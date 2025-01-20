"غزة بعد الحرب"... صور جوية تكشف حجم الدمار في أول يوم للهدنة

جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور تم التقاطها بواسطة طائرة دون طيار، تظهر حجم الدمار الكبير في قطاع غزة، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل.