أطرف الصور لهذا الأسبوع

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سيدة أمريكية تحاول ترميم رجل الثلج الذي بدأ بالذوبان، في اليوم التالي لعاصفة ثلجية قياسية في ريفر ريدج، في ضواحي نيو أورليانز، الولايات المتحدة.