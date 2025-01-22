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https://sarabic.ae/20250122/بنما-تتقدم-بشكوى-للأمم-المتحدة-بشأن-تهديد-ترامب-بالاستيلاء-على-قناتها-1097020415.html
بنما تتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن تهديد ترامب بالاستيلاء على قناتها
بنما تتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن تهديد ترامب بالاستيلاء على قناتها
سبوتنيك عربي
تقدمت الحكومة البنمية، اليوم الأربعاء، بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة اعتراضًا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستيلاء على "قناة بنما". 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T05:08+0000
2025-01-22T05:35+0000
الصين
بنما
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
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كما أمرت الحكومة ببدء تدقيق في عمل شركة مرتبطة بهونغ كونغ تقوم بتشغيل ميناءين على الممر المائي الحيوي.وفي رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استندت الحكومة البنمية إلى مادة في ميثاق الأمم المتحدة تمنع أي دولة عضو من "التهديد باستخدام القوة أو استخدامها" ضد سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي.وأشارت الرسالة، التي تم توزيعها على الصحفيين، إلى أن الأمين العام مدعو لإحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، لكنها لم تطلب عقد اجتماع خاص بالمجلس.جاءت الشكوى بعد تصريحات أدلى بها ترامب في خطاب تنصيبه، قال فيها إن واشنطن تنوي استعادة السيطرة على قناة بنما، التي قال إنها سُلمت إلى بنما، لكنها الآن أصبحت تحت النفوذ الصيني.كما اتهم ترامب بنما بمعاملة السفن الأمريكية بما في ذلك السفن العسكرية بشكل غير عادل، إذ تواجه أمريكا تعريفات جمركية مفرطة لاستخدام القناة.من جانبه، رد رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، بإصدار بيان ردا على تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستعادة قناة بنما للولايات المتحدة.وقال مولينو في البيان: "نيابة عن جمهورية بنما وشعبها، يجب أن أرفض بشدة التصريحات التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب في خطاب تنصيبه بشأن بنما وقناتها".وتابع: "أكرر ما قلته بالفعل في خطابي للأمة في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2024: كانت القناة ولا تزال جزءا من بنما، وستظل عملياتها تحت سيطرة بنما، مع الاحترام الصارم لحيادها الدائم، ولا توجد دولة واحدة في العالم من شأنها أن تتدخل في إدارتنا للقناة".وقناة بنما هي ممر مائي اصطناعي في بنما يربط البحر الكاريبي بالمحيط الهادئ، وهي تقلل بشكل كبير من الوقت الذي تستغرقه السفن للسفر بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وتعمل كواحدة من الممرات المائية الدولية الحاسمة للنقل.
https://sarabic.ae/20250120/رئيس-بنما-يرد-على-إعلان-ترامب-بشأن-استعادة-أمريكا-لقناة-بنما-1096986958.html
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الصين, بنما, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
الصين, بنما, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب

بنما تتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن تهديد ترامب بالاستيلاء على قناتها

05:08 GMT 22.01.2025 (تم التحديث: 05:35 GMT 22.01.2025)
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مبنى الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
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تقدمت الحكومة البنمية، اليوم الأربعاء، بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة اعتراضًا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستيلاء على "قناة بنما".
كما أمرت الحكومة ببدء تدقيق في عمل شركة مرتبطة بهونغ كونغ تقوم بتشغيل ميناءين على الممر المائي الحيوي.
دونالد ترامب، أثناء أدائه القسم كالرئيس الـ47 لأمريكا، في مبنى الكونغرس، واشنطن، 20 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
مولينو يرد على إعلان ترامب بشأن "استعادة أمريكا" قناة بنما
20 يناير, 21:20 GMT
وفي رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استندت الحكومة البنمية إلى مادة في ميثاق الأمم المتحدة تمنع أي دولة عضو من "التهديد باستخدام القوة أو استخدامها" ضد سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي.
وأشارت الرسالة، التي تم توزيعها على الصحفيين، إلى أن الأمين العام مدعو لإحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، لكنها لم تطلب عقد اجتماع خاص بالمجلس.
جاءت الشكوى بعد تصريحات أدلى بها ترامب في خطاب تنصيبه، قال فيها إن واشنطن تنوي استعادة السيطرة على قناة بنما، التي قال إنها سُلمت إلى بنما، لكنها الآن أصبحت تحت النفوذ الصيني.
كما اتهم ترامب بنما بمعاملة السفن الأمريكية بما في ذلك السفن العسكرية بشكل غير عادل، إذ تواجه أمريكا تعريفات جمركية مفرطة لاستخدام القناة.
من جانبه، رد رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، بإصدار بيان ردا على تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستعادة قناة بنما للولايات المتحدة.
وقال مولينو في البيان: "نيابة عن جمهورية بنما وشعبها، يجب أن أرفض بشدة التصريحات التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب في خطاب تنصيبه بشأن بنما وقناتها".
وتابع: "أكرر ما قلته بالفعل في خطابي للأمة في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2024: كانت القناة ولا تزال جزءا من بنما، وستظل عملياتها تحت سيطرة بنما، مع الاحترام الصارم لحيادها الدائم، ولا توجد دولة واحدة في العالم من شأنها أن تتدخل في إدارتنا للقناة".
وقناة بنما هي ممر مائي اصطناعي في بنما يربط البحر الكاريبي بالمحيط الهادئ، وهي تقلل بشكل كبير من الوقت الذي تستغرقه السفن للسفر بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وتعمل كواحدة من الممرات المائية الدولية الحاسمة للنقل.
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