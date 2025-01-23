أطرف الصور لهذا الأسبوع

لقطة طريفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نائبه جيه دي فانس، برفقة ابنه الذي غلبه النعاس خلال احتفال تنصيب الرئيس في واشنطن.
لقطة طريفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نائبه جيه دي فانس، برفقة ابنه الذي غلبه النعاس خلال احتفال تنصيب الرئيس في واشنطن.
صورة لأشبال الأسود في مستشفى رعاية الحيوانات البرية "بيت النمر" بالقرب من قرية كيربيشني في مقاطعة لينينغراد، روسيا.
صورة لأشبال الأسود في مستشفى رعاية الحيوانات البرية "بيت النمر" بالقرب من قرية كيربيشني في مقاطعة لينينغراد، روسيا.
أنصار الرئيس ترامب يتجمعون في ساحة "كابيتال وان" عشية التنصيب لحضور "مسيرة النصر" في واشنطن، الولايات المتحدة.
أنصار الرئيس ترامب يتجمعون في ساحة "كابيتال وان" عشية التنصيب لحضور "مسيرة النصر" في واشنطن، الولايات المتحدة.
الممثل رايان بينسيتي، والممثلة تيفين دافيوت، في جلسة التصوير الخاصة بفيلم "Avec Ou Sans Enfants" خلال مهرجان "ألب دويز" الدولي الثامن والعشرين للأفلام الكوميدية، فرنسا.
الممثل رايان بينسيتي، والممثلة تيفين دافيوت، في جلسة التصوير الخاصة بفيلم "Avec Ou Sans Enfants" خلال مهرجان "ألب دويز" الدولي الثامن والعشرين للأفلام الكوميدية، فرنسا.
سيدة أمريكية تحاول ترميم رجل الثلج الذي بدأ بالذوبان، في اليوم التالي لعاصفة ثلجية قياسية في ريفر ريدج، في ضواحي نيو أورليانز، الولايات المتحدة.
سيدة أمريكية تحاول ترميم رجل الثلج الذي بدأ بالذوبان، في اليوم التالي لعاصفة ثلجية قياسية في ريفر ريدج، في ضواحي نيو أورليانز، الولايات المتحدة.
صورة لمئات المؤمنين المسيحيين الأرثوذكس وهم يسبحون للحصول على صليب ألقاه الأسقف الأرثوذكسي المقدوني "تيموتيج" في المياه المتجمدة لبحيرة أوهريد، خلال احتفال عيد الغطاس في مدينة أوهريد الجنوبية الغربية، شمال مقدونيا.
صورة لمئات المؤمنين المسيحيين الأرثوذكس وهم يسبحون للحصول على صليب ألقاه الأسقف الأرثوذكسي المقدوني "تيموتيج" في المياه المتجمدة لبحيرة أوهريد، خلال احتفال عيد الغطاس في مدينة أوهريد الجنوبية الغربية، شمال مقدونيا.
لقطة طريفة للرئيس السابق جورج دبليو بوش، وزوجته لورا بوش، خلال حفل تنصيب الرئيس ترامب في قاعة روتندا، في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن.
لقطة طريفة للرئيس السابق جورج دبليو بوش، وزوجته لورا بوش، خلال حفل تنصيب الرئيس ترامب في قاعة روتندا، في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن.
الباندا العملاقة "مينغ مينغ" تلعب مع طفلها "مي تشو" في حديقة سفاري قوانغتشو شيميلونج، في مقاطعة قوانغدونغ الصينية.
الباندا العملاقة "مينغ مينغ" تلعب مع طفلها "مي تشو" في حديقة سفاري قوانغتشو شيميلونج، في مقاطعة قوانغدونغ الصينية.
لقطة طريفة للمستشار الألماني أولاف شولتز، وهو يحاول إيقاف وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قبل اجتماع لمجلس الوزراء في برلين، ألمانيا.
لقطة طريفة للمستشار الألماني أولاف شولتز، وهو يحاول إيقاف وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قبل اجتماع لمجلس الوزراء في برلين، ألمانيا.
صورة لأعضاء فريق البحث والإنقاذ (K9) في أيرلندا الشمالية، والذي فشل مؤخرًا في الحصول على عضوية سجل البحث والإنقاذ التابع لوزارة العدل.
صورة لأعضاء فريق البحث والإنقاذ (K9) في أيرلندا الشمالية، والذي فشل مؤخرًا في الحصول على عضوية سجل البحث والإنقاذ التابع لوزارة العدل.