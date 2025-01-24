موسكو تكشف عن أبنية متطورة بأسلوب معماري مبتكر

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
13:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: العالم ينتظر من ترامب أن يقود السلام في هذه المعركة التي فرضت على روسيا ولم تختارها
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أعداد النازحين السودانيين تزداد جراء الحرب في البلاد... فهل من منقذ؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:07 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
17:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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موسكو تكشف عن أبنية متطورة بأسلوب معماري مبتكر
موسكو تكشف عن أبنية متطورة بأسلوب معماري مبتكر
سبوتنيك عربي
جمع فريق عمل وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المميزة لأبنية متطورة بأسلوب معماري مبتكر، في العاصمة الروسية موسكو. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

موسكو تكشف عن أبنية متطورة بأسلوب معماري مبتكر

11:51 GMT 24.01.2025
تابعنا عبر
جمع فريق عمل وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المميزة لأبنية متطورة بأسلوب معماري مبتكر، في العاصمة الروسية موسكو.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

المبنى الجديد لجامعة "باومان" التقنية الحكومية في موسكو.

المبنى الجديد لجامعة &quot;باومان&quot; التقنية الحكومية في موسكو. - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
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المبنى الجديد لجامعة "باومان" التقنية الحكومية في موسكو.

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

الحديقة المحيطة بالمبنى الجديد لجامعة "باومان" التقنية الحكومية في موسكو.

الحديقة المحيطة بالمبنى الجديد لجامعة &quot;باومان&quot; التقنية الحكومية في موسكو. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
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الحديقة المحيطة بالمبنى الجديد لجامعة "باومان" التقنية الحكومية في موسكو.

CC BY 4.0 / Пресс-служба Москомархитектуры (cropped photo) /

مشروع المجمع السكني "العائم" "بادايفسكي" في منطقة دوروغوميلوفو

مشروع المجمع السكني &quot;العائم&quot; &quot;بادايفسكي&quot; في منطقة دوروغوميلوفو - سبوتنيك عربي
3/12
CC BY 4.0 / Пресс-служба Москомархитектуры (cropped photo) /

مشروع المجمع السكني "العائم" "بادايفسكي" في منطقة دوروغوميلوفو

CC BY 4.0 / Пресс-служба Москомархитектуры (cropped photo) /

صورة لأحد أبنية مشروع المجمع السكني العائم "بادايفسكي" في منطقة دوروغوميلوفو في موسكو.

صورة لأحد أبنية مشروع المجمع السكني العائم &quot;بادايفسكي&quot; في منطقة دوروغوميلوفو في موسكو. - سبوتنيك عربي
4/12
CC BY 4.0 / Пресс-служба Москомархитектуры (cropped photo) /

صورة لأحد أبنية مشروع المجمع السكني العائم "بادايفسكي" في منطقة دوروغوميلوفو في موسكو.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة للجسر العائم في حديقة "زاريادي" في موسكو.

صورة للجسر العائم في حديقة &quot;زاريادي&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
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صورة للجسر العائم في حديقة "زاريادي" في موسكو.

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

قاعة الحفلات الموسيقية في حديقة "زاريادي" في موسكو.

قاعة الحفلات الموسيقية في حديقة &quot;زاريادي&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Alexey Maishev
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قاعة الحفلات الموسيقية في حديقة "زاريادي" في موسكو.

© Photo / A.Savin

قصر الجمباز الخاص بـ"إيرينا فينر عثمانوفا" على أرض ملعب لوجنيكي في موسكو.

قصر الجمباز الخاص بـ&quot;إيرينا فينر عثمانوفا&quot; على أرض ملعب لوجنيكي في موسكو. - سبوتنيك عربي
7/12
© Photo / A.Savin

قصر الجمباز الخاص بـ"إيرينا فينر عثمانوفا" على أرض ملعب لوجنيكي في موسكو.

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

منظر لقصر الجمباز "إيرينا فينر عثمانوفا" ونصب النصر على تل بوكلونايا، من سطح أحد المباني في شارع لينينسكي بروسبكت، في موسكو.

منظر لقصر الجمباز &quot;إيرينا فينر عثمانوفا&quot; ونصب النصر على تل بوكلونايا، من سطح أحد المباني في شارع لينينسكي بروسبكت، في موسكو. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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منظر لقصر الجمباز "إيرينا فينر عثمانوفا" ونصب النصر على تل بوكلونايا، من سطح أحد المباني في شارع لينينسكي بروسبكت، في موسكو.

CC BY 4.0 / Пресс-служба Москомархитектуры (cropped photo) /

صورة لمشروع مجموعة "لومونوسوف" السكنية.

صورة لمشروع مجموعة &quot;لومونوسوف&quot; السكنية. - سبوتنيك عربي
9/12
CC BY 4.0 / Пресс-служба Москомархитектуры (cropped photo) /

صورة لمشروع مجموعة "لومونوسوف" السكنية.

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لافتتاح المبنى التعليمي والعملي الجديد لجامعة موسكو الحكومية التي تحمل اسم "لومونوسوف".

صورة لافتتاح المبنى التعليمي والعملي الجديد لجامعة موسكو الحكومية التي تحمل اسم &quot;لومونوسوف&quot;. - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لافتتاح المبنى التعليمي والعملي الجديد لجامعة موسكو الحكومية التي تحمل اسم "لومونوسوف".

© Photo / Пресс-служба ГК "Основа"

صورة من سطح المجمع السكني "ريد 7" في موسكو.

صورة من سطح المجمع السكني &quot;ريد 7&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
11/12
© Photo / Пресс-служба ГК "Основа"

صورة من سطح المجمع السكني "ريد 7" في موسكو.

© Photo / Пресс-служба ГК "Основа"

صورة للمجمع السكني "ريد 7" في موسكو.

صورة للمجمع السكني &quot;ريد 7&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
12/12
© Photo / Пресс-служба ГК "Основа"

صورة للمجمع السكني "ريد 7" في موسكو.

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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMT
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