"إيوين" تحطم الأرقام القياسية وتخلف دمارا كبيرا في بريطانيا وإيرلندا... فيديو
© Photo / unsplash/ NASAعاصفة
© Photo / unsplash/ NASA
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تسببت عاصفة "إيوين" بإلغاء أكثر من ألف رحلة جوية في إيرلندا وبريطانيا، وخلّفت دمارا كبيرا بشبكات الكهرباء، ما أدى لحدوث فوضى وإغلاق العديد من المدارس والجامعات وتعليق لخدمات القطارات.
ورفعت مستويات الإنذار من الأحوال الجوية في جميع أنحاء إيرلندا إلى أعلى مستوياتها، إذ بلغت سرعة الرياح 183 كم/ساعة، ومتوسط سرعة رياح القياسي يبلغ 135 كم/ساعة.
واجتاحت أيرلندا والمملكة المتحدة رياح بقوة إعصار، يوم أمس الجمعة، ما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل والشركات وتعطل المواصلات في شتى أرجاء المنطقة.
🌪"إيوين" تحطم الأرقام القياسية وتخلف دمارا كبيرا في بريطانيا وإيرلندا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 25, 2025
تسببت عاصفة "إيوين" بإلغاء أكثر من ألف رحلة جوية في إيرلندا وبريطانيا، وخلّفت دمارا كبيرا بشبكات الكهربات، ما أدى لحدوث فوضى وإغلاق العديد من المدارس والجامعات وتعليق لخدمات القطارات.
🟧ورفعت مستويات… pic.twitter.com/mtK4q3NH12
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات من سوء الطقس بالنسبة لمناطق في انجلترا وويلز، وحذرت من احتمالات قطع الكهرباء وتعطل حركة السفر، وسط توقعات بهبوب رياح بسرعة 50 ميلا في الساعة في العاصمة لندن.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية البريطاني، أن ظاهرة جوية نادرة وخطيرة تعرف بـ"تيار اللدغة" قد تكون تشكلت فوق أيرلندا.
#StormÉowyn is proving to be a powerful system— Met Office (@metoffice) January 24, 2025
Satellite imagery suggests a sting jet developed early this morning
This brought a 114 mph gust at Mace Head - provisionally the strongest gust ever recorded in Ireland
Learn more about sting jets here 👉 https://t.co/UYBI6l5unx pic.twitter.com/xPZEI79nNP
ويشير مصطلح "تيار اللدغة" إلى "اللّدغة في ذيل" العاصفة، التي تنتج عن تيار هواء مميز ينحدر بسرعة من ارتفاعات عالية، ومع تسارعه نحو الأسفل، يخلق هذا التيار منطقة مركزة من الرياح المدمرة التي قد تتسبب في أضرار كبيرة.