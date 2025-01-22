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روما الإيطالي يكرم أول لاعب سعودي يسجل في الدوري الأوروبي

روما الإيطالي يكرم أول لاعب سعودي يسجل في الدوري الأوروبي

سبوتنيك عربي

قرر نادي روما الإيطالي، اليوم الأربعاء، تكريم لاعبه سعود عبد الحميد، الذي يعتبر أول لاعب سعودي يسجّل هدفاً في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث أعلن وضع قميص اللاعب... 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T18:37+0000

2025-01-22T18:37+0000

2025-01-22T18:37+0000

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جاء ذلك في منشور لنادي روما عبر حسابه على منصة "إكس"، تضمن فيديو للظهير السعودي وهو يضع قميصه، الّذي يحمل الرقم 12، في سجل الأرشيف. يشار إلى أن اللاعب سعود عبد الحميد هو أول لاعب سعودي يسجّل هدفاً في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث كان قد سجل في شباك نادي سبورتينغ براغا البرتغالي، في ديسمبر/ كانون الأول 2024.وفي وقت سابق كان سعود البالغ من العمر 25 عاما، أن صنع هدفاً في مسابقة الدوري الإيطالي، ليكون أول لاعب سعودي ينفذ تمريرة حاسمة في الدوري الإيطالي.وكان سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن للمنتخب السعودي، قد شارك لأول مرة مع فريقه الجديد روما الإيطالي خلال مباراته ضد ضيفه أتلتيك بلباو الإسباني، التي أقيمت في سبتمبر/ أيلول الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.ولعب عبد الحميد بديلًا في الدقيقة 71 من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما في العاصمة الإيطالية روما.وكتب سعود عبد الحميد عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل رسالة لمتابعيه بعد ظهوره الأول مع روما، قال فيها: "سعيد بأول مباراة مع الفريق.. للأسف لم نحقق الفوز. شكرًا لجميع الجماهير على الدعم".

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