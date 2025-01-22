"الوجه المتجمد" للبرد القارس في العالم

قطع من الجليد تتشكل على أنف التمثال التذكاري لعاصفة عام 1900 خلال عاصفة شتوية جليدية في جالفستون.
قطع من الجليد تتشكل على أنف التمثال التذكاري لعاصفة عام 1900 خلال عاصفة شتوية جليدية في جالفستون.
شخص يمشي على رصيف محطة القطار في أوبرورسيل بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا ويظهر حوله تشكيلات جليدية نتيجة البرد القارس.
شخص يمشي على رصيف محطة القطار في أوبرورسيل بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا ويظهر حوله تشكيلات جليدية نتيجة البرد القارس.
تلتصق طبقة كثيفة من الصقيع برأس بذرة بعد أن انخفضت درجات الحرارة خلال الليل إلى -7 درجة مئوية في 10 يناير 2025 في نورثويتش بالمملكة المتحدة.
تلتصق طبقة كثيفة من الصقيع برأس بذرة بعد أن انخفضت درجات الحرارة خلال الليل إلى -7 درجة مئوية في 10 يناير 2025 في نورثويتش بالمملكة المتحدة.
هواء الشتاء المتجمد يحول شلال هوكو إلى أرض عجائب جليدية في الأول من يناير 2025 في يانان بمقاطعة شنشي في الصين.
هواء الشتاء المتجمد يحول شلال هوكو إلى أرض عجائب جليدية في الأول من يناير 2025 في يانان بمقاطعة شنشي في الصين.
شروق الشمس فوق خليج أوسوري المتجمد في فلاديفوستوك.
شروق الشمس فوق خليج أوسوري المتجمد في فلاديفوستوك.
تشكل "زهور الجليد"، وهي عبارة عن بلورات تتحول من كبريتات الصوديوم في الطقس البارد، تتشكل على سطح بحيرة الملح في 16 يناير 2025 في يونتشنغ بمقاطعة شانشي في الصين.
تشكل "زهور الجليد"، وهي عبارة عن بلورات تتحول من كبريتات الصوديوم في الطقس البارد، تتشكل على سطح بحيرة الملح في 16 يناير 2025 في يونتشنغ بمقاطعة شانشي في الصين.
تماثيل لأحصنة تتجمد بعد انخفاض درجات الحرارة لأقل من 0 درجة مع رياح باردة لتصل إلى -6 درجات، جعلت مدينة سيوداد خواريز المكسيكية تشهد أحد أبرد أيام الموسم.
تماثيل لأحصنة تتجمد بعد انخفاض درجات الحرارة لأقل من 0 درجة مع رياح باردة لتصل إلى -6 درجات، جعلت مدينة سيوداد خواريز المكسيكية تشهد أحد أبرد أيام الموسم.
يغطي الصقيع الأشجار على ضفاف بحيرة ماسشيسي ونهر لين.
يغطي الصقيع الأشجار على ضفاف بحيرة ماسشيسي ونهر لين.
أشجار مغطاة بالصقيع خلال فصل الشتاء في تونجلي، تركيا في 3 يناير 2025.
أشجار مغطاة بالصقيع خلال فصل الشتاء في تونجلي، تركيا في 3 يناير 2025.