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بدء العمل في مشروع الربط السككي بين إيران والعراق
بدء العمل في مشروع الربط السككي بين إيران والعراق
سبوتنيك عربي
انطلقت الأعمال التنفيذية لإنشاء مشروع الربط السككي بين إيران والعراق، باعتباره أحد أهم المشاريع السككية في إيران. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T10:30+0000
2025-01-24T10:30+0000
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وأوضحت وكالة مهر للأنباء، مساء أمس الخميس، بأن تدشين المشروع السككي بين إيران والعراق خلال زيارة فرزانه صادق وزيرة الطرق الإيرانية إلى محافظة خوزستان الإيرانية.وأشارت إلى أن هذا المشروع السككي يعد خطوة هامة في تعزيز البنية التحتية للنقل بين البلدين، حيث نقلت الوكالة عن الوزيرة الإيرانية فرزانه صادق، أن "أول زيارة عمل لي بعد أن نلت ثقة مجلس الشورى الإسلامي كانت جولة تفقدية للحدود، والتي شملت معبر شلمجه. كما أن أول زيارة خارجية قمت بها برفقة مسعود بزشكيان كانت إلى العراق، واليوم، أتشرف بتمثيل الحكومة في خرمشهر وشلمجه".وأشارت صادق إلى بدء العمليات التنفيذية لمشروع الربط السككي بين محافظة شلمجه الإيرانية والبصرة العراقية، مؤكدة أن "هذا المشروع ليس مجرد بنية تحتية عادية، بل هو مبادرة استراتيجية ذات أهمية جغرافية واتصالية كبرى".وفي الأول من شهر سبتمبر/أيلول 2023، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن "هذا المشروع من مشاريع النقل المهمة في المنطقة، وسيسهم بشكل فعال، في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق".ويشار إلى أن رزاق محيبس، وزير النقل العراقي، قد أعلن، في 6 نيسان/ أبريل 2023، عن اتفاق بلاده مع الجانب الإيراني على مشروع الربط السككي لنقل المسافرين عبر خط سكك الحديد شلامجة - البصرة، مشددا على أهمية الربط السككي بين البلدين لـ"نقل المسافرين، لا سيما في أيام الزيارات الدينية.وبدورها، أكدت وزارة النقل العراقية أن الاتفاق المبرم مع الجانب الإيراني بشأن مشروع الربط السككي، ينص على أن يتحمل العراق مسؤولية إنشاء الخط السككي والمحطات والمواقع، في حين يتكفل الجانب الإيراني بإنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وإزالة الألغام على طول 16 كيلومترًا ضمن المشروع.
https://sarabic.ae/20230907/ما-هى-مكاسب-مشروع-الربط-السككي-بين-العراق-وإيران-1080801366.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار

بدء العمل في مشروع الربط السككي بين إيران والعراق

10:30 GMT 24.01.2025
© Photo / unsplash/Josh Nezonقطار
قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© Photo / unsplash/Josh Nezon
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انطلقت الأعمال التنفيذية لإنشاء مشروع الربط السككي بين إيران والعراق، باعتباره أحد أهم المشاريع السككية في إيران.
وأوضحت وكالة مهر للأنباء، مساء أمس الخميس، بأن تدشين المشروع السككي بين إيران والعراق خلال زيارة فرزانه صادق وزيرة الطرق الإيرانية إلى محافظة خوزستان الإيرانية.
قطار في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
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وأشارت إلى أن هذا المشروع السككي يعد خطوة هامة في تعزيز البنية التحتية للنقل بين البلدين، حيث نقلت الوكالة عن الوزيرة الإيرانية فرزانه صادق، أن "أول زيارة عمل لي بعد أن نلت ثقة مجلس الشورى الإسلامي كانت جولة تفقدية للحدود، والتي شملت معبر شلمجه. كما أن أول زيارة خارجية قمت بها برفقة مسعود بزشكيان كانت إلى العراق، واليوم، أتشرف بتمثيل الحكومة في خرمشهر وشلمجه".
وأشارت صادق إلى بدء العمليات التنفيذية لمشروع الربط السككي بين محافظة شلمجه الإيرانية والبصرة العراقية، مؤكدة أن "هذا المشروع ليس مجرد بنية تحتية عادية، بل هو مبادرة استراتيجية ذات أهمية جغرافية واتصالية كبرى".
وفي الأول من شهر سبتمبر/أيلول 2023، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن "هذا المشروع من مشاريع النقل المهمة في المنطقة، وسيسهم بشكل فعال، في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق".
ويشار إلى أن رزاق محيبس، وزير النقل العراقي، قد أعلن، في 6 نيسان/ أبريل 2023، عن اتفاق بلاده مع الجانب الإيراني على مشروع الربط السككي لنقل المسافرين عبر خط سكك الحديد شلامجة - البصرة، مشددا على أهمية الربط السككي بين البلدين لـ"نقل المسافرين، لا سيما في أيام الزيارات الدينية.
وبدورها، أكدت وزارة النقل العراقية أن الاتفاق المبرم مع الجانب الإيراني بشأن مشروع الربط السككي، ينص على أن يتحمل العراق مسؤولية إنشاء الخط السككي والمحطات والمواقع، في حين يتكفل الجانب الإيراني بإنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وإزالة الألغام على طول 16 كيلومترًا ضمن المشروع.
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