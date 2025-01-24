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تونس.. شخص يضرم النار في نفسه بوسط العاصمة ويتسبب في حروق لشرطي
تونس.. شخص يضرم النار في نفسه بوسط العاصمة ويتسبب في حروق لشرطي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء اليوم الجمعة، أن شخصا في منطقة لافايات بتونس العاصمة أضرم النار في جسده وتوجّه نحو أحد أعوان الأمن. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
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وتابعت الوزارة في بيانها، أنه "على إثر ذلك، أطلق عون أمن آخر النار على الشخص الذي أضرم النار في نفسه، لحماية زميله، والذي أصيب بحروق وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج"، وفقا لوكالة أنباء "تونس أفريقيا".وأوضحت وزارة الداخلية التونسية، أنه "تم التعرف على هوية الشخص المتوفى، وتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية".كما أشارت الوزارة إلى إصابة مواطن كان قريبا من موقع الحادثة، وتم نقله إلى المستشفى، وحالته مستقرة.
https://sarabic.ae/20240419/رجل-يضرم-في-نفسه-النار-خارج-قاعة-محاكمة-ترامب-فيديو-1088126492.html
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تونس.. شخص يضرم النار في نفسه بوسط العاصمة ويتسبب في حروق لشرطي

20:48 GMT 24.01.2025
© Photo / Unsplash/ Joshua Newtonنيران
نيران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© Photo / Unsplash/ Joshua Newton
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء اليوم الجمعة، أن شخصا في منطقة لافايات بتونس العاصمة أضرم النار في جسده وتوجّه نحو أحد أعوان الأمن.
وتابعت الوزارة في بيانها، أنه "على إثر ذلك، أطلق عون أمن آخر النار على الشخص الذي أضرم النار في نفسه، لحماية زميله، والذي أصيب بحروق وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج"، وفقا لوكالة أنباء "تونس أفريقيا".
طفايات الحريق متروكة في الحديقة المقابلة لمحكمة مانهاتن الجنائية في مدينة نيويورك بعد أن أضرم رجل النار في نفسه أثناء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مدينة نيويورك، 19 نيسان/ أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
رجل يضرم في نفسه النار خارج قاعة محاكمة ترامب... فيديو
19 أبريل 2024, 18:53 GMT
وأوضحت وزارة الداخلية التونسية، أنه "تم التعرف على هوية الشخص المتوفى، وتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية".
كما أشارت الوزارة إلى إصابة مواطن كان قريبا من موقع الحادثة، وتم نقله إلى المستشفى، وحالته مستقرة.
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