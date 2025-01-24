موسكو تكشف عن أبنية متطورة بأسلوب معماري مبتكر

المبنى الجديد لجامعة "باومان" التقنية الحكومية في موسكو.
المبنى الجديد لجامعة "باومان" التقنية الحكومية في موسكو.
الحديقة المحيطة بالمبنى الجديد لجامعة "باومان" التقنية الحكومية في موسكو.
الحديقة المحيطة بالمبنى الجديد لجامعة "باومان" التقنية الحكومية في موسكو.
مشروع المجمع السكني "العائم" "بادايفسكي" في منطقة دوروغوميلوفو
مشروع المجمع السكني "العائم" "بادايفسكي" في منطقة دوروغوميلوفو
صورة لأحد أبنية مشروع المجمع السكني العائم "بادايفسكي" في منطقة دوروغوميلوفو في موسكو.
صورة لأحد أبنية مشروع المجمع السكني العائم "بادايفسكي" في منطقة دوروغوميلوفو في موسكو.
صورة للجسر العائم في حديقة "زاريادي" في موسكو.
قاعة الحفلات الموسيقية في حديقة "زاريادي" في موسكو.
قاعة الحفلات الموسيقية في حديقة "زاريادي" في موسكو.
قصر الجمباز الخاص بـ"إيرينا فينر عثمانوفا" على أرض ملعب لوجنيكي في موسكو.
منظر لقصر الجمباز "إيرينا فينر عثمانوفا" ونصب النصر على تل بوكلونايا، من سطح أحد المباني في شارع لينينسكي بروسبكت، في موسكو.
منظر لقصر الجمباز "إيرينا فينر عثمانوفا" ونصب النصر على تل بوكلونايا، من سطح أحد المباني في شارع لينينسكي بروسبكت، في موسكو.
صورة لمشروع مجموعة "لومونوسوف" السكنية.
صورة لمشروع مجموعة "لومونوسوف" السكنية.
صورة لافتتاح المبنى التعليمي والعملي الجديد لجامعة موسكو الحكومية التي تحمل اسم "لومونوسوف".
صورة لافتتاح المبنى التعليمي والعملي الجديد لجامعة موسكو الحكومية التي تحمل اسم "لومونوسوف".
صورة من سطح المجمع السكني "ريد 7" في موسكو.
صورة للمجمع السكني "ريد 7" في موسكو.