزة.

© AP Photo / Jehad Alshrafi

صورة التقطتها طائرة دون طيار تظهر شاحنات المساعدات الإنسانية وهي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم من مصر إلى قطاع غزة، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ.

صورة التقطتها طائرة دون طيار تظهر شاحنات المساعدات الإنسانية وهي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم من مصر إلى قطاع غزة، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و&quot;حماس&quot; حيز التنفيذ. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jehad Alshrafi

صورة التقطتها طائرة دون طيار تظهر شاحنات المساعدات الإنسانية وهي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم من مصر إلى قطاع غزة، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ.

© AP Photo / Jehad Alshrafi

صورة جوية تظهر فلسطينيين يسيرون وسط الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي بالقرب من مستشفى النجار في رفح.

صورة جوية تظهر فلسطينيين يسيرون وسط الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي بالقرب من مستشفى النجار في رفح. - سبوتنيك عربي
3/6
© AP Photo / Jehad Alshrafi

صورة جوية تظهر فلسطينيين يسيرون وسط الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي بالقرب من مستشفى النجار في رفح.

© AP Photo / Jehad Alshrafi

صورة جوية تظهر فلسطينيين يسيرون في الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في رفح، جنوبي قطاع غزة.

صورة جوية تظهر فلسطينيين يسيرون في الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في رفح، جنوبي قطاع غزة. - سبوتنيك عربي
4/6
© AP Photo / Jehad Alshrafi

صورة جوية تظهر فلسطينيين يسيرون في الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في رفح، جنوبي قطاع غزة.

© AP Photo / Jehad Alshrafi

صورة جوية تظهر فلسطينيين يسيرون في الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في رفح، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل.

صورة جوية تظهر فلسطينيين يسيرون في الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في رفح، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين &quot;حماس&quot; وإسرائيل. - سبوتنيك عربي
5/6
© AP Photo / Jehad Alshrafi

صورة جوية تظهر فلسطينيين يسيرون في الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في رفح، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل.

© AP Photo / Jehad Alshrafi

صورة التقطتها طائرة دون طيار تظهر سيارة على الطريق بينما يسير الفلسطينيون وسط الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في رفح.

صورة التقطتها طائرة دون طيار تظهر سيارة على الطريق بينما يسير الفلسطينيون وسط الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في رفح. - سبوتنيك عربي
6/6
© AP Photo / Jehad Alshrafi

صورة التقطتها طائرة دون طيار تظهر سيارة على الطريق بينما يسير الفلسطينيون وسط الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في رفح.

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Истребители МиГ-31 во время показных комплексных учений с участием кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая в рамках СКШУ Океан-2024 в Японском море - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
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