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https://sarabic.ae/20250123/السيسي-يتحدث-عن-سعر-الوقود-ويكشف-أسباب-أزمة-الدولار-في-مصر-فيديو-1097068172.html
السيسي يتحدث عن سعر الوقود ويكشف أسباب أزمة الدولار في مصر... فيديو
السيسي يتحدث عن سعر الوقود ويكشف أسباب أزمة الدولار في مصر... فيديو
سبوتنيك عربي
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تستهدف تقليل الاعتماد على الدولار من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T10:42+0000
2025-01-23T10:42+0000
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وعلى هامش الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، أكد السيسي أن "الدولة تبيع الوقود والمنتجات الأساسية بالجنيه المصري وبأسعار أقل من قيمتها الحقيقية لدعم المواطنين"، موضحا أن مصر تحتاج إلى 20 مليار دولار سنويا لاستيراد المواد البترولية، ثم تقوم ببيعها للمواطنين بالجنيه المصري وبأسعار مدعومة.وأضاف أنه إذا "تم بيع الوقود بالسعر الحقيقي، فسيكون السعر أعلى بكثير من السعر الحالي"، مؤكدا: "من المهم جدا أن نناقش هذه القضية بشكل موضوعي. الدولة تحتاج إلى 10 ملايين طن من القمح، و13 مليون طن من الذرة وفول الصويا وزيت الطعام وغيرها من السلع الأساسية".وأعلنت الحكومة المصرية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رفع أسعار مجموعة من منتجات الوقود محليا، حيث شملت أسعار البنزين والسولار والكيروسين.وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، مطلع العام الماضي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لتمويل العجز في الموازنة العامة، وهو القرض الرابع الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نهاية عام 2016، حيث حصلت على ثلاثة قروض سابقة بإجمالي 20 مليار دولار.وكان الدين الخارجي لمصر قد اتخذ منحنى صاعدًا منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع عام 2022، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من العام نفسه.ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت نحو نصف قيمتها في الفترة من مارس 2022، وحتى يناير/ كانون الثاني 2023، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتصل إلى 24.9%، وفقا لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره لرفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجددًا.
https://sarabic.ae/20241031/نبأ-سار-للمصريين-بشأن-أسعار-الوقود-1094342051.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, سعر الدولار اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, سعر الدولار اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السيسي يتحدث عن سعر الوقود ويكشف أسباب أزمة الدولار في مصر... فيديو

10:42 GMT 23.01.2025
© AP Photo / Mandel Nganالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Mandel Ngan
تابعنا عبر
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تستهدف تقليل الاعتماد على الدولار من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وعلى هامش الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، أكد السيسي أن "الدولة تبيع الوقود والمنتجات الأساسية بالجنيه المصري وبأسعار أقل من قيمتها الحقيقية لدعم المواطنين"، موضحا أن مصر تحتاج إلى 20 مليار دولار سنويا لاستيراد المواد البترولية، ثم تقوم ببيعها للمواطنين بالجنيه المصري وبأسعار مدعومة.
وأضاف أنه إذا "تم بيع الوقود بالسعر الحقيقي، فسيكون السعر أعلى بكثير من السعر الحالي"، مؤكدا: "من المهم جدا أن نناقش هذه القضية بشكل موضوعي. الدولة تحتاج إلى 10 ملايين طن من القمح، و13 مليون طن من الذرة وفول الصويا وزيت الطعام وغيرها من السلع الأساسية".
وأعلنت الحكومة المصرية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رفع أسعار مجموعة من منتجات الوقود محليا، حيث شملت أسعار البنزين والسولار والكيروسين.
وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.
وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، مطلع العام الماضي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لتمويل العجز في الموازنة العامة، وهو القرض الرابع الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نهاية عام 2016، حيث حصلت على ثلاثة قروض سابقة بإجمالي 20 مليار دولار.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
"نبأ سار" للمصريين بشأن أسعار الوقود
31 أكتوبر 2024, 07:45 GMT
وكان الدين الخارجي لمصر قد اتخذ منحنى صاعدًا منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع عام 2022، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من العام نفسه.
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت نحو نصف قيمتها في الفترة من مارس 2022، وحتى يناير/ كانون الثاني 2023، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتصل إلى 24.9%، وفقا لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره لرفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجددًا.
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