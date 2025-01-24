https://sarabic.ae/20250124/مشهد-طريف-نمر-سيبيري-يواجه-موقفا-غير-متوقع-وسط-الثلوج-فيديو-1097111451.html
مشهد طريف... نمر سيبيري يواجه موقفا غير متوقع وسط الثلوج... فيديو
مشهد طريف... نمر سيبيري يواجه موقفا غير متوقع وسط الثلوج... فيديو
سبوتنيك عربي
تم على مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو طريف لنمر يحاول الاعتناء بنفسه، لكنه واجه عقبة غير متوقعة. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T10:46+0000
2025-01-24T10:46+0000
2025-01-24T10:46+0000
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وقد أظهر الفيديو النمر وهو يحاول تنظيف ولعق فرائه، لكنه فجأة بدأ بالانزلاق على الثلج.ويظهر النمر في الفيديو المنتشر، وهو يحاول مقاومة الثلج وتنظيف نسفه خلال انزلاقه من على الثلج.ما لفت انتباه المتابعين هو إصرار النمر على مواصلة تنظيف نفسه رغم كل العقبات التي واجهته.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشهد طريف... نمر سيبيري يواجه موقفا غير متوقع وسط الثلوج... فيديو
تم على مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو طريف لنمر يحاول الاعتناء بنفسه، لكنه واجه عقبة غير متوقعة.
وقد أظهر الفيديو النمر وهو يحاول تنظيف ولعق فرائه، لكنه فجأة بدأ بالانزلاق على الثلج.
ويظهر النمر في الفيديو المنتشر، وهو يحاول مقاومة الثلج وتنظيف نسفه خلال انزلاقه من على الثلج.
ما لفت انتباه المتابعين هو إصرار النمر على مواصلة تنظيف نفسه رغم كل العقبات التي واجهته.