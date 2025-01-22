https://sarabic.ae/20250122/إيران-تعلن-استعدادها-لإحياء-المسار-التفاوضي-بشأن-برنامجها-النووي-المتقدم-1097022620.html
إيران تعلن استعدادها لإحياء المسار التفاوضي بشأن برنامجها النووي المتقدم
إيران تعلن استعدادها لإحياء المسار التفاوضي بشأن برنامجها النووي المتقدم
سبوتنيك عربي
أعلن وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة، كاظم غريب آبادي، عزم طهران مواصلة المحادثات مع القوى الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) قريباً،... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأضاف المسؤول الإيراني: "لقد اتفقنا على مواصلة المحادثات، وسنحدد الموعد المقبل من خلال المشاورات المشتركة"، مؤكدا استعداد إيران لإحياء المسار التفاوضي بشأن برنامجها النووي المتقدم"، بعدما تعثر قبل ثلاث سنوات، وفشل محاولات الوساطة لإنعاشها.وصرح غريب آبادي بأن "الطريق الأكثر عقلانية هو بدء محادثات رفع العقوبات والعودة إلى المسار الصحيح والسليم"، معرباً عن اعتقاده بأن المفاوضات ستبدأ وستؤدي إلى نتائج، وفقاً لوكالة "إيسنا" الإيرانية.وقال: "نعتقد أن هناك فرصاً مناسبةً للحوار والتفاهم، وهو أمر له سوابق معروفة. البرنامج النووي الإيراني سلمي، والعقوبات الأحادية وغير القانونية لم تحقق أهدافها".ورأى أن "العقوبات هدفها إحداث تغييرات في الدول المستهدفة ليس في إيران فقط"، مؤكدا في الوقت ذاته أنهم "لم يحققوا أهدافهم حتى الآن".يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (في ولايته الأولى)، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sarabic.ae/20250119/لجنة-برلمانية-إيرانية-ترامب-أبلغ-دولة-وسيطة-باستعداده-للتفاوض-مع-طهران-1096945103.html
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إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار فرنسا , بريطانيا, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار فرنسا , بريطانيا, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تعلن استعدادها لإحياء المسار التفاوضي بشأن برنامجها النووي المتقدم
أعلن وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة، كاظم غريب آبادي، عزم طهران مواصلة المحادثات مع القوى الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) قريباً، وذلك بعدما أجرى الطرفان جولة الأسبوع الماضي، في جنيف.
وأضاف المسؤول الإيراني: "لقد اتفقنا على مواصلة المحادثات، وسنحدد الموعد المقبل من خلال المشاورات المشتركة"، مؤكدا استعداد إيران لإحياء المسار التفاوضي بشأن برنامجها النووي المتقدم"، بعدما تعثر قبل ثلاث سنوات، وفشل محاولات الوساطة لإنعاشها.
وصرح غريب آبادي بأن "الطريق الأكثر عقلانية هو بدء محادثات رفع العقوبات والعودة إلى المسار الصحيح والسليم"، معرباً عن اعتقاده بأن المفاوضات ستبدأ وستؤدي إلى نتائج، وفقاً لوكالة
"إيسنا" الإيرانية.
وقال: "نعتقد أن هناك فرصاً مناسبةً للحوار والتفاهم، وهو أمر له سوابق معروفة. البرنامج النووي الإيراني سلمي، والعقوبات الأحادية وغير القانونية لم تحقق أهدافها".
ورأى أن "العقوبات هدفها إحداث تغييرات في الدول المستهدفة ليس في إيران فقط"، مؤكدا في الوقت ذاته أنهم "لم يحققوا أهدافهم حتى الآن".
يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران
مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.
لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (في ولايته الأولى)، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.