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وفد طبي تونسي يعود من غزة.. تفاصيل مؤلمة من الحرب وأمل في إعادة الاعمار.. صور
وفد طبي تونسي يعود من غزة.. تفاصيل مؤلمة من الحرب وأمل في إعادة الاعمار.. صور
سبوتنيك عربي
الأطباء في مستشفى المعمداني كانوا مجبرين على الاختيار أثناء إسعاف الحالات المصابة في قطاع غزة بسبب النقص المسجل في أسرة الانعاش وبعض المستلزمات الضرورية التي... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T13:00+0000
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بهذه العبارات نقل الطبيب الجراح الدكتور "كافي الميساوي"، الذي تنقّل ضمن وفد طبي تونسي إلى قطاع غزة، جزءً من آثار الحرب الإسرائيلية المدمرة التي عصفت بالقطاع وأدت إلى مآسي إنسانية متعددة الأوجه.تفاصيل مؤلمةالتحق الدكتور في الجراحة كافي الميساوي رفقة وفد طبي تونسي يتكون من ثلاثة دكاترة بقطاع غزة في الـ 16 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن طريق منظمة تعنى بتقديم الاسعافات اللازمة للمصابين في الحرب التي دامت أكثر من سنة وتسببت في مقتل الآلاف من الغزاويين أغلبهم أطفال.وفي حديث مع "سبوتنيك" أفاد الدكتور كافي ميساوي الذي عاد إلى تونس قبل أيام بأن الوضع الصحي في شمال غزة كان كارثيا نظرا لانعدام المستلزمات الطبية اللازمة لإسعاف المصابين.وأضاف الميساوي، بأن الطاقم الطبي في مستشفى المعمداني صمد أمام أهوال الحرب وأمام الكم الهائل من المصابين الذين توافدوا عليه، قائلا: "وجدنا صعوبة في إيواء المرضى بسبب النقص الفادح في أسرة الانعاش حيث أن المستشفى لا يحتوي إلا على ثلاثة أسرة فقط ما جعلنا مجبرين على الاختيار بين الحالات التي تستوجب الاسعاف الأولي".وتابع: "كان القصف متواصلا ولا يهدأ أبدا في النهار وفي الليل في قطاع غزة ومع كل طلقة نارية من الجانب الاسرائيلي نجد المئات من المصابين أمام باب المستشفى".ويواصل الدكتور كافي الميساوي الحديث بنبرة حزينة عن الوضع الصحي في مستشفى المعمداني الذي رغم تجاوز طاقة إستعابه إلا أنه ظل صامدا وفاتحا أبوابه أمام الغزاويين.وأضاف: "في خضم هذه المآسي ووسط الأموات أحيانا أخرى كنا نستمع إلى قصص الأهالي الذين فرقتهم الحرب بين الشمال والجنوب وشهدنا على لحظات تدمي القلب منها مشهد لأم قتل ابنها أمامها فنزعت عنه ملابسه لتعطيها لابنها الآخر الذي مازال على قيد الحياة".وقال الميساوي إن قطاع غزة قدّم درسا للعالم في الصمود والنضال، مضيفا: "حتى أنني لم أر في حياتي أطفالا يرقصون على بقايا الدمار وتحت الأمطار في مخيمات التي نزحوا إليها بعد فقدان منازلهم".ووجه الميساوي رسالة إلى السلطات التونسية وإلى العالم لمساعدة الإطار الطبي في قطاع غزة الذي يعاني من شلل تام بعد خروج أغلب الخدمات الصحية عن العمل.تونسيون في الشوارع ترحيبا بوقف إطلاق الناروثمّنت تونس في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية، وتحصلت سبوتنيك على نسخة منه التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة "بعد أكثر من خمسة عشر شهرًا من جرائم إبادة جماعية ممنهجة".وأكدت أن "التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لا يجب أن يحجب عن مناصري الحق والعدل في العالم مسؤولية مواصلة ملاحقة الجانب الاسرائيلي على ما ارتكبته من جرائم إبادة وتنكيل جماعي ضدّ الشعب الفلسطيني الشقيق".رافعين الرايات الفلسطينية خرج التونسيون إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية إحتفالا بقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة .وفي هذا السياق يرى الناشط في جمعية أنصار فلسطين بشير خضر، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة دليل على إنتصار الفلسطينيين في الحرب على إسرائيل.وأضاف خضري: "التونسيون كانوا حاضرين في الشوارع منذ المجزرة الأولى التي نفذتها إسرائيل في حق الفلسطينيين ونددوا بمثل هذه المجازر واليوم نجدهم يجوبون ذات المكان وهم يحملون الراية الفلسطينية ترحيبا بوقف إطلاق النار".وتحدث خضري حول مشاهد إطلاق سراح الأسرى قائلا: "لقد قدمت المقاومة درسا لإسرائيل وللعالم من خلال تقديم قلادة تحمل الراية الفلسطينية لأسراهم وهذا في حد ذاته نصر للفلسطينيين".ويتابع: "الوقفات التضامنية والاحتفالات ستتواصل وسنقف دائما مع الشعب الفلسطيني الذي يحاول لملمة جراحه على أمل إعادة الاعمار".وبين بشير خضري أن جمعية أنصار فلسطين ستنظم يوم السبت المقبل مسيرة أخرى إحتفالا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتذكيرا بالمجازر التي إرتكبتها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.مواصلة المقاطعةومن جانبها أفادت الناشطة في جمعية نساء من أجل فلسطي فائزة شكندالي لـ"سبوتنيك" بأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يعني العودة للتعاطي مع المنتوجات التي أثبتت دعمها لإسرائيل في الحرب .وتابعت: "المقاطعة يجب أن تستمر لأن العدو الاسرائيلي ما يزال قائما".وأشارت الناشطة في الجمعية إلى أنه منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة سارعت العديد من النساء الناشطات في الجمعية إلى صنع الحلويات وقامت بتوزيعها على المارة الذين خرجوا للتظاهر في الشوارع التونسية إحتفالا بالنصر الفلسطيني في الحرب وتذكيرا بمواصلة حملة المقاطعة، على قد قولها.كما أوضحت فائزة شكندالي أن حملات المقاطعة في تونس نجحت إلى حد ما في تغيير ثقافة التونسيين الذين عبروا في العديد من المناسبات عن رفضهم التعامل مع المحلات التجارية الداعمة لاسرائيل.وتحدثت شكندالي عن مواسم التخفيضات في تونس والتي لم تشهد نجاحا منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بسبب عزوف التونسيين عن الاقبال، قائلة: "لقد حاولنا من خلال تحركاتنا أمام المحلات التجارية التي عبرت عن دعمها للجيش الإسرائيلي توعية التونسيين بمقاطعة هذه العلامة التجارية بعد حملتها الإعلانية التي أظهرت عارضة أزياء تستعرض الثياب في مكان يوحي بالدمار".وأضافت أن المقاطعة كانت لها نتائج إيجابية حيث أن العديد من التونسيين أصبحوا يتعايشون اليوم مع ثقافة المقاطعة وباتوا يدركون أن الصراع مع إسرائيل متواصل بعد المآسي التي لحقت بقطاع غزة جراء الحرب التي شنتها إسرائيل والتي دمرت أغلب البنى التحتية والمراكز الحيوية في القطاع، على حد قولها.
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حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, غزة, قطاع غزة, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, غزة, قطاع غزة, العالم العربي

وفد طبي تونسي يعود من غزة.. تفاصيل مؤلمة من الحرب وأمل في إعادة الاعمار.. صور

13:00 GMT 22.01.2025 (تم التحديث: 13:10 GMT 22.01.2025)
© Sputnik . Mariam.Gaderaالطبيب الجراح التونسي سفيان البناني يتمكن من دخول غزة ضمن وفد طبي تطوعي يضم جنسيات مختلفة، بهدف معالجة المرضى في القطاع
الطبيب الجراح التونسي سفيان البناني يتمكن من دخول غزة ضمن وفد طبي تطوعي يضم جنسيات مختلفة، بهدف معالجة المرضى في القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Sputnik . Mariam.Gadera
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الأطباء في مستشفى المعمداني كانوا مجبرين على الاختيار أثناء إسعاف الحالات المصابة في قطاع غزة بسبب النقص المسجل في أسرة الانعاش وبعض المستلزمات الضرورية التي يحتاجونها. فالوضع في القطاع كان مؤلما للغاية نتيجة القصف المتواصل.
بهذه العبارات نقل الطبيب الجراح الدكتور "كافي الميساوي"، الذي تنقّل ضمن وفد طبي تونسي إلى قطاع غزة، جزءً من آثار الحرب الإسرائيلية المدمرة التي عصفت بالقطاع وأدت إلى مآسي إنسانية متعددة الأوجه.

تفاصيل مؤلمة

التحق الدكتور في الجراحة كافي الميساوي رفقة وفد طبي تونسي يتكون من ثلاثة دكاترة بقطاع غزة في الـ 16 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن طريق منظمة تعنى بتقديم الاسعافات اللازمة للمصابين في الحرب التي دامت أكثر من سنة وتسببت في مقتل الآلاف من الغزاويين أغلبهم أطفال.
© Sputnik . Mariam.Gaderaوفد طبي تونسي يعود من غزة ويروي فاصيل مؤلمة من واقع الحرب.
وفد طبي تونسي يعود من غزة ويروي فاصيل مؤلمة من واقع الحرب. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
وفد طبي تونسي يعود من غزة ويروي فاصيل مؤلمة من واقع الحرب.
© Sputnik . Mariam.Gadera
وفي حديث مع "سبوتنيك" أفاد الدكتور كافي ميساوي الذي عاد إلى تونس قبل أيام بأن الوضع الصحي في شمال غزة كان كارثيا نظرا لانعدام المستلزمات الطبية اللازمة لإسعاف المصابين.
وأضاف الميساوي، بأن الطاقم الطبي في مستشفى المعمداني صمد أمام أهوال الحرب وأمام الكم الهائل من المصابين الذين توافدوا عليه، قائلا: "وجدنا صعوبة في إيواء المرضى بسبب النقص الفادح في أسرة الانعاش حيث أن المستشفى لا يحتوي إلا على ثلاثة أسرة فقط ما جعلنا مجبرين على الاختيار بين الحالات التي تستوجب الاسعاف الأولي".
© Sputnik . Mariam.Gaderaوفد طبي تونسي يعود من غزة ويروي فاصيل مؤلمة من واقع الحرب.
وفد طبي تونسي يعود من غزة ويروي فاصيل مؤلمة من واقع الحرب. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
وفد طبي تونسي يعود من غزة ويروي فاصيل مؤلمة من واقع الحرب.
© Sputnik . Mariam.Gadera
وتابع: "كان القصف متواصلا ولا يهدأ أبدا في النهار وفي الليل في قطاع غزة ومع كل طلقة نارية من الجانب الاسرائيلي نجد المئات من المصابين أمام باب المستشفى".
ويواصل الدكتور كافي الميساوي الحديث بنبرة حزينة عن الوضع الصحي في مستشفى المعمداني الذي رغم تجاوز طاقة إستعابه إلا أنه ظل صامدا وفاتحا أبوابه أمام الغزاويين.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالطبيب الجراح التونسي سفيان البناني يتمكن من دخول غزة ضمن وفد طبي تطوعي يضم جنسيات مختلفة، بهدف معالجة المرضى في القطاع
الطبيب الجراح التونسي سفيان البناني يتمكن من دخول غزة ضمن وفد طبي تطوعي يضم جنسيات مختلفة، بهدف معالجة المرضى في القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
الطبيب الجراح التونسي سفيان البناني يتمكن من دخول غزة ضمن وفد طبي تطوعي يضم جنسيات مختلفة، بهدف معالجة المرضى في القطاع
© Sputnik . Mariam.Gadera
وأضاف: "في خضم هذه المآسي ووسط الأموات أحيانا أخرى كنا نستمع إلى قصص الأهالي الذين فرقتهم الحرب بين الشمال والجنوب وشهدنا على لحظات تدمي القلب منها مشهد لأم قتل ابنها أمامها فنزعت عنه ملابسه لتعطيها لابنها الآخر الذي مازال على قيد الحياة".
وقال الميساوي إن قطاع غزة قدّم درسا للعالم في الصمود والنضال، مضيفا: "حتى أنني لم أر في حياتي أطفالا يرقصون على بقايا الدمار وتحت الأمطار في مخيمات التي نزحوا إليها بعد فقدان منازلهم".
© Sputnik . Mariam.Gaderaالطبيب الجراح التونسي سفيان البناني يتمكن من دخول غزة ضمن وفد طبي تطوعي يضم جنسيات مختلفة، بهدف معالجة المرضى في القطاع
الطبيب الجراح التونسي سفيان البناني يتمكن من دخول غزة ضمن وفد طبي تطوعي يضم جنسيات مختلفة، بهدف معالجة المرضى في القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
الطبيب الجراح التونسي سفيان البناني يتمكن من دخول غزة ضمن وفد طبي تطوعي يضم جنسيات مختلفة، بهدف معالجة المرضى في القطاع
© Sputnik . Mariam.Gadera
ووجه الميساوي رسالة إلى السلطات التونسية وإلى العالم لمساعدة الإطار الطبي في قطاع غزة الذي يعاني من شلل تام بعد خروج أغلب الخدمات الصحية عن العمل.

تونسيون في الشوارع ترحيبا بوقف إطلاق النار

وثمّنت تونس في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية، وتحصلت سبوتنيك على نسخة منه التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة "بعد أكثر من خمسة عشر شهرًا من جرائم إبادة جماعية ممنهجة".
© Sputnik . Mariam.Gaderaالطبيب الجراح التونسي سفيان البناني يتمكن من دخول غزة ضمن وفد طبي تطوعي يضم جنسيات مختلفة، بهدف معالجة المرضى في القطاع
الطبيب الجراح التونسي سفيان البناني يتمكن من دخول غزة ضمن وفد طبي تطوعي يضم جنسيات مختلفة، بهدف معالجة المرضى في القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
الطبيب الجراح التونسي سفيان البناني يتمكن من دخول غزة ضمن وفد طبي تطوعي يضم جنسيات مختلفة، بهدف معالجة المرضى في القطاع
© Sputnik . Mariam.Gadera
وأكدت أن "التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لا يجب أن يحجب عن مناصري الحق والعدل في العالم مسؤولية مواصلة ملاحقة الجانب الاسرائيلي على ما ارتكبته من جرائم إبادة وتنكيل جماعي ضدّ الشعب الفلسطيني الشقيق".
رافعين الرايات الفلسطينية خرج التونسيون إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية إحتفالا بقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة .
وفي هذا السياق يرى الناشط في جمعية أنصار فلسطين بشير خضر، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة دليل على إنتصار الفلسطينيين في الحرب على إسرائيل.
© Sputnik . Mariam.Gaderaالطبيب الجراح التونسي سفيان البناني يتمكن من دخول غزة ضمن وفد طبي تطوعي يضم جنسيات مختلفة، بهدف معالجة المرضى في القطاع
الطبيب الجراح التونسي سفيان البناني يتمكن من دخول غزة ضمن وفد طبي تطوعي يضم جنسيات مختلفة، بهدف معالجة المرضى في القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
الطبيب الجراح التونسي سفيان البناني يتمكن من دخول غزة ضمن وفد طبي تطوعي يضم جنسيات مختلفة، بهدف معالجة المرضى في القطاع
© Sputnik . Mariam.Gadera
وأضاف خضري: "التونسيون كانوا حاضرين في الشوارع منذ المجزرة الأولى التي نفذتها إسرائيل في حق الفلسطينيين ونددوا بمثل هذه المجازر واليوم نجدهم يجوبون ذات المكان وهم يحملون الراية الفلسطينية ترحيبا بوقف إطلاق النار".
وتحدث خضري حول مشاهد إطلاق سراح الأسرى قائلا: "لقد قدمت المقاومة درسا لإسرائيل وللعالم من خلال تقديم قلادة تحمل الراية الفلسطينية لأسراهم وهذا في حد ذاته نصر للفلسطينيين".
ويتابع: "الوقفات التضامنية والاحتفالات ستتواصل وسنقف دائما مع الشعب الفلسطيني الذي يحاول لملمة جراحه على أمل إعادة الاعمار".
© Sputnik . Mariam.Gaderaالطبيب الجراح التونسي سفيان البناني يتمكن من دخول غزة ضمن وفد طبي تطوعي يضم جنسيات مختلفة، بهدف معالجة المرضى في القطاع
الطبيب الجراح التونسي سفيان البناني يتمكن من دخول غزة ضمن وفد طبي تطوعي يضم جنسيات مختلفة، بهدف معالجة المرضى في القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
الطبيب الجراح التونسي سفيان البناني يتمكن من دخول غزة ضمن وفد طبي تطوعي يضم جنسيات مختلفة، بهدف معالجة المرضى في القطاع
© Sputnik . Mariam.Gadera
وبين بشير خضري أن جمعية أنصار فلسطين ستنظم يوم السبت المقبل مسيرة أخرى إحتفالا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتذكيرا بالمجازر التي إرتكبتها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.

مواصلة المقاطعة

ومن جانبها أفادت الناشطة في جمعية نساء من أجل فلسطي فائزة شكندالي لـ"سبوتنيك" بأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يعني العودة للتعاطي مع المنتوجات التي أثبتت دعمها لإسرائيل في الحرب .
وتابعت: "المقاطعة يجب أن تستمر لأن العدو الاسرائيلي ما يزال قائما".
© Sputnik . Mariam.Gaderaالطبيب الجراح التونسي سفيان البناني يتمكن من دخول غزة ضمن وفد طبي تطوعي يضم جنسيات مختلفة، بهدف معالجة المرضى في القطاع
الطبيب الجراح التونسي سفيان البناني يتمكن من دخول غزة ضمن وفد طبي تطوعي يضم جنسيات مختلفة، بهدف معالجة المرضى في القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
الطبيب الجراح التونسي سفيان البناني يتمكن من دخول غزة ضمن وفد طبي تطوعي يضم جنسيات مختلفة، بهدف معالجة المرضى في القطاع
© Sputnik . Mariam.Gadera
وأشارت الناشطة في الجمعية إلى أنه منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة سارعت العديد من النساء الناشطات في الجمعية إلى صنع الحلويات وقامت بتوزيعها على المارة الذين خرجوا للتظاهر في الشوارع التونسية إحتفالا بالنصر الفلسطيني في الحرب وتذكيرا بمواصلة حملة المقاطعة، على قد قولها.
كما أوضحت فائزة شكندالي أن حملات المقاطعة في تونس نجحت إلى حد ما في تغيير ثقافة التونسيين الذين عبروا في العديد من المناسبات عن رفضهم التعامل مع المحلات التجارية الداعمة لاسرائيل.
© Sputnik . Mariam.Gaderaوفد طبي تونسي يعود من غزة ويروي فاصيل مؤلمة من واقع الحرب.
وفد طبي تونسي يعود من غزة ويروي فاصيل مؤلمة من واقع الحرب. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
وفد طبي تونسي يعود من غزة ويروي فاصيل مؤلمة من واقع الحرب.
© Sputnik . Mariam.Gadera
وتحدثت شكندالي عن مواسم التخفيضات في تونس والتي لم تشهد نجاحا منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بسبب عزوف التونسيين عن الاقبال، قائلة: "لقد حاولنا من خلال تحركاتنا أمام المحلات التجارية التي عبرت عن دعمها للجيش الإسرائيلي توعية التونسيين بمقاطعة هذه العلامة التجارية بعد حملتها الإعلانية التي أظهرت عارضة أزياء تستعرض الثياب في مكان يوحي بالدمار".
وأضافت أن المقاطعة كانت لها نتائج إيجابية حيث أن العديد من التونسيين أصبحوا يتعايشون اليوم مع ثقافة المقاطعة وباتوا يدركون أن الصراع مع إسرائيل متواصل بعد المآسي التي لحقت بقطاع غزة جراء الحرب التي شنتها إسرائيل والتي دمرت أغلب البنى التحتية والمراكز الحيوية في القطاع، على حد قولها.
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