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https://sarabic.ae/20250123/ريال-مدريد-يفوز-على-ريد-بول-سالزبورج-بخماسية-في-دوري-الأبطال-فيديو-1097061173.html
ريال مدريد يفوز على ريد بول سالزبورج بخماسية في دوري الأبطال... فيديو
ريال مدريد يفوز على ريد بول سالزبورج بخماسية في دوري الأبطال... فيديو
سبوتنيك عربي
اكتسح ريال مدريد الإسباني، ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة 5/1، ضمن منافسات الجولة السابعة بمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
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تقدم ريال مدريد عن طريق رودريغو في الدقيقة 23، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 34، فيما أضاف كيليان مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 48.وأضاف البرازيلي فينسيوس جونيور الهدفين الرابع والخامس للميرينغي في الدقيقتين 55 و77، فيما سجل ريد بول سالزبورج هدفه الوحيد عن طريق مادس بيترستورب في الدقيقة 85.ورفع ريال مدريد، حامل لقب البطولة، رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر، ليعزز آماله في بلوغ دور الستة عشر من خلال المباريات الإقصائية بين أصحاب المراكز من التاسع وحتى 24.على الجانب الآخر، تجمّد رصيد سالزبورغ عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والثلاثين.
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أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا, منوعات, رياضة
أخبار نادي ريال مدريد, أخبار دوري أبطال أوروبا, منوعات, رياضة

ريال مدريد يفوز على ريد بول سالزبورج بخماسية في دوري الأبطال... فيديو

07:23 GMT 23.01.2025
© AP Photo / Manu Fernandezريال مدريد يفوز على ريد بول سالزبورج بخماسية فى دورى أبطال أوروبا
ريال مدريد يفوز على ريد بول سالزبورج بخماسية فى دورى أبطال أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
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اكتسح ريال مدريد الإسباني، ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة 5/1، ضمن منافسات الجولة السابعة بمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
تقدم ريال مدريد عن طريق رودريغو في الدقيقة 23، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 34، فيما أضاف كيليان مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 48.
وأضاف البرازيلي فينسيوس جونيور الهدفين الرابع والخامس للميرينغي في الدقيقتين 55 و77، فيما سجل ريد بول سالزبورج هدفه الوحيد عن طريق مادس بيترستورب في الدقيقة 85.
ورفع ريال مدريد، حامل لقب البطولة، رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر، ليعزز آماله في بلوغ دور الستة عشر من خلال المباريات الإقصائية بين أصحاب المراكز من التاسع وحتى 24.
على الجانب الآخر، تجمّد رصيد سالزبورغ عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والثلاثين.
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