"أنصار الله" تعلن الإفراج عن طاقم سفينة إسرائيلية محتجز منذ أكثر من عام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
09:18 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ترامب سيحل الأزمة الأوكرانية والناتو قد ينهار
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250122/أنصار-الله-تعلن-الإفراج-عن-طاقم-سفينة-إسرائيلية-محتجز-منذ-أكثر-من-عام-1097040723.html
"أنصار الله" تعلن الإفراج عن طاقم سفينة إسرائيلية محتجز منذ أكثر من عام
"أنصار الله" تعلن الإفراج عن طاقم سفينة إسرائيلية محتجز منذ أكثر من عام
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الأربعاء، "الإفراج عن طاقم السفينة الإسرائيلية "غلاكسي ليدر"، بالتنسيق مع حركة حماس ووساطة سلطنة عمان. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T13:02+0000
2025-01-22T13:02+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
سلطنة عمان
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097040382_0:44:1620:955_1920x0_80_0_0_fef52ef1e45e81c02c92d6896e8d275d.jpg
وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، بأنه "بناء على توجيه القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي تم الإفراج اليوم عن طاقم السفينة (غلاكسي ليدر) بالتنسيق مع حركة حماس ووساطة سلطنة عمان، وذلك ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأكد الجيش الإسرائيلي، في نوفمبر/ تشرين الأول 2023، اختطاف سفينة شحن من قبل جماعة "أنصار الله" بالقرب من اليمن، جنوبي البحر الأحمر، حدث خطير للغاية عالميا".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "السفينة المختطفة غادرت تركيا وكانت في طريقها للهند بطاقم مدني دولي"، مؤكدا أن "سفينة الشحن مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي، ولا يوجد على متنها إسرائيليون".يأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، حينها أنها ستستهدف جميع أنواع السفن الإسرائيلية، وتلك التي تشغلها شركات إسرائيلية، محذرة من التعامل معها.وأكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الأحد الماضي، أن "صنعاء تراقب تنفيذ اتفاق قطاع غزة، وتستعد للجولات القادمة مع إسرائيل".وقال القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس"، إن اليمن "ستواجه وتقمع وتكسر وتهزم أي حماقة ومؤامرة عليها"، مؤكدا أن "الترسانة العسكرية فوق المتوقع".من جهته، أكد المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، متابعة اليمن لـ"تقييم وتنفيذ الاتفاق بكل بنوده وتفاصيله والتصدي بحزم لأي تصعيد محتمل من جانب العدو الصهيوني"، مشيرًا إلى "حالة الهزيمة التي لحقت بإسرائيل ومن خلفها أمريكا وبريطانيا، وإحباط نتنياهو الكبير".
https://sarabic.ae/20231120/الخارجية-الإيرانية-تنفي-ضلوعها-في-حادث-احتجاز-السفينة-غالكسي-ليدر-بالبحر-الأحمر-1083306489.html
إسرائيل
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097040382_112:0:1552:1080_1920x0_80_0_0_02ccc1d52b9438864ce42b6be0af4017.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, سلطنة عمان, حركة حماس
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, سلطنة عمان, حركة حماس

"أنصار الله" تعلن الإفراج عن طاقم سفينة إسرائيلية محتجز منذ أكثر من عام

13:02 GMT 22.01.2025
© AP Photoالسفينة الإسرائيلية "غلاكسي ليدر" التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر
السفينة الإسرائيلية غلاكسي ليدر التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الأربعاء، "الإفراج عن طاقم السفينة الإسرائيلية "غلاكسي ليدر"، بالتنسيق مع حركة حماس ووساطة سلطنة عمان.
وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، بأنه "بناء على توجيه القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي تم الإفراج اليوم عن طاقم السفينة (غلاكسي ليدر) بالتنسيق مع حركة حماس ووساطة سلطنة عمان، وذلك ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكد الجيش الإسرائيلي، في نوفمبر/ تشرين الأول 2023، اختطاف سفينة شحن من قبل جماعة "أنصار الله" بالقرب من اليمن، جنوبي البحر الأحمر، حدث خطير للغاية عالميا".
سفينة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
الخارجية الإيرانية تنفي ضلوعها في حادث احتجاز السفينة "غالكسي ليدر" بالبحر الأحمر
20 نوفمبر 2023, 07:40 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "السفينة المختطفة غادرت تركيا وكانت في طريقها للهند بطاقم مدني دولي"، مؤكدا أن "سفينة الشحن مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي، ولا يوجد على متنها إسرائيليون".
يأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، حينها أنها ستستهدف جميع أنواع السفن الإسرائيلية، وتلك التي تشغلها شركات إسرائيلية، محذرة من التعامل معها.
وأكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الأحد الماضي، أن "صنعاء تراقب تنفيذ اتفاق قطاع غزة، وتستعد للجولات القادمة مع إسرائيل".
وقال القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس"، إن اليمن "ستواجه وتقمع وتكسر وتهزم أي حماقة ومؤامرة عليها"، مؤكدا أن "الترسانة العسكرية فوق المتوقع".
من جهته، أكد المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، متابعة اليمن لـ"تقييم وتنفيذ الاتفاق بكل بنوده وتفاصيله والتصدي بحزم لأي تصعيد محتمل من جانب العدو الصهيوني"، مشيرًا إلى "حالة الهزيمة التي لحقت بإسرائيل ومن خلفها أمريكا وبريطانيا، وإحباط نتنياهو الكبير".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала