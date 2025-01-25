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https://sarabic.ae/20250125/الشرطة-السعودية-تستدعي-عبد-المجيد-عبد-الله-وأنغام-بعد-قبلة-حارة-على-الملأ-فيديو-1097131169.html
الشرطة السعودية تستدعي عبد المجيد عبد الله وأنغام بعد قبلة حارة على الملأ... فيديو
الشرطة السعودية تستدعي عبد المجيد عبد الله وأنغام بعد قبلة حارة على الملأ... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، جدلاً واسعًا، حيث ظهرت الفنانة المصرية أنغام، مع المطرب السعودي عبد... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T07:38+0000
2025-01-25T07:38+0000
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ويُظهر في الفيديو عبد المجيد عبد الله، وهو يحاول يقبّل أنغام أثناء تحيته لها، ما استدعى تدخل الفنان المصري حسين فهمي، الذي علّق بسخرية، قائلاً: "خلاص بوستين كفاية"، وقد أثار هذا المقطع ردود فعل متباينة وجدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.من جانبها، أعلنت الشرطة السعودية، استدعاء الفنان عبد المجيد عبد الله والفنانة أنغام، وذلك لمخالفتهما "لائحة المحافظة على الذوق العام"، بسبب تقبيل عبد المجيد لأنغام.وعلّق المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، على ما تم تداوله من محتوى مرئي، قائلا: "مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام، فإنه جار استدعاؤهما وتطبيق اللائحة بحقهما، واستكمال الإجراءات النظامية"، على حد قوله.يشار إلى أن لائحة المحافظة على الذوق العام في السعودية، تلزم جميع مرتادي الأماكن العامة باحترام قيم وعادات وتقاليد وثقافة المملكة، وذلك بحسب ما ورد في الموقع الإلكتروني لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي. وتتضمن اللائحة الضوابط التالية:وتُفرض غرامة مالية على كل من يخالف أحكام اللائحة، بحد أقصى 5 آلاف ريال، ويتم تحديد قيمة الغرامة، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة التاسعة من اللائحة، وتُضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى، كما يحق لمن صدر بحقه قرار بغرامة مالية التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة.وتتولى وزارة الداخلية، بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة، تصنيف المخالفات وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وذلك وفق جدول يُعدّ لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
منوعات, أخبار الفنانين في مصر, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار

الشرطة السعودية تستدعي عبد المجيد عبد الله وأنغام بعد قبلة حارة على الملأ... فيديو

07:38 GMT 25.01.2025
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، جدلاً واسعًا، حيث ظهرت الفنانة المصرية أنغام، مع المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله، خلال حفل توزيع جوائز "جوي أووردز".
ويُظهر في الفيديو عبد المجيد عبد الله، وهو يحاول يقبّل أنغام أثناء تحيته لها، ما استدعى تدخل الفنان المصري حسين فهمي، الذي علّق بسخرية، قائلاً: "خلاص بوستين كفاية"، وقد أثار هذا المقطع ردود فعل متباينة وجدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبها، أعلنت الشرطة السعودية، استدعاء الفنان عبد المجيد عبد الله والفنانة أنغام، وذلك لمخالفتهما "لائحة المحافظة على الذوق العام"، بسبب تقبيل عبد المجيد لأنغام.
وعلّق المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، على ما تم تداوله من محتوى مرئي، قائلا: "مخالف للائحة المحافظة على الذوق العام، فإنه جار استدعاؤهما وتطبيق اللائحة بحقهما، واستكمال الإجراءات النظامية"، على حد قوله.
يشار إلى أن لائحة المحافظة على الذوق العام في السعودية، تلزم جميع مرتادي الأماكن العامة باحترام قيم وعادات وتقاليد وثقافة المملكة، وذلك بحسب ما ورد في الموقع الإلكتروني لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي. وتتضمن اللائحة الضوابط التالية:
1.
ضوابط اللباس: يُمنع الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء ملابس تحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.
2.
ضوابط الكتابة والرسم: يُمنع الكتابة أو الرسم أو ما يماثلهما على جدران الأماكن العامة أو مكوناتها أو موجوداتها أو وسائل النقل، إلا بترخيص من الجهة المختصة.
3.
ضوابط السلوك: يُمنع أي قول أو فعل يُسبب إيذاءً أو ضررًا لمرتادي الأماكن العامة، أو يُؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
وتُفرض غرامة مالية على كل من يخالف أحكام اللائحة، بحد أقصى 5 آلاف ريال، ويتم تحديد قيمة الغرامة، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة التاسعة من اللائحة، وتُضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى، كما يحق لمن صدر بحقه قرار بغرامة مالية التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة.
وتتولى وزارة الداخلية، بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة، تصنيف المخالفات وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وذلك وفق جدول يُعدّ لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.
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