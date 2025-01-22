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https://sarabic.ae/20250122/الوجه-المتجمد-للبرد-القارس-في-العالم--1097026925.html
"الوجه المتجمد" للبرد القارس في العالم
"الوجه المتجمد" للبرد القارس في العالم
سبوتنيك عربي
يعكس الجليد الذي يشكله الانخفاض الشديد بدرجات الحرارة أشكالا غريبة وساحرة حول العالم، وجمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بعض الصور الساحرة للتشكيلات الجليدية التي... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, الجليد, الصقيع, ثلوج, برد
фото, صور, الجليد, الصقيع, ثلوج, برد

"الوجه المتجمد" للبرد القارس في العالم

11:28 GMT 22.01.2025
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يعكس الجليد الذي يشكله الانخفاض الشديد بدرجات الحرارة أشكالا غريبة وساحرة حول العالم، وجمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بعض الصور الساحرة للتشكيلات الجليدية التي تعكس "الوجه القارس" للشتاء البارد.
© Getty Images / Houston Chronicle/Hearst Newspapers/Brett Coomer

قطع من الجليد تتشكل على أنف التمثال التذكاري لعاصفة عام 1900 خلال عاصفة شتوية جليدية في جالفستون.

قطع من الجليد تتشكل على أنف التمثال التذكاري لعاصفة عام 1900 خلال عاصفة شتوية جليدية في جالفستون. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Houston Chronicle/Hearst Newspapers/Brett Coomer

قطع من الجليد تتشكل على أنف التمثال التذكاري لعاصفة عام 1900 خلال عاصفة شتوية جليدية في جالفستون.

© AP Photo / Michael Probst

شخص يمشي على رصيف محطة القطار في أوبرورسيل بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا ويظهر حوله تشكيلات جليدية نتيجة البرد القارس.

شخص يمشي على رصيف محطة القطار في أوبرورسيل بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا ويظهر حوله تشكيلات جليدية نتيجة البرد القارس. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Michael Probst

شخص يمشي على رصيف محطة القطار في أوبرورسيل بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا ويظهر حوله تشكيلات جليدية نتيجة البرد القارس.

© Getty Images / Christopher Furlong

تلتصق طبقة كثيفة من الصقيع برأس بذرة بعد أن انخفضت درجات الحرارة خلال الليل إلى -7 درجة مئوية في 10 يناير 2025 في نورثويتش بالمملكة المتحدة.

تلتصق طبقة كثيفة من الصقيع برأس بذرة بعد أن انخفضت درجات الحرارة خلال الليل إلى -7 درجة مئوية في 10 يناير 2025 في نورثويتش بالمملكة المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Christopher Furlong

تلتصق طبقة كثيفة من الصقيع برأس بذرة بعد أن انخفضت درجات الحرارة خلال الليل إلى -7 درجة مئوية في 10 يناير 2025 في نورثويتش بالمملكة المتحدة.

© Getty Images / VCG

هواء الشتاء المتجمد يحول شلال هوكو إلى أرض عجائب جليدية في الأول من يناير 2025 في يانان بمقاطعة شنشي في الصين.

هواء الشتاء المتجمد يحول شلال هوكو إلى أرض عجائب جليدية في الأول من يناير 2025 في يانان بمقاطعة شنشي في الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG

هواء الشتاء المتجمد يحول شلال هوكو إلى أرض عجائب جليدية في الأول من يناير 2025 في يانان بمقاطعة شنشي في الصين.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

شروق الشمس فوق خليج أوسوري المتجمد في فلاديفوستوك.

شروق الشمس فوق خليج أوسوري المتجمد في فلاديفوستوك. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaliy Ankov
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شروق الشمس فوق خليج أوسوري المتجمد في فلاديفوستوك.

© Getty Images / VCG/Yan Xin

تشكل "زهور الجليد"، وهي عبارة عن بلورات تتحول من كبريتات الصوديوم في الطقس البارد، تتشكل على سطح بحيرة الملح في 16 يناير 2025 في يونتشنغ بمقاطعة شانشي في الصين.

تشكل &quot;زهور الجليد&quot;، وهي عبارة عن بلورات تتحول من كبريتات الصوديوم في الطقس البارد، تتشكل على سطح بحيرة الملح في 16 يناير 2025 في يونتشنغ بمقاطعة شانشي في الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/Yan Xin

تشكل "زهور الجليد"، وهي عبارة عن بلورات تتحول من كبريتات الصوديوم في الطقس البارد، تتشكل على سطح بحيرة الملح في 16 يناير 2025 في يونتشنغ بمقاطعة شانشي في الصين.

© Getty Images / Anadolu/Christian Torres

تماثيل لأحصنة تتجمد بعد انخفاض درجات الحرارة لأقل من 0 درجة مع رياح باردة لتصل إلى -6 درجات، جعلت مدينة سيوداد خواريز المكسيكية تشهد أحد أبرد أيام الموسم.

تماثيل لأحصنة تتجمد بعد انخفاض درجات الحرارة لأقل من 0 درجة مع رياح باردة لتصل إلى -6 درجات، جعلت مدينة سيوداد خواريز المكسيكية تشهد أحد أبرد أيام الموسم. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Christian Torres

تماثيل لأحصنة تتجمد بعد انخفاض درجات الحرارة لأقل من 0 درجة مع رياح باردة لتصل إلى -6 درجات، جعلت مدينة سيوداد خواريز المكسيكية تشهد أحد أبرد أيام الموسم.

© Getty Images / picture alliance/Julian Stratenschulte

يغطي الصقيع الأشجار على ضفاف بحيرة ماسشيسي ونهر لين.

يغطي الصقيع الأشجار على ضفاف بحيرة ماسشيسي ونهر لين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / picture alliance/Julian Stratenschulte

يغطي الصقيع الأشجار على ضفاف بحيرة ماسشيسي ونهر لين.

© Getty Images / Anadolu/Sidar Can Eren

أشجار مغطاة بالصقيع خلال فصل الشتاء في تونجلي، تركيا في 3 يناير 2025.

أشجار مغطاة بالصقيع خلال فصل الشتاء في تونجلي، تركيا في 3 يناير 2025. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Sidar Can Eren

أشجار مغطاة بالصقيع خلال فصل الشتاء في تونجلي، تركيا في 3 يناير 2025.

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