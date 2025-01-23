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القوات الروسية تحرر بلدة سولينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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29 د
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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27 د
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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مهرجان الفوانيس الملونة يضيء سماء الصين
مهرجان الفوانيس الملونة يضيء سماء الصين
سبوتنيك عربي
جمع فريق عمل وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمهرجان الفوانيس الملونة الذي يقام في مدينة قوانغتشو الصينية، في الفترة من 22 يناير/ كانون الثاني إلى 30 مارس/ آذار،... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم, الصين
фото, صور, العالم, الصين

مهرجان الفوانيس الملونة يضيء سماء الصين

10:08 GMT 23.01.2025
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جمع فريق عمل وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمهرجان الفوانيس الملونة الذي يقام في مدينة قوانغتشو الصينية، في الفترة من 22 يناير/ كانون الثاني إلى 30 مارس/ آذار، حيث يجسد المهرجان فن الإضاءة والسحر الثقافي للمنطقة.
© Getty Images / VCG/Wang Qingwu

عرض فانوس "آلهة الأزهار" يضيء خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.

عرض فانوس &quot;آلهة الأزهار&quot; يضيء خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/Wang Qingwu

عرض فانوس "آلهة الأزهار" يضيء خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.

© Getty Images / VCG/Wang Qingwu

أشخاص يشاهدون عروض الفوانيس الملونة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.

أشخاص يشاهدون عروض الفوانيس الملونة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية. - سبوتنيك عربي
2/9
© Getty Images / VCG/Wang Qingwu

أشخاص يشاهدون عروض الفوانيس الملونة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.

© Getty Images / VCG/China News Service/Chen Jimin

عشاق فن الهانفو يقفون لالتقاط صورة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.

عشاق فن الهانفو يقفون لالتقاط صورة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية. - سبوتنيك عربي
3/9
© Getty Images / VCG/China News Service/Chen Jimin

عشاق فن الهانفو يقفون لالتقاط صورة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.

© Getty Images / VCG/China News Service/Chen Jimin

أشخاص يشاهدون عروض الفوانيس الملونة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.

أشخاص يشاهدون عروض الفوانيس الملونة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية. - سبوتنيك عربي
4/9
© Getty Images / VCG/China News Service/Chen Jimin

أشخاص يشاهدون عروض الفوانيس الملونة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.

© Getty Images / VCG/Wang Qingwu

عروض الفوانيس الملونة تضيء خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.

عروض الفوانيس الملونة تضيء خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية. - سبوتنيك عربي
5/9
© Getty Images / VCG/Wang Qingwu

عروض الفوانيس الملونة تضيء خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.

© Getty Images / VCG/Wang Qingwu

زوار يشاهدون عروض الفوانيس الملونة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.

زوار يشاهدون عروض الفوانيس الملونة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية. - سبوتنيك عربي
6/9
© Getty Images / VCG/Wang Qingwu

زوار يشاهدون عروض الفوانيس الملونة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.

© Getty Images / VCG/Wang Qingwu

زوار يشاهدون عروض الفوانيس الملونة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.

زوار يشاهدون عروض الفوانيس الملونة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية. - سبوتنيك عربي
7/9
© Getty Images / VCG/Wang Qingwu

زوار يشاهدون عروض الفوانيس الملونة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.

© Getty Images / VCG/China News Service/Chen Jimin

أشخاص يشاهدون عروض الفوانيس "الأوبرا الكانتونية" خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.

أشخاص يشاهدون عروض الفوانيس &quot;الأوبرا الكانتونية&quot; خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية. - سبوتنيك عربي
8/9
© Getty Images / VCG/China News Service/Chen Jimin

أشخاص يشاهدون عروض الفوانيس "الأوبرا الكانتونية" خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.

© Getty Images / VCG/China News Service/Chen Jimin

عروض الفوانيس الملونة تضيء خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.

عروض الفوانيس الملونة تضيء خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية. - سبوتنيك عربي
9/9
© Getty Images / VCG/China News Service/Chen Jimin

عروض الفوانيس الملونة تضيء خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.

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