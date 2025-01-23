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https://sarabic.ae/20250123/دولة-آسيوية-متصدرة-أكبر-الدول-المستوردة-للنفط-الجزائري--1097074645.html
دولة آسيوية متصدرة... أكبر الدول المستوردة للنفط الجزائري
دولة آسيوية متصدرة... أكبر الدول المستوردة للنفط الجزائري
سبوتنيك عربي
ارتفعت صادرات الجزائر من النفط في 2024 بنسبة 7%، ما يعادل 49 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T12:44+0000
2025-01-23T12:44+0000
اقتصاد
العالم العربي
الجزائر
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وصدّرت الجزائر نحو 778 ألف برميل يوميًا من النفط الخام ومنتجاته المنقولة بحرًا العام الماضي، مقابل 729 ألف برميل يوميًا عام 2023.وبسعة 677 ألف برميل يوميًا ومعدل استغلال مرتفع، تستفيد الجزائر من مصافي التكرير لديها لتعزيز صادرات المشتقات النفطية، بعدما استطاعت -مؤخرًا- التوقف عن الاستيراد.تغيرات صادرات الجزائر من النفط في 2024شكّل الخام أكثر من نصف صادرات الجزائر من النفط في 2024 -المنقولة بحرًا- بمتوسط 410 آلاف برميل يوميًا في 2024، في حين بلغت شحنات المنتجات النفطية 368 ألف برميل يوميًا.وإجمالًا، ارتفعت صادرات الجزائر من النفط في 2024 -الخام ومشتقاته- في الأرباع كلّها على أساس سنوي.وبلغ إنتاج الجزائر من الخام 907 آلاف برميل يوميًا العام الماضي، بانخفاض عن 973 ألفًا عام 2023، وفق أحدث البيانات المتاحة لدى وحدة أبحاث الطاقة.وتشارك الجزائر بخفض طوعي قدره 51 ألف برميل يوميًا ضمن إجمالي 2.2 مليون برميل يوميًا لـ8 دول من تحالف "أوبك+" بقيادة السعودية، منذ بداية 2024، حتى نهاية مارس/ آذار 2025.كما تخفض البلاد إنتاجها 48 ألف برميل يوميًا بداية من مايو/ أيار 2023، وحتى نهاية العام المقبل (2026)، ضمن تخفيضات طوعية أخرى لـ9 دول من "أوبك+"، بإجمالي 1.6 مليون برميل يوميًا.أكبر الدول المستوردة للنفط الجزائري في 2024وتصدّرت كوريا الجنوبية قائمة أكبر الدول المستوردة للنفط الجزائري المنقول بحرًا في 2024، كما ترصد القائمة التالية:وارتفعت واردات كوريا الجنوبية من الخام الجزائري ومشتقاته بمقدار 24 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي في 2024، بعدما بلغت 96 ألف برميل يوميًا عام 2023.أما الولايات المتحدة، فقد عززت وارداتها من الجزائر العام الماضي بمقدار 11 ألف برميل يوميًا، بعدما بلغت 60 ألف برميل يوميًا عام 2023.كما ارتفعت واردات إسبانيا وإيطاليا بنحو 7 آلاف و2000 برميل يوميًا خلال 2024، بعدما سجلت إجمالي 59 ألفًا و60 ألف برميل يوميًا على الترتيب.
https://sarabic.ae/20250120/الجزائر-تمد-دولة-عربية-بشحنة-ضخمة-من-الغاز-لدعم-استقرار-الطاقة--1096954703.html
https://sarabic.ae/20250123/توقيع-مذكرة-تعاون-عسكري-بين-الجزائر-والولايات-المتحدة-1097064491.html
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اقتصاد, العالم العربي, الجزائر
اقتصاد, العالم العربي, الجزائر

دولة آسيوية متصدرة... أكبر الدول المستوردة للنفط الجزائري

12:44 GMT 23.01.2025
© AP Photoنفط
نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© AP Photo
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ارتفعت صادرات الجزائر من النفط في 2024 بنسبة 7%، ما يعادل 49 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن.
وصدّرت الجزائر نحو 778 ألف برميل يوميًا من النفط الخام ومنتجاته المنقولة بحرًا العام الماضي، مقابل 729 ألف برميل يوميًا عام 2023.
ويأتي ارتفاع صادرات الجزائر من النفط في 2024 حتى مع تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تنفذّها البلاد بالتعاون مع تحالف أوبك+، وذلك وفقا لمجلة "الطاقة" الاقتصادية.
وبسعة 677 ألف برميل يوميًا ومعدل استغلال مرتفع، تستفيد الجزائر من مصافي التكرير لديها لتعزيز صادرات المشتقات النفطية، بعدما استطاعت -مؤخرًا- التوقف عن الاستيراد.
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
مجتمع
الجزائر تمد دولة عربية بشحنة ضخمة من الغاز لدعم استقرار الطاقة
20 يناير, 07:35 GMT

تغيرات صادرات الجزائر من النفط في 2024

شكّل الخام أكثر من نصف صادرات الجزائر من النفط في 2024 -المنقولة بحرًا- بمتوسط 410 آلاف برميل يوميًا في 2024، في حين بلغت شحنات المنتجات النفطية 368 ألف برميل يوميًا.
وإجمالًا، ارتفعت صادرات الجزائر من النفط في 2024 -الخام ومشتقاته- في الأرباع كلّها على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، بلغت صادرات الجزائر من النفط في 2024 أعلى مستوى لها خلال أبريل/ نيسان عند 899 ألف برميل يوميًا، في حين سجلت أقل مستوى شهري للعام الماضي عند 678 ألفًا في مايو/أيار 2024.

وبلغ إنتاج الجزائر من الخام 907 آلاف برميل يوميًا العام الماضي، بانخفاض عن 973 ألفًا عام 2023، وفق أحدث البيانات المتاحة لدى وحدة أبحاث الطاقة.
وتشارك الجزائر بخفض طوعي قدره 51 ألف برميل يوميًا ضمن إجمالي 2.2 مليون برميل يوميًا لـ8 دول من تحالف "أوبك+" بقيادة السعودية، منذ بداية 2024، حتى نهاية مارس/ آذار 2025.
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
توقيع مذكرة تعاون عسكري بين الجزائر والولايات المتحدة
08:13 GMT
كما تخفض البلاد إنتاجها 48 ألف برميل يوميًا بداية من مايو/ أيار 2023، وحتى نهاية العام المقبل (2026)، ضمن تخفيضات طوعية أخرى لـ9 دول من "أوبك+"، بإجمالي 1.6 مليون برميل يوميًا.

أكبر الدول المستوردة للنفط الجزائري في 2024

وتصدّرت كوريا الجنوبية قائمة أكبر الدول المستوردة للنفط الجزائري المنقول بحرًا في 2024، كما ترصد القائمة التالية:
1.
كوريا الجنوبية: 120 ألف برميل يوميًا.
2.
فرنسا: 103 آلاف برميل يوميًا.
3.
الولايات المتحدة: 71 ألف برميل يوميًا.
4.
إسبانيا: 66 ألف برميل يوميًا.
5.
إيطاليا: 62 ألف برميل يوميًا.
وارتفعت واردات كوريا الجنوبية من الخام الجزائري ومشتقاته بمقدار 24 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي في 2024، بعدما بلغت 96 ألف برميل يوميًا عام 2023.
وزادت واردات فرنسا من النفط الجزائري في 2024 بنحو 8 آلاف برميل يوميًا على مستوى العام السابق له، البالغ 95 ألفًا، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة.
أما الولايات المتحدة، فقد عززت وارداتها من الجزائر العام الماضي بمقدار 11 ألف برميل يوميًا، بعدما بلغت 60 ألف برميل يوميًا عام 2023.
كما ارتفعت واردات إسبانيا وإيطاليا بنحو 7 آلاف و2000 برميل يوميًا خلال 2024، بعدما سجلت إجمالي 59 ألفًا و60 ألف برميل يوميًا على الترتيب.
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