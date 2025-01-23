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وزير الخارجية العراقي: الفتاة الإسرائيلية المحتجزة لدى جماعة مسلحة عراقية "على قيد الحياة"
وزير الخارجية العراقي: الفتاة الإسرائيلية المحتجزة لدى جماعة مسلحة عراقية "على قيد الحياة"
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، إن الباحثة الإسرائيلية، التي يُعتقد أنها اختطفت في العراق من قبل جماعة إرهابية محلية منذ ما يقرب من عامين،... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
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وكتب الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد: "لقد أخبرني وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في منتدى دافوس الاقتصادي، أن الباحثة في جامعة برينستون، إليزابيث تسوركوف، التي احتجزتها ميليشيا عراقية كرهينة، على قيد الحياة، وأكد أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يعمل على إطلاق سراحها". وكانت، إليزابيث تسوركوف، وهي طالبة تبلغ من العمر 38 عاما في جامعة برينستون، اختفت في العاصمة العراقية بغداد منذ مارس/ آذار 2023، أثناء قيامها بأبحاث للحصول على الدكتوراه.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مسؤول إسرائيلي بارز، إن تل أبيب تعمل مع حلفائها في محاولة متجددة لتحرير تسوركوف.وجاء بيان المسؤول بعدما التقى مبعوثون خاصون لشؤون المحتجزين، بأسرة إليزابيث تسوركوف، وطلبت إسرائيل من الممثلين من أمريكا وبريطانيا وألمانيا والنمسا وكندا، أن يضغطوا على سفاراتهم في بغداد على الحكومة العراقية والبحث عن طريقة لبدء المفاوضات.وقال المسؤول الإسرائيلي إنه بعد أشهر من الجهود السرية، تعتقد إسرائيل أن "التغييرات في المنطقة" خلقت فرصة للعمل علنا من أجل إطلاق سراحها.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، اعترفت الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، التي قُبض عليها في العراق، بأنها كانت تعمل لصالح الموساد والاستخبارات الأمريكية في العراق وسوريا.وقالت تسوركوف في مقطع الفيديو الذي بثته القناة: "لقد عملت لصالح الموساد والاستخبارات المركزية الأمريكية. عملت في سوريا من أجل إقامة علاقات بين سوريا و"قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) شمال شرقي الدولة. لقد زرتها في سنة 2022 بصفتي تابعة للموساد والاستخبارات المركزية الأمريكية".وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهم كتائب "حزب الله" العراقية بخطف الباحثة الأمنية الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف في مارس/ آذار الماضي.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العراق, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العراق, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

وزير الخارجية العراقي: الفتاة الإسرائيلية المحتجزة لدى جماعة مسلحة عراقية "على قيد الحياة"

16:44 GMT 23.01.2025
© AP Photo / Eric Tuckerصورة "سيلفي" التقطت في عام 2018، وتجمع بين إيما تسوركوف، على اليمين، وشقيقتها، إليزابيث تسوركوف، في وادي سانتا كلارا، ولاية كاليفورنيا الأمريكية
صورة سيلفي التقطت في عام 2018، وتجمع بين إيما تسوركوف، على اليمين، وشقيقتها، إليزابيث تسوركوف، في وادي سانتا كلارا، ولاية كاليفورنيا الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
صورة "سيلفي" التقطت في عام 2018، وتجمع بين إيما تسوركوف، على اليمين، وشقيقتها، إليزابيث تسوركوف، في وادي سانتا كلارا، ولاية كاليفورنيا الأمريكية
© AP Photo / Eric Tucker
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قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، إن الباحثة الإسرائيلية، التي يُعتقد أنها اختطفت في العراق من قبل جماعة إرهابية محلية منذ ما يقرب من عامين، على قيد الحياة، وأن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يعمل على إطلاق سراحها.
وكتب الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد: "لقد أخبرني وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في منتدى دافوس الاقتصادي، أن الباحثة في جامعة برينستون، إليزابيث تسوركوف، التي احتجزتها ميليشيا عراقية كرهينة، على قيد الحياة، وأكد أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يعمل على إطلاق سراحها".
وكانت، إليزابيث تسوركوف، وهي طالبة تبلغ من العمر 38 عاما في جامعة برينستون، اختفت في العاصمة العراقية بغداد منذ مارس/ آذار 2023، أثناء قيامها بأبحاث للحصول على الدكتوراه.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مسؤول إسرائيلي بارز، إن تل أبيب تعمل مع حلفائها في محاولة متجددة لتحرير تسوركوف.
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وجاء بيان المسؤول بعدما التقى مبعوثون خاصون لشؤون المحتجزين، بأسرة إليزابيث تسوركوف، وطلبت إسرائيل من الممثلين من أمريكا وبريطانيا وألمانيا والنمسا وكندا، أن يضغطوا على سفاراتهم في بغداد على الحكومة العراقية والبحث عن طريقة لبدء المفاوضات.
وقال المسؤول الإسرائيلي إنه بعد أشهر من الجهود السرية، تعتقد إسرائيل أن "التغييرات في المنطقة" خلقت فرصة للعمل علنا من أجل إطلاق سراحها.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، اعترفت الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، التي قُبض عليها في العراق، بأنها كانت تعمل لصالح الموساد والاستخبارات الأمريكية في العراق وسوريا.
وقالت تسوركوف في مقطع الفيديو الذي بثته القناة: "لقد عملت لصالح الموساد والاستخبارات المركزية الأمريكية. عملت في سوريا من أجل إقامة علاقات بين سوريا و"قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) شمال شرقي الدولة. لقد زرتها في سنة 2022 بصفتي تابعة للموساد والاستخبارات المركزية الأمريكية".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتهم كتائب "حزب الله" العراقية بخطف الباحثة الأمنية الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف في مارس/ آذار الماضي.
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