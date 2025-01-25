https://sarabic.ae/20250125/تونس-تعلن-تدشين-خط-القطار-السريع-الرابط-بين-محطتي-برشلونة-والقباعة-1097138299.html

تونس تعلن تدشين خط القطار السريع الرابط بين محطتي برشلونة والقباعة

تونس تعلن تدشين خط القطار السريع الرابط بين محطتي برشلونة والقباعة

سبوتنيك عربي

أعلنت تونس، اليوم السبت، تدشين خط القطار السريع الرابط بين محطة "برشلونة" بالعاصمة التونسية ومحطة "القباعة" بولاية منوبة التونسية. 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T09:46+0000

2025-01-25T09:46+0000

2025-01-25T09:46+0000

مجتمع

منوعات

تونس

أخبار تونس اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/08/1073256770_0:1156:2048:2308_1920x0_80_0_0_c2133d9d9ae289ec827a796f9f33d316.jpg

وقالت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، إنه من المنتظر أن يتم اليوم السبت 25 يناير/ كانون الثاني 2025، تدشين الخط "دي" من مشروع الشبكة الحديدية السريعة لتونس الكبرى، الرابط بين محطة قطار برشلونة ومحطة القباعة، وذلك بطول 19.2 كلم.ويضم الخط الحديدي السريع المذكور 8 محطات وهي "السيدة المنوبية" و"الملاسين" و"الروضة" و"باردو" و"البرطال" و"منوبة" و"البساتين" و"القباعة"، ويشمل الخط 13 ممرا للمترجلين ونفقا مزدوج المسارات بمنطقة السيدة.يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، استأنف القطار الرابط بين تونس والجزائر رحلاته بعد توقف استمر نحو 3 عقود بسبب الأوضاع السياسية وتدهور الوضع الأمني في الجزائر، خلال تسعينات القرن الماضي.وانطلقت أولى الرحلات من تونس العاصمة متجهةً إلى مدينة عنابة الجزائرية، بطاقة استيعابية أولية تبلغ 300 مقعد، وقد أعطت وزيرة النقل التونسية بالنيابة سارة الزعفراني الزنزري، ونظيرها الجزائري محمد الحبيب زهانة، إشارة انطلاق الرحلة الأولى من محطة "برشلونة"، حيث استقل القطار نحو 80 مسافرًا تونسيًا، بالإضافة إلى مسافرين جزائريين سينضمون من محطات أخرى، بحسب تصريح المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، توفيق بوفايد، لوسائل إعلام محلية.وأوضح بوفايد أن "الرحلة تستغرق حوالي 7 ساعات، وتنطلق من تونس العاصمة مرورًا بمحطات باجة وجندوبة وغار الدماء في تونس، وصولًا إلى سوق أهراس ثم عنابة في الجزائر، على مسافة إجمالية تزيد عن 300 كيلومتر".يُذكر أن عملية إعادة تشغيل هذا الخط قد سبقتها أعمال تهيئة ورحلات تجريبية، في شهر يونيو/حزيران الماضي، وذلك عقب توقيع اتفاقية بين البلدين.

https://sarabic.ae/20241212/تدخل-حيز-التنفيذ-اتفاقية-بين-الجزائر-وتونس-وليبيا-لإدارة-المياه-الجوفية-1095722489.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار