"الوجه المتجمد" للبرد القارس في العالم

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تشكل "زهور الجليد"، وهي عبارة عن بلورات تتحول من كبريتات الصوديوم في الطقس البارد، تتشكل على سطح بحيرة الملح في 16 يناير 2025 في يونتشنغ بمقاطعة شانشي في الصين.