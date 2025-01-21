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https://sarabic.ae/20250121/جزيرة-الأشباح-تظهر-في-المحيط-من-جديد-قبل-أن-تختفي-صور-وفيديو-1097005167.html
"جزيرة الأشباح" تظهر في المحيط من جديد قبل أن تختفي... صور وفيديو
"جزيرة الأشباح" تظهر في المحيط من جديد قبل أن تختفي... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
ظهرت جزيرة "شبحية"، فجأة في بحر قزوين في أوائل عام 2023، وهي على وشك الاختفاء مرة أخرى، إذا لم تكن قد توارت بالفعل تحت الأمواج. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T13:52+0000
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وتُظهر صور من قمرين صناعيين تابعين لوكالة "ناسا"، لقطات زمنية لعملية اختفاء الجزيرة، من ظهورها المفاجئ بين يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط، من عام 2023، إلى الجزء الصغير المتبقي في نهاية عام 2024.وتقع الجزيرة عند طرف بركان الطين كوماني بانك، الواقع تحت الماء قبالة ساحل أذربيجان، وفي مناسبات عشوائية، عندما ينفجر هذا البركان، تخترق جزيرة من الطين الأمواج، وتتشكل على بعد حوالي 20 كيلومترًا (12.4 ميلًا) من البر الرئيسي.ونادرًا ما تظل كتلة الأرض موجودة لأكثر من عامين، قبل التواري تحت الأمواج، غالبًا ما تتميز ثورات البراكين الطينية بنفثات نارية ضخمة صاروخية، وهي عنيفة للغاية لدرجة أنه يمكن الخلط بينها وبين انفجارات منصات النفط في بعض الأحيان، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".وأطلت الجزيرة الشبح برأسها فوق الأمواج، في عام 2023، وكتب عالم الجيوفيزياء والنشط في مجال البراكين الطينية مارك تينغاي، على منصة "ثريدز" في نوفمبر 2024 قائلا: "ظهرت جزيرة جديدة فجأة العام الماضي، وهو أمر مذهل".وعندما قال لا أحد، كان تينغاي يعني أنه لا توجد سجلات رسمية لمظهر الجزيرة، فقط صور الأقمار الصناعية التي لاحظها العام الماضي أثناء دراسة نقطة ساخنة للبركان الطيني، وهي أذربيجان.في ذلك الوقت، في عام 2023، قال تينغاي إنه لم يتمكن من العثور على أي أخبار أو وسائل تواصل اجتماعي أو إشارات على الإنترنت، لاسم الجزيرة المختلفة باللغة الأذربيجانية أو الروسية أو الإنجليزية. ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي فاجأت فيها جزيرة كوماني العلماء أيضًا، حيث يقول تينغاي إن بركان الطين في كوماني شكل أيضًا جزيرة في عام 1993، ولم يتم الإبلاغ عنها رسميًا أيضًا، ومع ذلك، تُظهر صور الأقمار الصناعية بوضوح أنها كانت مرئية في ذلك الوقت.اكتشاف تضاريس عملاقة في أعماق بحر الشمالرائحة العظام تساعد في الكشف عن "الجرائم الباردة"
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"جزيرة الأشباح" تظهر في المحيط من جديد قبل أن تختفي... صور وفيديو

13:52 GMT 21.01.2025
© NASA . NASAجزيرة "شبحية" في بحر قزوين
جزيرة شبحية في بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© NASA . NASA
تابعنا عبر
ظهرت جزيرة "شبحية"، فجأة في بحر قزوين في أوائل عام 2023، وهي على وشك الاختفاء مرة أخرى، إذا لم تكن قد توارت بالفعل تحت الأمواج.
وتُظهر صور من قمرين صناعيين تابعين لوكالة "ناسا"، لقطات زمنية لعملية اختفاء الجزيرة، من ظهورها المفاجئ بين يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط، من عام 2023، إلى الجزء الصغير المتبقي في نهاية عام 2024.
وتقع الجزيرة عند طرف بركان الطين كوماني بانك، الواقع تحت الماء قبالة ساحل أذربيجان، وفي مناسبات عشوائية، عندما ينفجر هذا البركان، تخترق جزيرة من الطين الأمواج، وتتشكل على بعد حوالي 20 كيلومترًا (12.4 ميلًا) من البر الرئيسي.
وتم توثيق الكتلة الأرضية المؤقتة لأول مرة في مايو 1861، ولكن في العام التالي، اختفت، وفي القرن العشرين، ظهرت الجزيرة واندثرت ست مرات أخرى على الأقل، وفقًا للسجلات.
ونادرًا ما تظل كتلة الأرض موجودة لأكثر من عامين، قبل التواري تحت الأمواج، غالبًا ما تتميز ثورات البراكين الطينية بنفثات نارية ضخمة صاروخية، وهي عنيفة للغاية لدرجة أنه يمكن الخلط بينها وبين انفجارات منصات النفط في بعض الأحيان، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".
وأطلت الجزيرة الشبح برأسها فوق الأمواج، في عام 2023، وكتب عالم الجيوفيزياء والنشط في مجال البراكين الطينية مارك تينغاي، على منصة "ثريدز" في نوفمبر 2024 قائلا: "ظهرت جزيرة جديدة فجأة العام الماضي، وهو أمر مذهل".
لكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن لا أحد بدا وكأنه لاحظ ذلك.
وعندما قال لا أحد، كان تينغاي يعني أنه لا توجد سجلات رسمية لمظهر الجزيرة، فقط صور الأقمار الصناعية التي لاحظها العام الماضي أثناء دراسة نقطة ساخنة للبركان الطيني، وهي أذربيجان.
في ذلك الوقت، في عام 2023، قال تينغاي إنه لم يتمكن من العثور على أي أخبار أو وسائل تواصل اجتماعي أو إشارات على الإنترنت، لاسم الجزيرة المختلفة باللغة الأذربيجانية أو الروسية أو الإنجليزية.
وفي 10 يناير/ كانون الثاني 2025، اختارت وكالة ناسا صورة للجزيرة الشبح كصورة اليوم.
ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي فاجأت فيها جزيرة كوماني العلماء أيضًا، حيث يقول تينغاي إن بركان الطين في كوماني شكل أيضًا جزيرة في عام 1993، ولم يتم الإبلاغ عنها رسميًا أيضًا، ومع ذلك، تُظهر صور الأقمار الصناعية بوضوح أنها كانت مرئية في ذلك الوقت.
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