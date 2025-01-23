مهرجان الفوانيس الملونة يضيء سماء الصين

عرض فانوس "آلهة الأزهار" يضيء خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.
عرض فانوس "آلهة الأزهار" يضيء خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.
أشخاص يشاهدون عروض الفوانيس الملونة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.
أشخاص يشاهدون عروض الفوانيس الملونة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.
عشاق فن الهانفو يقفون لالتقاط صورة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.
عشاق فن الهانفو يقفون لالتقاط صورة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.
أشخاص يشاهدون عروض الفوانيس الملونة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.
أشخاص يشاهدون عروض الفوانيس الملونة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.
عروض الفوانيس الملونة تضيء خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.
عروض الفوانيس الملونة تضيء خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.
زوار يشاهدون عروض الفوانيس الملونة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.
زوار يشاهدون عروض الفوانيس الملونة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.
زوار يشاهدون عروض الفوانيس الملونة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.
زوار يشاهدون عروض الفوانيس الملونة خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.
أشخاص يشاهدون عروض الفوانيس "الأوبرا الكانتونية" خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.
أشخاص يشاهدون عروض الفوانيس "الأوبرا الكانتونية" خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.
عروض الفوانيس الملونة تضيء خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.
عروض الفوانيس الملونة تضيء خلال مهرجان فوانيس منطقة الخليج الكبرى لعام 2025 في منطقة نانشا في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.