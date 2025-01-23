https://sarabic.ae/20250123/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ-59-مقذوفا-في-غضون-24-ساعة-1097093279.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 59 مقذوفا في غضون 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 59 مقذوفا في غضون 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 19 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 59 مقذوفا من عيارات... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T22:40+0000
2025-01-23T22:40+0000
2025-01-23T23:16+0000
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دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 19 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 59 مقذوفا.بحسب المكتب التمثيلي، لم ترد معلومات عن إصابة مدنيين.يذكر في اليوم السابق ، تم تسجيل 19 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف "الناتو".
https://sarabic.ae/20250123/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1097070665.html
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القوات الأوكرانية, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 59 مقذوفا في غضون 24 ساعة
22:40 GMT 23.01.2025 (تم التحديث: 23:16 GMT 23.01.2025)
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 19 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 59 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 19 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 59 مقذوفا
.
بحسب المكتب التمثيلي، لم ترد معلومات عن إصابة مدنيين.
يذكر في اليوم السابق ، تم تسجيل 19 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف "الناتو".