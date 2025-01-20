"غزة بعد الحرب"... صور جوية تكشف حجم الدمار في أول يوم للهدنة

صورة التقطتها طائرة دون طيار تظهر فلسطينيين يسيرون في الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في رفح، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، قطاع غزة.
صورة التقطتها طائرة دون طيار تظهر فلسطينيين يسيرون في الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في رفح، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، قطاع غزة.
صورة التقطتها طائرة دون طيار تظهر شاحنات المساعدات الإنسانية وهي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم من مصر إلى قطاع غزة، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ.
صورة التقطتها طائرة دون طيار تظهر شاحنات المساعدات الإنسانية وهي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم من مصر إلى قطاع غزة، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ.
صورة جوية تظهر فلسطينيين يسيرون وسط الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي بالقرب من مستشفى النجار في رفح.
صورة جوية تظهر فلسطينيين يسيرون وسط الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي بالقرب من مستشفى النجار في رفح.
صورة جوية تظهر فلسطينيين يسيرون في الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في رفح، جنوبي قطاع غزة.
صورة جوية تظهر فلسطينيين يسيرون في الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في رفح، جنوبي قطاع غزة.
صورة جوية تظهر فلسطينيين يسيرون في الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في رفح، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل.
صورة جوية تظهر فلسطينيين يسيرون في الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في رفح، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل.
صورة التقطتها طائرة دون طيار تظهر سيارة على الطريق بينما يسير الفلسطينيون وسط الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في رفح.
صورة التقطتها طائرة دون طيار تظهر سيارة على الطريق بينما يسير الفلسطينيون وسط الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في رفح.