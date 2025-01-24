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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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المقهى الثقافي
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https://sarabic.ae/20250124/مشهد-طريف-نمر-سيبيري-يواجه-موقفا-غير-متوقع-وسط-الثلوج-فيديو-1097111451.html
مشهد طريف... نمر سيبيري يواجه موقفا غير متوقع وسط الثلوج... فيديو
مشهد طريف... نمر سيبيري يواجه موقفا غير متوقع وسط الثلوج... فيديو
سبوتنيك عربي
تم على مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو طريف لنمر يحاول الاعتناء بنفسه، لكنه واجه عقبة غير متوقعة. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T10:46+0000
2025-01-24T10:46+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وقد أظهر الفيديو النمر وهو يحاول تنظيف ولعق فرائه، لكنه فجأة بدأ بالانزلاق على الثلج.ويظهر النمر في الفيديو المنتشر، وهو يحاول مقاومة الثلج وتنظيف نسفه خلال انزلاقه من على الثلج.ما لفت انتباه المتابعين هو إصرار النمر على مواصلة تنظيف نفسه رغم كل العقبات التي واجهته.
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نادي الفيديو

مشهد طريف... نمر سيبيري يواجه موقفا غير متوقع وسط الثلوج... فيديو

10:46 GMT 24.01.2025
© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Daniil Goncharovنمر صغير يمشي بثقة عبر الثلج في بريمورسكي كراي
نمر صغير يمشي بثقة عبر الثلج في بريمورسكي كراي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© Photo / RGS/The Most Beautiful Country/Daniil Goncharov
تابعنا عبر
تم على مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو طريف لنمر يحاول الاعتناء بنفسه، لكنه واجه عقبة غير متوقعة.
وقد أظهر الفيديو النمر وهو يحاول تنظيف ولعق فرائه، لكنه فجأة بدأ بالانزلاق على الثلج.
ويظهر النمر في الفيديو المنتشر، وهو يحاول مقاومة الثلج وتنظيف نسفه خلال انزلاقه من على الثلج.
ما لفت انتباه المتابعين هو إصرار النمر على مواصلة تنظيف نفسه رغم كل العقبات التي واجهته.
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMT
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