روسيا لا تزال الأولى عالميا في عدد العقوبات المفروضة عليها

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البرنامج الصباحي
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أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: عملية الضفة الغربية سياسية للحفاظ على الائتلاف
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الوضع في غزة مع استمرار المرحلة الأولى من الهدنة ومستقبل القطاع وحركة حماس
18:03 GMT
59 د
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03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
13:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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مدار الليل والنهار
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حصاد الأسبوع
خبير: العالم ينتظر من ترامب أن يقود السلام في هذه المعركة التي فرضت على روسيا ولم تختارها
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أعداد النازحين السودانيين تزداد جراء الحرب في البلاد... فهل من منقذ؟
18:33 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20250123/روسيا-لا-تزال-الأولى-عالميا-في-عدد-العقوبات-المفروضة-عليها-1097072846.html
روسيا لا تزال الأولى عالميا في عدد العقوبات المفروضة عليها
روسيا لا تزال الأولى عالميا في عدد العقوبات المفروضة عليها
سبوتنيك عربي
تتصدر روسيا الدول الأكثر تعرضًا للعقوبات غير المشروعة عالميًا، حيث تواصل القوى الغربية فرض قيود اقتصادية وتجارية، والتي تعتبرها موسكو انتهاكا للقوانين الدولية... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, العالم, инфографика
انفوجرافيك, العالم, инфографика

روسيا لا تزال الأولى عالميا في عدد العقوبات المفروضة عليها

12:13 GMT 23.01.2025
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تتصدر روسيا الدول الأكثر تعرضًا للعقوبات غير المشروعة عالميًا، حيث تواصل القوى الغربية فرض قيود اقتصادية وتجارية، والتي تعتبرها موسكو انتهاكا للقوانين الدولية. تعرّف على عدد العقوبات المفروضة على روسيا من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق عمل وكالة "سبوتنيك".
روسيا لا تزال الأولى عالميا في عدد العقوبات المفروضة عليها - سبوتنيك عربي
روسيا لا تزال الأولى عالميا في عدد العقوبات المفروضة عليها - سبوتنيك عربي
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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:02 GMT
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