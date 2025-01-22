https://sarabic.ae/20250122/أنصار-الله-تعلن-الإفراج-عن-طاقم-سفينة-إسرائيلية-محتجز-منذ-أكثر-من-عام-1097040723.html

"أنصار الله" تعلن الإفراج عن طاقم سفينة إسرائيلية محتجز منذ أكثر من عام

"أنصار الله" تعلن الإفراج عن طاقم سفينة إسرائيلية محتجز منذ أكثر من عام

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الأربعاء، "الإفراج عن طاقم السفينة الإسرائيلية "غلاكسي ليدر"، بالتنسيق مع حركة حماس ووساطة سلطنة عمان. 22.01.2025, سبوتنيك عربي

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وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، بأنه "بناء على توجيه القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي تم الإفراج اليوم عن طاقم السفينة (غلاكسي ليدر) بالتنسيق مع حركة حماس ووساطة سلطنة عمان، وذلك ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأكد الجيش الإسرائيلي، في نوفمبر/ تشرين الأول 2023، اختطاف سفينة شحن من قبل جماعة "أنصار الله" بالقرب من اليمن، جنوبي البحر الأحمر، حدث خطير للغاية عالميا".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "السفينة المختطفة غادرت تركيا وكانت في طريقها للهند بطاقم مدني دولي"، مؤكدا أن "سفينة الشحن مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي، ولا يوجد على متنها إسرائيليون".يأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، حينها أنها ستستهدف جميع أنواع السفن الإسرائيلية، وتلك التي تشغلها شركات إسرائيلية، محذرة من التعامل معها.وأكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الأحد الماضي، أن "صنعاء تراقب تنفيذ اتفاق قطاع غزة، وتستعد للجولات القادمة مع إسرائيل".وقال القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس"، إن اليمن "ستواجه وتقمع وتكسر وتهزم أي حماقة ومؤامرة عليها"، مؤكدا أن "الترسانة العسكرية فوق المتوقع".من جهته، أكد المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، متابعة اليمن لـ"تقييم وتنفيذ الاتفاق بكل بنوده وتفاصيله والتصدي بحزم لأي تصعيد محتمل من جانب العدو الصهيوني"، مشيرًا إلى "حالة الهزيمة التي لحقت بإسرائيل ومن خلفها أمريكا وبريطانيا، وإحباط نتنياهو الكبير".

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