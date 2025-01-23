https://sarabic.ae/20250123/روسيا-لا-تزال-الأولى-عالميا-في-عدد-العقوبات-المفروضة-عليها-1097072846.html
روسيا لا تزال الأولى عالميا في عدد العقوبات المفروضة عليها
روسيا لا تزال الأولى عالميا في عدد العقوبات المفروضة عليها
سبوتنيك عربي
تتصدر روسيا الدول الأكثر تعرضًا للعقوبات غير المشروعة عالميًا، حيث تواصل القوى الغربية فرض قيود اقتصادية وتجارية، والتي تعتبرها موسكو انتهاكا للقوانين الدولية... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T12:13+0000
2025-01-23T12:13+0000
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انفوجرافيك, العالم, инфографика
انفوجرافيك, العالم, инфографика
روسيا لا تزال الأولى عالميا في عدد العقوبات المفروضة عليها
تتصدر روسيا الدول الأكثر تعرضًا للعقوبات غير المشروعة عالميًا، حيث تواصل القوى الغربية فرض قيود اقتصادية وتجارية، والتي تعتبرها موسكو انتهاكا للقوانين الدولية. تعرّف على عدد العقوبات المفروضة على روسيا من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق عمل وكالة "سبوتنيك".