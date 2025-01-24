https://sarabic.ae/20250124/الاستخبارات-الروسية-بعض-النخب-الغربية-قد-تحاول-خدمة-لمصالحها-الخاصة-إشعال-صراعات-دولية-1097093565.html
الاستخبارات الروسية: بعض النخب الغربية قد تحاول خدمة لمصالحها الخاصة إشعال صراعات دولية
الاستخبارات الروسية: بعض النخب الغربية قد تحاول خدمة لمصالحها الخاصة إشعال صراعات دولية
سبوتنيك عربي
صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، بأنه لا يمكن استبعاد أن تحاول بعض النخب الغربية خدمة لمصالحها الخاصة إشعال صراعات دولية. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T01:13+0000
2025-01-24T01:13+0000
2025-01-24T01:13+0000
سيرغي ناريشكين
روسيا
الاستخبارات الروسية
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موسكو – سبوتنيك. وأشار ناريشكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أن العالم يشهد حاليا مرحلة انتقالية من نظام عالمي أحادي القطبية، آيل إلى الزوال، نحو نظام عالمي جديد وعادل. مؤكدا أن هذه العملية ليست سهلة وتحمل مخاطرها الخاصة.وأشار إلى انه في الوقت نفسه، تظهر في العالم قوى جديدة قوية وذات نفوذ، لديها إمكانات تنموية كبيرة وقدرة على ضمان الأمن والاستقرار في العالم.وأضاف ناريشكين: "مع ذلك، لا يمكن استبعاد أن تقوم بعض النخب الغربية، أو ما يسمى بالنخب، باتخاذ إجراءات لإشعال صراعات دولية معينة".
https://sarabic.ae/20211127/فقاعة-كبيرة-الاستخبارات-الروسية-توضح-سبب-زعم-الولايات-المتحدة-أن-روسيا-تستعد-لغزو-أوكرانيا-1053321665.html
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سيرغي ناريشكين, روسيا, الاستخبارات الروسية
سيرغي ناريشكين, روسيا, الاستخبارات الروسية
الاستخبارات الروسية: بعض النخب الغربية قد تحاول خدمة لمصالحها الخاصة إشعال صراعات دولية
حصري
صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، بأنه لا يمكن استبعاد أن تحاول بعض النخب الغربية خدمة لمصالحها الخاصة إشعال صراعات دولية.
موسكو – سبوتنيك. وأشار ناريشكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أن العالم يشهد حاليا مرحلة انتقالية من نظام عالمي أحادي القطبية، آيل إلى الزوال، نحو نظام عالمي جديد وعادل. مؤكدا أن هذه العملية ليست سهلة وتحمل مخاطرها الخاصة.
وقال: "القوة المهيمنة السابقة، المتمثلة في الولايات المتحدة، تتراجع تدريجيا وتفقد السيطرة".
وأشار إلى انه في الوقت نفسه، تظهر في العالم قوى جديدة قوية وذات نفوذ، لديها إمكانات تنموية كبيرة وقدرة على ضمان الأمن والاستقرار في العالم.
27 نوفمبر 2021, 09:52 GMT
وأضاف ناريشكين: "مع ذلك، لا يمكن استبعاد أن تقوم بعض النخب الغربية، أو ما يسمى بالنخب، باتخاذ إجراءات لإشعال صراعات دولية معينة".