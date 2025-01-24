https://sarabic.ae/20250124/السودان-يرد-على-مزاعم-تعذيب-مواطنات-في-سجن-ليبي-1097117898.html
السودان يرد على مزاعم تعذيب مواطنات في سجن ليبي
السودان يرد على مزاعم تعذيب مواطنات في سجن ليبي
سبوتنيك عربي
نفت سفارة جمهورية السودان في طرابلس مزاعم وسائل إعلام بريطانية حول تعرض مهاجرات سودانيات للعنف والاعتداء في سجن أبو سليم غرب ليبيا. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T14:46+0000
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ونقل موقع "أخبار السودان" عن السفارة السودانية بيانا رسميا، قالت فيها إنها لم تتلق أي شكاوى أو بلاغات بهذا الخصوص، مشيدةً بتعاون جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والدعم المقدم للوافدين السودانيين، وحرصه على التواصل المستمر لإخلاء سبيلهم، امتثالاً لتوجيهات حكومة الوحدة بمعاملة السودانيين معاملة الليبيين".وأثنت السفارة على التنسيق مع إدارة سجن أبو سليم والسجون الليبية الأخرى، وحرصها على إطلاق سراح المحتجزين السودانيين، واصفة تقرير بريطاني بأنه "غير دقيق ويفتقر إلى المصداقية" بسبب تركيزه على السودانيين دون غيرهم من الوافدين.وكانت وسائل إعلام بريطانية قد أصدرت تقريرا، يوم الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني الجاري، تحدث فيه معاناة المهاجرات السودانيات في ليبيا بعد فرارهن من الحرب في السودان، وزعم التقرير أنه ينقل شهادات خمس نساء تعرضن للعنف والاستغلال، بما في ذلك الاغتصاب والاحتجاز التعسفي والاعتداء الجسدي، على أيدي مهربي البشر ومواطنين ليبيين وحتى داخل مراكز الاحتجاز الرسمية.يشير التقرير إلى أن النساء السودانيات، خاصة العاملات في المنازل، هنّ الأكثر عرضة للعنف الجنسي في ليبيا، وأن عدم اعتراف ليبيا بوضع اللاجئ يعيق وصولهن إلى العدالة، كما يسلط التقرير الضوء على ضعف دور مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في توفير الحماية لهن.وفي نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، عن "وصول أكثر من 180 ألف لاجئ سوداني إلى ليبيا منذ بداية الصراع في السودان في أبريل/ نيسان عام 2023".وقالت المفوضية، في تقرير لها، إن "أكثر من 34 ألف شخص سجلوا لدى المفوضية بعد انتهاء الصراع في المنطقة ما رفع العدد الإجمالي في مراكز التسجيل التابعة لها في طرابلس إلى 53.5 ألف شخص".وأفاد التقرير بوصول نحو 128 ألف سوداني، أي بمعدل 400 إلى 500 وافد جديد يوميا، في الكفرة، معتبرة أن الطبيعة غير المنتظمة للدخول، والبيانات العشوائية التي تتقاسمها السلطات، والحدود البرية النائية الشاسعة مع تشاد ومصر والسودان، إلى جانب التحركات نحو المدن على طول الساحل، يظل من الصعب توفير عدد دقيق للاجئين السودانيين.
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, بريطانيا
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, بريطانيا
السودان يرد على مزاعم تعذيب مواطنات في سجن ليبي
نفت سفارة جمهورية السودان في طرابلس مزاعم وسائل إعلام بريطانية حول تعرض مهاجرات سودانيات للعنف والاعتداء في سجن أبو سليم غرب ليبيا.
ونقل موقع
"أخبار السودان" عن السفارة السودانية بيانا رسميا، قالت فيها إنها لم تتلق أي شكاوى أو بلاغات بهذا الخصوص، مشيدةً بتعاون جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والدعم المقدم للوافدين السودانيين، وحرصه على التواصل المستمر لإخلاء سبيلهم، امتثالاً لتوجيهات حكومة الوحدة بمعاملة السودانيين معاملة الليبيين".
وأثنت السفارة على التنسيق مع إدارة سجن أبو سليم والسجون الليبية الأخرى، وحرصها على إطلاق سراح المحتجزين السودانيين، واصفة تقرير بريطاني بأنه "غير دقيق ويفتقر إلى المصداقية" بسبب تركيزه على السودانيين دون غيرهم من الوافدين.
وكانت وسائل إعلام بريطانية قد أصدرت تقريرا، يوم الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني الجاري، تحدث فيه معاناة المهاجرات السودانيات في ليبيا بعد فرارهن من الحرب في السودان، وزعم التقرير أنه ينقل شهادات خمس نساء تعرضن للعنف والاستغلال، بما في ذلك الاغتصاب والاحتجاز التعسفي والاعتداء الجسدي، على أيدي مهربي البشر ومواطنين ليبيين وحتى داخل مراكز الاحتجاز الرسمية.
يشير التقرير إلى أن النساء السودانيات، خاصة العاملات في المنازل، هنّ الأكثر عرضة للعنف الجنسي في ليبيا، وأن عدم اعتراف ليبيا بوضع اللاجئ يعيق وصولهن إلى العدالة، كما يسلط التقرير الضوء على ضعف دور مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في توفير الحماية لهن.
وفي نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا
، عن "وصول أكثر من 180 ألف لاجئ سوداني إلى ليبيا منذ بداية الصراع في السودان في أبريل/ نيسان عام 2023".
وقالت المفوضية، في تقرير لها، إن "أكثر من 34 ألف شخص سجلوا لدى المفوضية بعد انتهاء الصراع في المنطقة ما رفع العدد الإجمالي في مراكز التسجيل التابعة لها في طرابلس إلى 53.5 ألف شخص".
وأفاد التقرير بوصول نحو 128 ألف سوداني، أي بمعدل 400 إلى 500 وافد جديد يوميا، في الكفرة، معتبرة أن الطبيعة غير المنتظمة للدخول، والبيانات العشوائية التي تتقاسمها السلطات، والحدود البرية النائية الشاسعة مع تشاد ومصر والسودان، إلى جانب التحركات نحو المدن على طول الساحل، يظل من الصعب توفير عدد دقيق للاجئين السودانيين.