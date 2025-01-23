أطرف الصور لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: عملية الضفة الغربية سياسية للحفاظ على الائتلاف
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الوضع في غزة مع استمرار المرحلة الأولى من الهدنة ومستقبل القطاع وحركة حماس
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
13:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور مثيرة لهذا الأسبوع، رصدتها عدسات الكاميرات، في مختلف أنحاء العالم. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
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العالم
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

11:20 GMT 23.01.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور مثيرة لهذا الأسبوع، رصدتها عدسات الكاميرات، في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Matt Rourke

لقطة طريفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نائبه جيه دي فانس، برفقة ابنه الذي غلبه النعاس خلال احتفال تنصيب الرئيس في واشنطن.

لقطة طريفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نائبه جيه دي فانس، برفقة ابنه الذي غلبه النعاس خلال احتفال تنصيب الرئيس في واشنطن. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Matt Rourke

لقطة طريفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نائبه جيه دي فانس، برفقة ابنه الذي غلبه النعاس خلال احتفال تنصيب الرئيس في واشنطن.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأشبال الأسود في مستشفى رعاية الحيوانات البرية "بيت النمر" بالقرب من قرية كيربيشني في مقاطعة لينينغراد، روسيا.

صورة لأشبال الأسود في مستشفى رعاية الحيوانات البرية &quot;بيت النمر&quot; بالقرب من قرية كيربيشني في مقاطعة لينينغراد، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأشبال الأسود في مستشفى رعاية الحيوانات البرية "بيت النمر" بالقرب من قرية كيربيشني في مقاطعة لينينغراد، روسيا.

© Getty Images / Anadolu/Celal Gunes

أنصار الرئيس ترامب يتجمعون في ساحة "كابيتال وان" عشية التنصيب لحضور "مسيرة النصر" في واشنطن، الولايات المتحدة.

أنصار الرئيس ترامب يتجمعون في ساحة &quot;كابيتال وان&quot; عشية التنصيب لحضور &quot;مسيرة النصر&quot; في واشنطن، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Celal Gunes

أنصار الرئيس ترامب يتجمعون في ساحة "كابيتال وان" عشية التنصيب لحضور "مسيرة النصر" في واشنطن، الولايات المتحدة.

© Getty Images / Dominique Charriau

الممثل رايان بينسيتي، والممثلة تيفين دافيوت، في جلسة التصوير الخاصة بفيلم "Avec Ou Sans Enfants" خلال مهرجان "ألب دويز" الدولي الثامن والعشرين للأفلام الكوميدية، فرنسا.

الممثل رايان بينسيتي، والممثلة تيفين دافيوت، في جلسة التصوير الخاصة بفيلم &quot;Avec Ou Sans Enfants&quot; خلال مهرجان &quot;ألب دويز&quot; الدولي الثامن والعشرين للأفلام الكوميدية، فرنسا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Dominique Charriau

الممثل رايان بينسيتي، والممثلة تيفين دافيوت، في جلسة التصوير الخاصة بفيلم "Avec Ou Sans Enfants" خلال مهرجان "ألب دويز" الدولي الثامن والعشرين للأفلام الكوميدية، فرنسا.

© AP Photo / Gerald Herbert

سيدة أمريكية تحاول ترميم رجل الثلج الذي بدأ بالذوبان، في اليوم التالي لعاصفة ثلجية قياسية في ريفر ريدج، في ضواحي نيو أورليانز، الولايات المتحدة.

سيدة أمريكية تحاول ترميم رجل الثلج الذي بدأ بالذوبان، في اليوم التالي لعاصفة ثلجية قياسية في ريفر ريدج، في ضواحي نيو أورليانز، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Gerald Herbert

سيدة أمريكية تحاول ترميم رجل الثلج الذي بدأ بالذوبان، في اليوم التالي لعاصفة ثلجية قياسية في ريفر ريدج، في ضواحي نيو أورليانز، الولايات المتحدة.

© Getty Images / Anadolu/Nake Batev

صورة لمئات المؤمنين المسيحيين الأرثوذكس وهم يسبحون للحصول على صليب ألقاه الأسقف الأرثوذكسي المقدوني "تيموتيج" في المياه المتجمدة لبحيرة أوهريد، خلال احتفال عيد الغطاس في مدينة أوهريد الجنوبية الغربية، شمال مقدونيا.

صورة لمئات المؤمنين المسيحيين الأرثوذكس وهم يسبحون للحصول على صليب ألقاه الأسقف الأرثوذكسي المقدوني &quot;تيموتيج&quot; في المياه المتجمدة لبحيرة أوهريد، خلال احتفال عيد الغطاس في مدينة أوهريد الجنوبية الغربية، شمال مقدونيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Nake Batev

صورة لمئات المؤمنين المسيحيين الأرثوذكس وهم يسبحون للحصول على صليب ألقاه الأسقف الأرثوذكسي المقدوني "تيموتيج" في المياه المتجمدة لبحيرة أوهريد، خلال احتفال عيد الغطاس في مدينة أوهريد الجنوبية الغربية، شمال مقدونيا.

© AP Photo / Pool/Julia Demaree Nikhinson

لقطة طريفة للرئيس السابق جورج دبليو بوش، وزوجته لورا بوش، خلال حفل تنصيب الرئيس ترامب في قاعة روتندا، في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن.

لقطة طريفة للرئيس السابق جورج دبليو بوش، وزوجته لورا بوش، خلال حفل تنصيب الرئيس ترامب في قاعة روتندا، في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Pool/Julia Demaree Nikhinson

لقطة طريفة للرئيس السابق جورج دبليو بوش، وزوجته لورا بوش، خلال حفل تنصيب الرئيس ترامب في قاعة روتندا، في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن.

© Getty Images / China News Service/Chen Jimin

الباندا العملاقة "مينغ مينغ" تلعب مع طفلها "مي تشو" في حديقة سفاري قوانغتشو شيميلونج، في مقاطعة قوانغدونغ الصينية.

الباندا العملاقة &quot;مينغ مينغ&quot; تلعب مع طفلها &quot;مي تشو&quot; في حديقة سفاري قوانغتشو شيميلونج، في مقاطعة قوانغدونغ الصينية. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / China News Service/Chen Jimin

الباندا العملاقة "مينغ مينغ" تلعب مع طفلها "مي تشو" في حديقة سفاري قوانغتشو شيميلونج، في مقاطعة قوانغدونغ الصينية.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

لقطة طريفة للمستشار الألماني أولاف شولتز، وهو يحاول إيقاف وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قبل اجتماع لمجلس الوزراء في برلين، ألمانيا.

لقطة طريفة للمستشار الألماني أولاف شولتز، وهو يحاول إيقاف وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قبل اجتماع لمجلس الوزراء في برلين، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ebrahim Noroozi

لقطة طريفة للمستشار الألماني أولاف شولتز، وهو يحاول إيقاف وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قبل اجتماع لمجلس الوزراء في برلين، ألمانيا.

© Getty Images / PA Images/Liam McBurney

صورة لأعضاء فريق البحث والإنقاذ (K9) في أيرلندا الشمالية، والذي فشل مؤخرًا في الحصول على عضوية سجل البحث والإنقاذ التابع لوزارة العدل.

صورة لأعضاء فريق البحث والإنقاذ (K9) في أيرلندا الشمالية، والذي فشل مؤخرًا في الحصول على عضوية سجل البحث والإنقاذ التابع لوزارة العدل. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / PA Images/Liam McBurney

صورة لأعضاء فريق البحث والإنقاذ (K9) في أيرلندا الشمالية، والذي فشل مؤخرًا في الحصول على عضوية سجل البحث والإنقاذ التابع لوزارة العدل.

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